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Otomotivde rekor serisi Temmuz ayında da devam etti

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ilk yedi ay ve Temmuz ayına dair rakamları paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre; 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %63,1 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,1 oranında artarak 668.828 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %61,7 oranında artarak 516.288 adet, hafif ticari araç pazarı %68,0 artarak 152.540 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Temmuz ayında ise %115,4, otomobil pazarı %109,4, hafif ticari araç pazarı ise %137,5 oranında arttı.

2023 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Temmuz ayına göre %115,4 artarak 112.459 adet oldu.

2023 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %109,4 artarak 85.916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %137,5 artarak 26.543 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %83,1 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %79,5 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %95,7 arttı.

Otomobil Pazar Analizi (Ocak-Temmuz 2023) Otomobil pazarı segmentlere göre;

Pazarın %89,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 281.127 adetle %54,5 pay,

B segmenti otomobiller 176.694 adetle %34,2 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%48,5 pay, 250.311 adet) oldu.

SUV otomobilleri, %27,9 pay ve 144.025 adet satış ile Sedan,

%21,5 pay ve 110.762 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

Benzinli otomobil satışları 355.927 adetle %68,9 pay,

Dizel otomobil satışları 84.336 adetle %16,3 pay,

Hibrit otomobil satışları 53.049 adetle %10,3 pay,

Elektrikli otomobil satışları 17.307 adetle %3,4 pay ve

Otogazlı otomobil satışları 5.669 adetle %1,1 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

1600cc altındaki otomobil satışları %56,9 artarak %85,6 pay,

1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %47,1 artarak %0,6 pay,

2000cc üstü otomobil satışları %101,2 artarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 218.295 adetle %42,3 pay,

140-160 gr/km arasındaki otomobiller 112.646 adetle %21,8 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 408.366 adetle %79,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 107.922 adetle %20,9 pay aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı (Ocak-Temmuz 2023) Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;

Van gövde tipi %80,3 pay ve 122.418 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

Kamyonet gövde tipi %7,8 pay ve 11.870 adetle 2. sırada yer aldı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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