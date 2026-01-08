BOM’da hedef GT4’de şampiyonluk kartingde Avrupa!

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), 2025 sezonunda GT4 ve karting yarışlarında elde ettiği başarıları özel bir etkinlikle kutladı.

BOM, GT4 Avrupa Serisi’ni Silver Kategori Takımlar ikincisi olarak tamamlarken, Motul Türkiye Karting Şampiyonası’nı ikincilikle bitirdi. Takım sporcularından Ayşe Çebi, Senior kategoride; Muratcan Eğilmez ise Master kategoride Türkiye Şampiyonluğu elde ederek sezonun öne çıkan başarılarına imza attı. Borusan Otomotiv Motorsport, 2026 sezonunda GT4 Avrupa Serisi’nde Silver kategoride hem Takımlar hem de Pilotlar Şampiyonluğu için mücadele edecek. Karting alanında da hedeflerini büyüten BOM, 2026 sezonunda Avrupa’da uluslararası düzeyde iki farklı seride mücadele eden ilk Türk takımı olacak.

Borusan Otomotiv Motorsport’un kurum içindeki stratejik önemine dikkat çeken Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Borusan Otomotiv olarak 2008 yılında bu yola çıkarken amacımız Türkiye’de motor sporlarının gelişimine katkı sağlamak ve ülkemizi uluslararası arenada daha güçlü şekilde temsil etmekti. Kuruluşundan bu yana pistlerde 67 bin kilometre yol kat eden ve 8 yıldır ülkemizi GT4 Avrupa Serisi’nde kesintisiz olarak temsil eden ekibimiz; 4 kıtada, 22 ülkede, 39 farklı pistte 480’e yakın yarışta start alarak onlarca kez podyuma çıktı. BOM Karting ekibimiz ise Türkiye’de gerçekleştirdiği 30 bin 500 kilometre pist mücadelesinin ardından aldığı sayısız podyumdan sonra şimdi de Avrupa pistlerinde mücadele etmeye hazırlanıyor” dedi. Tiftik ayrıca, “BOM, yalnızca sportif faaliyetler yürüten bir yapı olmanın ötesine geçerek genç yetenekleri keşfeden, gelişimlerine katkı sağlayan ve onları uluslararası yarışlara hazırlayan, teknik bilgi ve becerinin üretildiği bir merkez haline de geldi. Bugün hem GT4 hem de karting yarışlarında ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiğimiz istikrarlı başarılarla, bu vizyonun ne kadar doğru temeller üzerine kurulduğunu daha net görebiliyoruz. Bu başarıların elde edilmesinde büyük emek sarf eden tüm kıymetli sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı Levent Kocabıyık ise, “2025 sezonu, sahada elde edilen sonuçların ötesinde; sporcularımızın gelişimi, teknik yapılanmamız ve operasyonel disiplinimiz açısından son derece yoğun ve öğretici bir yıl oldu. Elde ettiğimiz tüm başarıların arkasında planlı sporcu gelişimi, güçlü teknik yapı ve disiplinli operasyonel süreçler önemli bir rol oynadı. 2026 sezonuna da aynı kararlılık ve motivasyonla hazırlanıyoruz. GT4 Avrupa Serisi’ne Silver kategoride hem Takımlar hem de Pilotlar Şampiyonluğu hedefiyle gidiyoruz. Karting tarafında ise sporcu yetiştirmeyi ve uluslararası deneyimi merkeze alan uzun vadeli vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye’de bir ilki daha hayata geçirerek, önümüzdeki sezonda Avrupa’da iki farklı uluslararası seride takım olarak yarışacağız. Genç sporcularımız için çok büyük bir tecrübe olacağına inandığımız bu serilerde ülkemizi başarıyla temsil edebilmeyi diliyoruz” açıklamasını yaptı.

Kutlama etkinliği kapsamında, Borusan Otomotiv’in sponsorları arasında yer aldığı Toprak Razgatlıoğlu, Cem Bölükbaşı ve Zayn Sofuoğlu’na başarılarından dolayı hediye takdimi gerçekleştirildi. Ayrıca GT4 ve karting sporcuları ile teknik ekiplere sezon boyunca gösterdikleri üstün performans için teşekkür amacıyla hediyeleri verildi.

Soldan sağa – Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı Ali Vahabzadeh, Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı Levent Kocabıyık, Zayn Sofuoğlu, Cem Bölükbaşı, Toprak Razgatlıoğlu, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

BOM, 2026 Avrupa GT4 Avrupa Serisi’nde iki araçla mücadele etmeye devam edecek

2026 sezonunda Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi’nde iki araçla mücadele edecek. 11 numaralı otomobilde Yağız Gedik ile 2026 itibarıyla takıma katılan genç Türk pilot Batı Yıldırım yer alacak. 12 numaralı otomobilde ise uluslararası tecrübeye sahip Gabriele Piana ile BMW M Racing Academy pilotu Thomas Rackl yarışacak.

Karting’de Avrupa sınavı başlıyor

BOM, 2026 sezonunda karting tarafında da ilk kez bir Türk takımının Avrupa’da uluslararası bir seride yer alması için önemli bir adım attı. Bu girişimle, Belçika merkezli BNL Karting Series ve Rotax Euro Trophy organizasyonlarına katılım planlanırken, sporcuların da Avrupa yarış kültürüyle erken yaşta tanışması hedefleniyor.

Soldan sağa – Borusan Otomotiv Motorsport’un Takım Direktörü Ahmet Köseleci, Süleyman Cem Karakömür, Efe Ayhan, Rüzgar Evci, Miraç Gültegin, Zayn Sofuoğlu, Demir Sağım, Oğuz Marangoz, Batuhan Emir Saraç, BMW MINI BMW Motorrad Genel Müdürü Can Mete Paker

Borusan Otomotiv Motorsport’tan 2025’te başarılı performans

GT4 Avrupa Serisi’nde 2025 sezonunu Silver Kategori Takımlar Şampiyonası’nda ikinci, Pilotlar Şampiyonası’nda ise üçüncü sırada tamamlayan Borusan Otomotiv Motorsport, sezon boyunca altı farklı pistte gerçekleştirilen 12 yarışta elde ettiği dokuz podyum başarısıyla dikkat çekti.

Karting tarafında ise Borusan Otomotiv Motorsport, 2025 sezonunda Mini, Junior, Senior ve Master kategorilerinde elde ettiği derecelerle çok kategorili ve dengeli bir yapı ortaya koydu. Senior kategoride Ayşe Çebi’nin Türkiye Karting Şampiyonası tarihinde bir ilki gerçekleştirerek şampiyonluğa ulaşması, sezonun öne çıkan başarıları arasında yer aldı. Öte yandan yarıştığı Master kategoride de Muratcan Eğilmez’le şampiyonluğa ulaşan BOM, Karting takımlar klasmanını yalnızca iki puan farkla ikinci sırada tamamladı.