Nissan Yokohama Fabrikası 40 milyonuncu motorunu üretti

CARMEDYA.COM – Nissan, Yokohama Fabrikası’nın Haziran ayında 40 milyonuncu motorunu ürettiğini duyurdu.

Nissan’ın kuruluşundan iki yıl sonra faaliyete geçen Yokohama Fabrikası, 1935 yılından beri üretim yapıyor. Fabrika 1976’da 10 milyonuncu, 1986’da 20 milyonuncu ve 1997’de 30 milyonuncu motorunu üretti.

Yokohama Fabrikası tarafından üretilen bir dizi motor otomotiv tarihinde iz bırakarak tarihe geçti. Bunlar arasında Japonya’nın ilk turbo şarjlı binek otomobil motoru olan 1979 L20ET ve ülkenin ilk seri üretim V6 motoru olan 1983 VG yer alıyor. Yokohama Fabrikası artık efsane Nissan GT-R için, yetenekli takumi ustaları tarafından elle monte edilen VR38DETT motorunu üretiyor. Fabrika 2007 yılından bu yana değişken sıkıştırma oranı teknolojisine sahip dünyanın ilk seri üretim motoru olan VC Turbo’yu da üretiyor.

Yokohama Fabrikası’nın fabrika müdürü Tamiyo Wada, “40 milyon adede, dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda müşterimizin otomobillerimizi tutkuyla benimsemesi sayesinde ulaşabildik” dedi.

Toplum ve ihtiyaçlar değiştikçe Yokohama Fabrikası da değişiyor. Tamamen elektrikli LEAF’in 2010 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana fabrika, e-POWER motorları da dahil olmak üzere son teknoloji motorlar da üretiyor. 2022 mali yılında Yokohama Fabrikası’nın üretiminin yaklaşık %40’ını motor üretimi oluşturdu.

Yokohama Fabrikası 90. yıldönümüne yaklaşırken, Nissan’ın en ileri üretim teknolojisinin geliştirilmesinde öncü bir rol oynamaya devam ediyor. Motor ve motor üretiminin yanı sıra, küresel uygulamalara sahip olacak güç aktarma organları üretim teknolojisinin geliştirilmesi için bir pilot tesis olarak da hizmet veriyor. Gelecek yıl tesiste tamamen katı hal akülerinin geliştirilmesi için bir pilot hat kurulacak.

Wada, “İleriye dönük olarak Yokohama Fabrikası müşterilerimize yüksek kalitede yenilikçi teknolojiler ve hizmetler sunmaya devam edecektir.” dedi.