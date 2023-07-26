Renault Megane E-Tech Türkiye fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Tamamen elektrikli Renault Megane E-Tech’in Türkiye satış fiyatı ve donanımları açıklanırken, ön siparişler 1 Ağustos’ta alınmaya başlanacak.

Modelin Techno versiyonunun lansmana özel opsiyon hariç fiyatı 1 milyon 499 bin TL, Iconic versiyonunun opsiyon hariç fiyatı ise 1 milyon 599 bin TL olarak belirlendi.

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak, 250 bin TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacak. Kayıt sürecini tamamlayan ilk 250 kişi Megane E-Tech’e Ağustos’ta sahip olacak.

Araç, yuvarlak omuz çizgileri, ön farların yanlarındaki kanatlar ve kavisli kaput çizgisi gibi hatlarla dikkat çekiyor. Kilit açıldığında otomatik olarak öne çıkan kapı kolları ve kapalı ızgara modern tasarım öğeleri arasında yer alıyor.

20 inçlik jantlar, alt tarafta koruyucu bantlar, çamurluk kaplamaları ve yüksek omuz çizgisi araca güçlü bir görünüm kazandırırken, alçalan tavan çizgisi, artırılmış iz genişliği ve düz kapı kolları dinamik etki yaratıyor.

Modelde kullanılan batarya 110 mm ile her zamankinden daha ince bir yapıya sahip.

Cam yüzeye sahip OpenR ekranının parlaklığı ve ışığı yansıtma özelliği doğrudan güneş ışığında bile net bir görüntü sağlamak için optimize edilmiş ve yansıma önleyici kaplama ile güçlendirilmiş.

Araçta toplam 30 litre saklama alanı bulunurken, bagaj hacmi ise 440 litre…

Dinamik LED ambiyans aydınlatması kabin içinde optimum huzur sunmak için insan vücudunun biyolojik saatini esas alıyor. Kokpit içindeki aydınlatma; ön panel, kapı panelleri ve akıllı telefon yuvası boyunca uzanan ışık şeritleri ile sağlanıyor. Aydınlatma gündüz ve gece farklılaşıyor ve her 30 dakikada bir renk değiştiriyor.

Megane E-Tech, 160 kW güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motoru ve maksimum menzilin elde edilmesini sağlayan dört seviyeli rejeneratif fren sistemi ile donatılmış.