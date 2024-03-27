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Hyundai IONIQ 5 N Dünyada Yılın Performanslı Otomobili Seçildi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Hyundai IONIQ 5 N, dünya çapında en saygın otomotiv ödüllerinden biri olarak kabul edilen World Car Of The Year (WCOTY) kapsamında Dünyada Yılın Performanslı Otomobili seçildi.

Hyundai IONIQ 5 N, böylelikle Hyundai’nin IONIQ 5 ve IONIQ 6 ile üst üste iki yıl aldığı bu önemli ödül serisini üçüncü bir zaferle taçlandırdı.

Hyundai’nin son üç yıldaki dördüncü büyük “Dünya Otomobil Ödülleri” zaferi anlamına gelen bu birincilik, hem modellerin hem de markanın ne denli iddialı olduğunun da bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Olağanüstü yüksek performanslı teknolojisiyle EV rakiplerini geride bırakmaya devam eden IONIQ 5 N, segmentindeki lider ve ayrıcalıklı konumunu sağlamlaştırmış oluyor.

Dünya Otomobil Ödülleri (WCOTY), 29 ülkeden 100 uluslararası jüri üyesinin oylarıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Finale kalan araçlar, zorlu test sürüşlerinin ardından en ince ayrıntısına kadar değerlendiriliyor ve oylama yöntemiyle kazanan model seçiliyor.

IONIQ 5 N, 21.000 devre kadar çalışan iki adet elektrikli motora sahip. En yeni nesil 84 kWh pil ile donatılan otomobil, yüksek enerji için motordaki iki kademeli invertör sayesinde 448 kW/609 PS ve 740 Nm tork (NGB devredeyken 478 kW/650 PS ve 770 Nm) güç sunuyor. Maksimum 260 km/saat hıza ulaşabilen model, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 3,5 saniyede (NGB ile 3,4 saniye) tamamlıyor. Tamamen elektrikli aracın menzili ise 448 kilometre (WLTP).

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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