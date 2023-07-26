Stellantis’ten elektrikli modeller için yeni platform

CARMEDYA.COM – Stellantis, yakın gelecekte üretilecek elektrikli modeller için geliştirdiği yeni STLA Medium Platformu’nu duyurdu.

Platform 700 km’nin üzerinde menzil, şarj süresi, performans, verimlilik, ulaşılabilirlik ve sürüş keyfi ile sınıfının en iyi değerlerini sunuyor. STLA Medium, Temmuz 2021’deki EV Günü sunumundan, iki yıldan kısa bir süre sonra pazara sunulacak olan dört küresel BEV platformundan ilkini temsil ediyor. STLA Medium, esnekliği ile küresel araç pazarının merkezini oluşturan C ve D segmentlerinde çeşitli markaların binek otomobil, crossover ve SUV modellerini tek bir platformda toplama olanağı sağlıyor. STLA Medium ayrıca, Avrupa’dan başlayarak, elektrikliye cesur geçiş hedefini desteklemek için birkaç fabrikada kullanılacak.

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis, 700 kilometre ile sınıfının en iyi menzili, enerji verimliliği, entegre güç ve şarj gücü gibi ileri teknolojilere sahip küresel bir BEV platformu olan STLA Medium’u tanıttı. STLA Medium Platformu, pazarın merkezindeki farklı araçlara ve güç-aktarma konfigürasyonlarında kullanılmak üzere esnek olacak şekilde tasarlandı ve uzun bir menzil sunuyor. STLA’nın kullanılacağı C ve D segmentleri, 2022 yılında 35 milyon adet satışa ulaştı. Bu da aynı yıl, tüm dünyada satılan 78,5 milyon aracın neredeyse yarısı anlamına geliyor. Stellantis markaları, farklı platformlar ve segmentlerde 26 araç modeli sunuyor. Stellantis, Avrupa’dan başlamak üzere dünya genelindeki farklı fabrikalarda STLA Medium platformunda yılda 2 milyona kadar araç üretmeyi hedefliyor.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares

Stellantis CEO’su Carlos Tavares; “Bu, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş ve yazılıma 30 milyar euro yatırım yaparak desteklediğimiz, temiz, güvenli ve ulaşılabilir ulaşım çözümü için 2 yılı aşkın bir süredir uyguladığımız yenilikçi yaklaşımın ürünü. STLA Medium platformu, müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünler sunarak 2038 yılına kadar net 0 karbona doğru ilerlerken uzun süredir devam eden ulaşım varsayımlarına tamamen yeni bir yorum getiriyor ve küresel Stellantis topluluğunun gücünü gösteriyor” dedi.

STLA Medium, 2021 EV Günü’nde aktarılan, şirketin gelecekteki ürünlerinin temelini oluşturan ve Stellantis Dare Forward 2030 stratejik planının hedeflerine ulaşmada önemli bir rol üstlenen dört küresel BEV platformundan ilkini temsil ediyor. Plan, 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamı binek otomobil batarya elektrikli araç (BEV) satış karmasına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, yarısı binek otomobil ve yarısı hafif ticari BEV satış karmasına ulaşmayı hedefliyor. Dare Forward 2030, 2021 ölçümlerine kıyasla 2030 yılına kadar CO2’yi yarıya indirmeyi ve kalan emisyonların tek haneli yüzde telafisi ile 2038 yılına kadar net 0 karbona ulaşmayı hedefliyor.

STLA Medium Platformu, “Performans Paketi”yle 700 km’nin üzerinde menzil ile sınıfının en iyi değerini sunarken, “Standart Paket” WLTP normuna göre 500 km’nin üzerinde menzil sunuyor. 98 kWsa faydalı enerji ile STLA Medium, sınıfının en iyi tekerlekler arası enerji seviyesini sunuyor. 400 volt elektrik mimarisi ile STLA Medium, sınıfının en iyi enerji verimliliği ve şarj süresi dışında, sürüş deneyimini iyileştiren şarj ve hizmet ekosistemine bağlantı sağlayacak. Platform, uygulamaya bağlı olarak 100 km’de 14 kWsa tüketim değeriyle enerji verimliliğinde sınıfının en iyisi olarak öne çıkıyor. Ayrıca kullanıcı, dakikada 2,4 kWsa hız ile bataryayı yüzde 20’den yüzde 80’e 27 dakikada şarj edebiliyor. STLA Medium platformuna sahip araçlar dünya genelinde satılacak. Güç aralığı 160 ile 285 kW arasında olacak. Ayrıca arkada ikinci bir elektromotor ile önden çekiş veya dört tekerlekten çekiş seçenekleri sunulacak. Gövde tipleri binek otomobil, crossover ve SUV tipi araçları içerecek. Ayrıca STLA Medium esnekliği ile Stellantis tasarımcılarına aşağıdaki niteliklerde araçlar geliştirme özgürlüğü sağlıyor;

• 2700-2900 mm arasında aks mesafesi;

• 4,3-4,9 metre arasında toplam uzunluk;

• Arazi becerileri için 220 mm’nin üzerinde yerden yükseklik;

• Platform tasarımını tamamlayıcı olarak 750 mm çapa kadar tekerlekler.

Stellantis mühendislik ve üretim uzmanları, montaj tesisindeki modüler, yüksek enerji yoğunluklu tek katmanlı batarya paketinin kurulumunu mümkün olduğunca verimli hale getirmeye, aracın içindeki alanı en üst düzeye çıkarmaya ve düşük bir ağırlık merkeziyle sürüşü ve yol tutuşu iyileştirmeye odaklandı. Kabin ısıtma/soğutma sistemi, direksiyon, fren yardımcısı ve güç-aktarma gibi platform bileşenleri, enerji tüketimini en aza indirecek şekilde tasarlandı. Bu çabalar, araç menzilini optimize etmek ve örnek sürüş ve kullanım performansı sunmak üzere hafif ve sert malzemelerin yoğun kullanımıyla birleşiyor. STLA Medium, sınıfının en iyi batarya paketi maliyetini sunacak ve aynı zamanda üretim hacimlerini de artıracak. Batarya paketinin boyutları, ortak tepsi ve soğutma tasarımları ile birlikte depolanan enerji seçeneğinden bağımsız olarak sabit.

Geleceğe hazır platformlar

STLA platform ailesi (Küçük/Orta/Büyük/İskelet) geleceğe hazır olacak şekilde tasarlandı. Aks mesafesi, genişlik, uzantı, sürüş yüksekliği ve süspansiyon tasarımı sistemin modüler doğası gereği esnek. STLA tabanlı araçların becerileri ve performansı; STLA Brain mimarisi, STLA SmartCockpit ve STLA AutoDrive platformlarının uygulanmasıyla yıllar içinde gelişmeye devam edecek. Ayrıca yazılım ve gelişmiş donanım için havadan güncelleme seçenekleri olacak. Esnek tasarım, üç ölçeklenebilir elektrikli sürüş modülü (EDM’ler) ailesinin kapsadığı güç-aktarma sistemini (önden çekiş, arkadan itiş, dört tekerlekten çekiş ve çoklu enerji) içeriyor. Platformlar, nikel ve kobalt içermeyen ve katı hal piller dahil olmak üzere gelecekteki batarya tiplerine uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Bu, Stellantis markalarının araç özelliklerini ideal maliyet ve performans dengesi için uyarlamasını sağlıyor.