Borusan Next’ten otomobil kazandıran çekiliş

CARMEDYA.COM -Borusan Otomotiv’in kullanılmış otomobil platformu Borusan Next, müşterilerine özel büyük ödüllü bir çekiliş kampanyası başlatıyor.

1 Temmuz – 12 Eylül 2026 tarihleri arasında Borusan Next’ten otomobil alanlar veya otomobilini Borusan Next’e satanlar; Tamamen Elektrikli MINI Countryman, Vespa Primavera 150 ve teknoloji odaklı birçok hediyenin yer aldığı çekilişe katılma hakkı kazanacak.

Kampanya kapsamında bireysel müşteriler, Borusan Next üzerinden gerçekleştirdikleri her otomobil alım veya satım işlemi için 1 çekiliş hakkı kazanacak. Kampanya döneminde birden fazla işlem gerçekleştiren müşteriler her bir işlem için ayrı çekiliş hakkı elde edecek, aynı dönemde hem alım hem satım yapan müşteriler ise toplam işlem sayısı kadar çekilişe katılma hakkına sahip olacak.

Çekilişte; tamamen elektrikli MINI Countryman’den Vespa Primavera 150’ye, Apple iPhone 17 Pro’dan Sony PlayStation 5’e kadar farklı kategorilerde ödüller çekiliş kapsamında sahiplerini bulacak.

Çekiliş, 6 Ekim 2026 tarihinde noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları ve kazanan talihlilerin isimleri, 8 Ekim 2026 tarihinde Borusan Next’in resmi internet sitesiyle birlikte Birgün Gazetesi’nde yayımlanacak.

Çekiliş kapsamında verilecek hediyeler şöyle sıralanıyor: 1 adet Tamamen Elektrikli MINI Countryman, 1 adet Vespa Primavera 150, 3 adet Apple iPhone 17 Pro, 2 adet Dyson V16 Submarine, 3 adet Sony PlayStation 5, 4 adet Apple Watch Series 11, 2 adet Ninja Espresso Makinesi, 2 adet Samsung Smart QLED TV, 2 adet Dyson Hava Temizleyici, 2 adet Anker Nebula Capsule 3 Projeksiyon Makinesi…