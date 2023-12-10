Fiat Professional’dan elektrikli model atağı

CARMEDYA.COM – Fiat Professional’ın iki yeni ve tamamen elektrikli modeli E-Doblo ve E-Scudo Türkiye’de satışa sunuldu.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç

Yeni yüzde 100 elektrikli modelleriyle birlikte hafif ticari araç müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve bu kapsamda sektöre öncülük ettikleri için mutluluk duyduğunu ifade eden Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç; “Fiat Professional olarak, orta ticari araç segmentindeki varlığımızı, geçtiğimiz yıl pazara yeniden sunduğumuz Scudo ve Türkiye’de ilk defa tüketiciler ile buluşturduğumuz Ulysse modelleri ile tazeledik. Bu yıl da haziran ayında Yeni Doblo’yu tüketicilerle buluşturduk. Şimdi ise Doblo ve Scudo modellerimizin elektrikli motorla donatılan versiyonlarını pazara sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Hafif ticari araç segmentindeki başarımızı ve istikrarımızı elektrikli araçlarla desteklemek, Fiat Professional markasının sürdürülebilirlik vizyonu açısından değerli bir adım. Markanın elektrikli araç yolculuğundaki iki önemli modeli olan Doblo ve Scudo ile yüzde yüz elektrikli sürüş keyfini, tüketici dostu teknolojilerle bir araya getiriyor ticari araç kullanıcılarına daha ekonomik ve çevreci alternatifler sunuyoruz.” dedi.

Fiat Professional’ın 2023 hafif ticari araç pazarındaki konumunu da değerlendiren Aytaç “2023 yılı, Ocak- Kasım aylarında hafif ticari araç pazarından yüzde 25,5 pay aldık. Haziran’da satışına başladığımız Yeni Doblo’nun başarılı performansının yanı sıra, Scudo ve Ulysse modellerimiz de tasarım ve fonksiyonelliğiyle Türk tüketicisi tarafından çok beğenildi. 2023 yılını elektrikli ürün gamımızı satışa sunarak kapatacağız; 2024 yılında da istikrarlı performansımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Fiat E-Doblo

E-Doblo, 100 kW elektromotor ve 50 kW/h batarya kapasitesi ile WLTP döngüsünde birleşik 280 km’nin üzerinde ve şehir içinde 400 km’ye varan menzil sunarken yüzde 80 batarya doluluk oranına hızlı sarj ile yarım saatte ulaşabiliyor.

Modelin standart şasi uzunluğu Premio Plus donanım seviyesiyle satışa sunulurken elektrikli versiyona özel Maxi seçeneğinde ise yedi kişilik, Premio donanımı tercih edilebiliyor. E-Doblo standart şerit takip sistemi, ön çarpışma uyarısı ve acil durum freni, trafik işareti tanıma ve yorgunluk asistanı gibi güvenlik özelliklerine sahipken elektrikli versiyona özel 10 inçlik dijital gösterge paneli ile de farklılaşıyor.

Yük taşımacılığına yönelik Cargo Maxi gövde seçeneği ise 750 Kg’lık istiap haddi ve sunduğu 3,9 m3 taşıma hacmi ile 2 Europaletin yan yana yüklenebilmesine imkan sağlıyor. Model, kullanıcısına yıllık 40 Bin kilometrelik kullanım öngörüsüyle, 3 yılda 250 bin TL’ye varan kullanım maliyeti avantajı sunuyor.

E-Doblo’da üç farklı elektrikli sürüş modu bulunuyor. Normal, Eco ve Power olarak adlandırılan üç farklı elektrikli sürüş modunun yanında, enerji geri kazanımını arttıran sistemi sayesinde şehir içi trafiğinde verimliliği arttırmak mümkün hale geliyor.

3 yıl veya 150 bin kilometre standart kilometre garantisi ile satışa sunulan E-Doblo’da görev yapan bataryanın ise 8 yıl veya 160 bin kilometre garantisi bulunuyor.

Fiat E-Scudo

Fiat Professional’ın orta ticari araç segmentindeki yeni oyuncusu olan E-Scudo ise 75 kWh kapasiteli bataryadan beslenen, 100 kW güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoru ile birleşik 330 kilometre ve şehir içinde 420 kilometreye varan menzil sunuyor.

İçten yanmalı motorlarla benzer yükleme alanı, kabin içi boyutları ve konfor özelliklerine sahip olan Doblo ve Scudo’nun elektrikli versiyonları, kullanıcılarına bireysel ve ticari ihtiyaçlara uygun verimli çözümler, iş sürekliliğini ve düşük kullanım maliyetlerini garanti eden araç sahipliği deneyimi sunuyor.

Fiat E-Scudo 5,3 metre uzunluğundaki Maxi gövde tipiyle sunuluyor. 2,8 metre uzunluğunda ve 1,4 metre yüksekliğindeki kargo alanı sayesinde 6,1 m3’lük yükleme alanına sahip olan ve 3 Europaletin aynı anda yüklenebildiği E-Scudo, kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına daha çevreci bir çözüm sunuyor. E-Scudo, aynı zamanda Modüler Kargo (Magic Cargo) seçeneğiyle de tercih edilebiliyor.

Bir tona varan taşıma kapasitesine sahip E-Scudo, maksimum 11 kW AC ve 100 kW DC şarj seçenekleri ile geliyor. 100 kW DC hızlı şarj ile 45 dakika kadar kısa bir sürede 0’dan yüzde 80’e şarj olabilirken, 11 kW AC şarj ile 7,5 saatte sıfırdan tam doluluğa ulaşabiliyor. E-Doblo’da olduğu gibi Normal, Eco ve Power olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunan Yeni Fiat E-Scudo’da enerji geri kazanımını arttıran sistemi sayesinde şehir içi trafiğinde verimliliği arttırmak da mümkün hale geliyor. E-Scudo, yıllık 40 bin kilometrelik kullanım öngörüsüyle 3 yılda, 335 bin TL’ye varan kullanım maliyeti avantajı sunuyor.

2 yıl sınırsız kilometre garantisi bulunan E-Scudo’nun bataryası içinse 8 yıl veya 160 bin kilometre boyunca garanti sunuluyor.

Bu arada E-Doblo Cargo Maxi aralık ayında lansmana özel 1 milyon 354 bin 900 TL’den başlayan fiyat ile satışa sunuluyor. E-Doblo’nun, 5 kişilik standart gövdesi 1 milyon 599 bin 900 TL’den başlarken, 7 kişilik Maxi seçeneği ise 1 milyon 619 bin 900 TL ile satışa sunuluyor. Fiat’ın orta hafif ticari araç segmentindeki yeni modeli E-Scudo ise 1 milyon 749 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.