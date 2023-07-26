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Renault fabrika çıkışlı ikinci el otomobil dönemini başlatıyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Renault, Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında hizmete girecek Refactory ile ikinci el otomobilleri yenileyecek.

Fabrika çıkışlı ikinci el otomobiller Türkiye’de 56 noktada faaliyet gösteren Renew satış ağıyla müşterilere ulaşacak.

96 kontrol noktası, 12 aya kadar garanti ve avantajlı finansman seçenekleri sunan Renew, ikinci el araç güvenilirliğinin yanı sıra, tüm markaları barındıran geniş bir model yelpazesiyle hizmet veriyor.

Renault Group, Refactory ile sürdürülebilir kalkınma stratejisinin merkezinde yer alan endüstriyel ve ticari bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Refactory faaliyetlerine ilk olarak Fransa’nın Flins bölgesinde başlayan Renault Group, ardından İspanya’nın Sevilla kentinde devam etti. Son olarak ise Bursa’da başladı.

Oyak Renault fabrikası bünyesinde kurulan bu yeni endüstriyel tesisin amacı, kullanılmış otomobilleri standartlara göre yenilemek. Test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımları gibi hizmetler sunan Refactory, aynı zamanda boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü ve otomobilin standartlaştırılmış fotoğraf çekimi alanlarında da kalitesiyle fark yaratıyor. İlk etapta Clio IV, Clio V ve Megane Sedan modellerine odaklanan Refactory, hizmetlerini genişletecek.

Bu yaklaşımın avantajı, endüstriyel olarak standartlaştırılmış süreç, maliyet azaltma ve aynı zamanda yüksek kaliteli onarım seviyesidir. Oyak Renault fabrika ekiplerinin güçlü uzmanlığı, bayilere Renew’in yeni kalite standartlarını sunmasını sağlayacak. Buradan çıkan ikinci el otomobiller 2 yıl garantili olacak.

Refactory tarafından yenilenen tüm ikinci el araçlar, yetkili Renew bayilerinde Renew kimliği altında satışa sunulacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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