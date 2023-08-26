Makyajlanan Hyundai Elantra Türkiye yollarına çıktı

CARMEDYA.COM – Hyundai Assan, 2023 yılındaki model atağına makyajlanan Elantra modeliyle devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Yeni KONA’nın tanıtımını yaparak B-SUV segmentinde dikkatleri üzerine çeken Hyundai Assan, şimdi de sedan otomobil tutkunları ve aileler için makyajlı Elantra modelini Türkiye’de satışa sundu.

Güncellenen görünümü ve artan gelişmiş güvenlik donanımlarıyla öne çıkan otomobil, sert ve keskin çizgilerden oluşan tasarım diliyle de rakiplerinden ayrılıyor.

Başta Amerika olmak üzere, satışa sunulduğu tüm pazarlarda büyük beğeni toplayan Elantra, 2023 model yılında da bazı yenilikler sunuyor. İlk kez 1990 yılında tanıtılarak satışa sunulan Hyundai Elantra, geçtiğimiz 33 yılda markanın en çok satılan ve aynı zamanda en popüler modeli oldu. Makyajlı Elantra ise şık tasarım özellikleri ve ayrıştırıcı görünüşüyle daha dikkat çekici bir otomobil haline geldi. Sportif çizgilere sahip aracın Türkiye’deki hedefi ise, sportif ve farklı bir tasarıma sahip sedan araç isteyenlere üst düzey rahatlık sunmak.

Bu amaçla hazırlanan otomobilde sert geçişler ve keskin hatlar bulunuyor. Aynı zamanda matematiksel kavramlara da dayanan bu özel tasarım, gelişmiş bir dijital tasarım teknolojisi. Parametrik Dinamik tasarımı basitçe tanımlamak için; tek bir noktada üç çizginin buluşması denilebilir.

Araç üzerinde üç ana hat bulunurken, özellikle kapılarda ve arka çamurluklarda yer alan sert geçişler, aracın tüm dinamizmini ön plana çıkarıyor. Yenilikçi bir ön görünüme sahip olan otomobil, makyajlı versiyonda daha fazla dikkat çekiyor ve segmentindeki geleneksel tasarımlardan farklı yapıda bir duruş sergiliyor. Bu haliyle kullanıcısıyla arasında güçlü bir bağ oluşturuyor. Geniş hava girişlerine sahip yeni tampon, krom eklentili ızgara ve yatay olarak karşımıza çıkan projeksiyon tipi LED MFR farlar, otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor.

Önden arkaya doğru uzanan sert geçişler ise tekrar ön kapılarda birleşmeye başlıyor. Arka taraftaki uzunlamasına konumlandırılan stop lambalar ise sağ ve sol tarafta gövdeye doğru uzanmaya başlıyor. H şeklinde bir form sunan arka far tasarımı, yenilenen arka tamponla beraber muhteşem bir uyum içinde. Siyah ve gri renkli plastik eklentilerle sportiflik artarken dört kapılı bir coupe esintileri de yakalanıyor.

Konforlu ve gösterişli iç mekan

Sürücü odaklı kokpit, sürüş hissiyatını ve heyecanını yükseltirken, sadelikle gelen zariflik de bir diğer önemli unsur olarak dikkat çekiyor. Makyajlı Elantra, daha fazla yumuşak malzeme ilavesiyle kalite algısını da artırıyor. Sportif direksiyon simidi ve dijital ekrandan oluşan göstergeler de bu geliştirilmiş yapıyı destekliyor. Yani; dışarda olduğu gibi kokpitteki şıklık da Elantra’nın rakiplerinden daha cüretkar olmasını sağlıyor. Birbirine uyumlu bir şekilde bağlanmış 10,25 inçlik iki ekrandan oluşan geniş bilgi ekranı ve gösterge, otomobilin vaat ettiği konfor düzeyini artırıyor. Elantra’nın sürücü koltuğundayken otomobili saatlerce kullanmak için hissedilmesi gereken tüm duygular, yeni estetik çizgilerle birleşiyor.

Hyundai Elantra, tasarımı ve estetik iç mekanıyla C sedan segmentinde öne çıkarken aynı zamanda 474 litrelik bagaj hacmiyle de ailelerin geniş yükleme alanı ihtiyacını da rahatlıkla karşılıyor. Arka sıradaki diz mesafesi de yine bir önceki modele göre 58 mm daha fazla. Yani rahat bir yolculuk için toplam 964 mm’lik bir değer sunuyor. Yeni Elantra’nın uzunluğu ise makyajlı versiyonda 60 mm artıyor ve 4710 mm’ye ulaşıyor.

Sürüş dinamikleri

Kullanıcısına farklı deneyimler sunabilen otomobil, 123 beygirlik 1.6 litre benzinli atmosferik motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. CVT şanzımanla kombine edilen bu ünite, yakıt ekonomisi ve optimum verimlilik için ideal bir seçenek sunuyor.

Türkiye’de Prime ve Elite olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılan otomobilin, teknolojik özellikleri de dikkat çekici. LED MFR ön farlar, LED gündüz sürüş lambaları, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, akıllı hız limitleme asistanı, yeni tip anahtar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, Android Auto ve Apple Car Play, C tipi USB bağlantıları, otomatik klima, arka havalandırma, yağmur sensörü, ön çarpışma önleme asistanı, ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, şeritte kalma ve takip uyarı sistemi, sürücü-yolcu-yan-perde hava yastıkları ve 10.25 inç bilgi ekranı, Yeni Elantra’nın en önemli donanımlarını oluşturuyor. Elite donanım paketinde, dur-kalk özellikli akıllı hız sabitleme sistemi, uzunlanmasına yerleştirilen H formundaki LED arka lambalar, açılabilir tavan, elektronik park freni, kablosuz şarj sistemi, elektrokrom iç dikiz ayna, deri döşeme, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar standart olarak sunuluyor. Tam 9 farklı gövde rengiyle gelen Elantra’daki Ekotronik Gri, Meta Mavi ve Derin Kırmızı ise makyajlı modelde ilk kez sunuluyor.

Fiyat

Türkiye pazarında 1.6 litrelik benzinli motor ve iki donanım seviyesiyle satılan otomobilin Prime donanım seviyesinin fiyat etiketi 1 milyon 395 bin TL. Aynı zamanda sportif ve dinamik bir görünüşe sahip Elantra’nın en üst donanım seviyesi olan Elite ise 1 milyon 580 bin TL’ye satılıyor.