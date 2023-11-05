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Hyundai global tasarım organizasyonunu yeniliyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Grubu, Tasarım Başkanı Luc Donckerwolke’nin yöneteceği global bir tasarım bölümü kurdu.

Hyundai Motor Grubu Global Tasarım Bölümü, elektrikli araçlar, özel olarak üretilmiş araçlar (PBV’ler), robot teknolojisi ve gelişmiş hava hareketliliği (AAM) dahil olmak üzere gelecekteki mobilite çözümlerini daha estetik ve daha ilgi çekici hale getirecek. Hyundai Motor Grubu Global Tasarım Bölümü’nün başına geçen Luc Donckerwolke, Baş Tasarım Sorumlusu (CDO) olarak atanacak.

Yeni Global Tasarım Bölümü, Genel Müdür Yardımcısı ve Hyundai & Genesis Global Tasarım Birimi Başkanı SangYup Lee liderliğindeki Hyundai & Genesis Küresel Tasarım Teknik Birimi’ni ve ayrıca Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Karim Habib’i de kapsayacak. Bu önemli isimler marka değerini artırmak isterken aynı zamanda tasarım alanında da Hyundai’nin farklı yönlerini ele alacak. Hyundai şu anda ‘Duyusal Sportiflik’, Genesis ise ‘Atletik Zarafet’ tasarım felsefesini takip ediyor. Daha önce Hyundai IONIQ serisi ve N markası için tasarım vizyonlarını belirleyen projelere liderlik eden Başkan Yardımcısı Simon Loasby de Hyundai Global Tasarım Merkezi’nin başına atandı.

Başkan Yardımcısı Ilhun Yoon ise yeni kurulan Genesis Tasarım Merkezi’ne liderlik edecek. Yoon, Genesis müşteri deneyimini yükselten özel tasarımlar yaratmaya odaklanacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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