CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği, İngiliz otomobil markası MG’nin tamamen elektrikli yeni modeli MG4 Electric, Türkiye’de 969 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Antalya’da gerçekleşen lansman kapsamında benim de Belek ile Serik arasındaki tarihi Aspendos’un da dahil olduğu keyifli rotada kullanma ve yakından inceleme fırsatı bulduğum MG4 Electric, markayı C segmentinde temsil ediyor. Bu sayede MG’nin ülkemizdeki ürün gamını ve rekabet ettiği segment sayısını genişleten model, 2 donanım seçeneğiyle geliyor.

MG4 Electric’in Comfort versiyonu 170 PS güç ve 350 km WLTP menzil; Luxury versiyonu ise 204 PS ve 435 km WLTP menzil sunuyor. Modelin menzili şehir içi kullanımlarda ise 577 km’ye ulaşıyor. Çocuk ve yetişkin yolcuların güvenliği, korunmasız yol kullanıcılarının (yayalar) koruması ve araç güvenlik destek fonksiyonlarının test edildiği zorlu Euro NCAP testlerinde MG4 Electric’in, güvenliği 5 yıldız ile tescillenmesi dikkat çeken bir başka özellik olarak öne çıkıyor. MG4 Electric 50:50 ağırlık dağılımı, alçak ağırlık merkezi, sınıfının üstünde boyutları, arkadan itişli sürüş sistemi ve MG Pilot teknolojik sürücü destek sistemleri ile konforu, güvenliği ve yüksek performansı aynı anda sunuyor.

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal & Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Yeni ZS EV’den sonra MG4 Electric ile elektrikli ürün gamımızı genişletmekten heyecan duyuyoruz. Marka olarak ürün gamımız genişledikçe satışlarımızın %50’sini elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyoruz. Elektrikli otomobiller için yeni nesil bir tasarım konseptini temsil eden ve markamızın geleceğini yansıtan MG4 Electric’in pazara da yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Avrupa’da geniş bir kitleye hitap eden MG4 Electric, Avrupa’da çok sevildi. Sadece geçtiğimiz Mart ayında bile 10 bin adetten fazla satışa imza atma başarısını gösterdi. 2023 yılında MG4 Electric’in 80’den fazla ülkede satışta olması ve modelin bu yılki satışlarının global çapta 150 bin adeti geçmesini bekliyor. Ayrıca İngiltere’de “Yılın otomobili” ödülünü aldı. Tüm bu değerli ödüllerin yanı sıra yeni modelimiz Euro NCAP testlerinden aldığı 5 yıldız ile güvenliğini de kanıtladı. Türkiye’de de çok beğenileceğini düşünüyoruz, MG4 Electric, Türkiye’de de elektrikli otomobil pazarının güçlü bir oyuncusu olacak. Biz de yeni modelimiz ile Türkiye’de elektrikli otomobil pazarını geliştirmeyi ve genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

İki batarya ve iki menzil seçeneği

MG4 Electric’in, Comfort ve Luxury olmak üzere 2 seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesi olan MG4 Electric Comfort; 51 kWsa bataryaya, WLTP döngüsünde 350 km menzile ve arkada konumlandırılan 125 kW (170 PS) gücünde elektromotora sahip. MG4 Electric Luxury ise 64 kWsa batarya ve 150 kW (204 PS) gücünde bir elektromotorla donatılıyor. Bu motor, WLTP’ye göre 435 km; şehir içi kullanımlarda ise 577 km’ye kadar menzil sunuyor. MG4 Electric’in en önemli özelliklerinden biri de yalnızca 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e çok hızlı şarj olabilmesi.

V2L ile artık her yerde enerji paylaşılabilecek

MG markasının elektrikli otomobillerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan V2L teknolojisi MG4 modelinde de bulunuyor. Bu özellik sayesinde MG4’ün bataryasındaki elektrik enerjisini bir kablo vasıtasıyla dışarıya aktarmak ve enerjisini paylaşmak mümkün. Sessiz ve sıfır emisyonlu bir jenaratöre dönüşebilen MG4 bu özelliği ile dışarıya 3,3 kW gücünde elektrik enerjisi verebiliyor. Aynı anda birden fazla elektrikli cihazı çalıştırabilen MG4 ile başka elektrikli otomobilleri bile şarj etmek mümkün. Kamp sevenlere elektiriği doğaya taşıma olanağı sunan V2L teknolojisi ile bir buzdolabını aralıksız 17 gün boyunca çalıştırabilmek, aynı anda su ısıtıcısı veya elektrikli ocak kullanmak mümkün.

Sınıfının en ince bataryası

Yenilikçi ONE PACK batarya, MG4 Electric’in dinamik görünümünün temelini oluşturuyor. Yüksekliği yalnızca 110 mm olan batarya, sınıfının en incesi olması ile dikkat çekiyor. İnce batarya sayesinde daha fazla iç hacim elde ediliyor.

Özel platform

Markanın elektrikli modelleri için özel olarak tasarladığı Modüler Ölçeklenebilir Platform, MG4 Electric’in 50:50 ağırlık dağılımı, üstün yol tutuş özellikleri ve sınıfının en ince bataryasına sahip olmasına imkan tanıyor. MG4 Electric’in özel elektrikli Modüler Ölçeklenebilir Platformu ile Euro NCAP testlerinden elde ettiği 5 yıldız, gelecekte geliştirilecek MG modellerinin güvenliği hakkında da ipucu veriyor. Güvenlik, sürüş konforu ve hafiflik sağlayan bu özel platform, hatchback modellerden SUV’lara, minibüslerden spor otomobillere kadar uyarlanabiliyor. Bu platformun bir diğer önemli özelliği de dingil mesafesinin uzun olabilmesi. Bu sayede MG4 Electric, sınıfının çok üzerinde iç hacim sunabiliyor.

Sportif tasarım

MG4 Electric’in dinamik tasarımı, Londra’daki Advanced Design Studio ve yine İngiltere’nin başkentinde bulunan Royal College of Art’ın ortak çalışmalarıyla geliştirildi. Dinamik tasarım konsepti, MG4 Electric’e sportif ve çevik görünümünü veriyor. Farlar, sis lambaları da dahil olmak üzere LED ışıklar ile donatılmış. Aracın tüm genişliği boyunca uzanan ışık şeridi, arka görünümü vurguluyor. MG4 Electric’in güçlü aydınlatması teknoloji vurgusu yaparken çift renkli tavanı ile çift kanatlı tavan spoyleri bütünleşerek estetik bir görüntü ortaya çıkartıyor. Tabi bu arada çift kanatlı söyler ve dinamik detayların Luxury donanıma dahil olduğunu belirtelim.

4287 mm uzunluk ve 2705 mm’lik dingil mesafesi sınıf için iyi bir gövde orantısı ve beş kişilik bir aile için geniş kabin içi alan da sunuyor. Comfort versiyonda 363, Luxury versiyonda 350 litre olan bagaj hacmi, koltukların kullanım şekline bağlı olarak Comfort versiyonda 1177; Luxury versiyonda ise 1165 litreye kadar büyütülebiliyor. Modeli rakiplerinden ayıran ve aileler için uygun bir hale getiren bir diğer önemli özellik de; geniş bagaj hacmi de dahil olmak üzere toplamda 28 adet kullanışlı saklama alanı sunuyor olması.

MG4 Electric; Pebble Black, Dover White, Medal Silver, Andes Grey, Diamond Red, Surfing Blue ve Fizzy Orange gövde renklerinde tercih edilebiliyor. Tavanı siyah olması ile dikkat çeken çift renkli Luxury versiyonda gri ve siyah olmak üzere iki farklı döşeme renk seçeneği bulunuyor.

İç mekan

MG4 Electric’in iç mekanı, yalınlık, teknoloji ve kalite vurgusu ile minimalist bir tasarıma sahip. Gereksiz detaylardan kaçınılan kokpitte yalınlık ön planda tutulmuş. Yalın gösterge paneli ve kumanda elemanları kokpitte ferah bir ortam sunuyor ancak benim kullandığım siyah renkli ve Comfort donanımlı aracın içerisinde tüm döşeme ve kaplamalar da siyah olduğundan ve sunroof veya panoramik cam tavan da bulunmaması koyu bir ortam oluşmasına neden oluyor.

Havada asılı duran orta konsolun tasarımı başarılı ve hareket alanını genişletiyor. Luxury versiyonda kablosuz şarj bölmesi de yer alıyor. Çift kollu direksiyon simidinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilirken Luxury versiyonda ısıtma özelliği de ekleniyor. Luxury versiyonunda ısıtmalı ön koltuklar sunulurken, altı yönlü elektrikli sürücü koltuğu seçeneği de bulunuyor.

Kokpitte tepki süresi düşük, çözünürlüğü yüksek 7 inçlik dijital gösterge ve 10.25 inçlik dokunmatik ekran göze çarpıyor. Dokunmatik ekran Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden akıllı telefonları, çeşitli araç işlevlerini, sürüş profillerini, klimayı ve şarj yönetimini bir araya toplarken sürücüye güncel olarak sürüşe bağlı detaylı hesaplamalar sonucunda elde edilen batarya doluluğu ve menzil bilgilerini sunuyor.

Elektrik performansı

MG4 Electric Comfort, 51 kWsa batarya ile arkada konumlanan 125 kW (170 PS) elektromotoru birleştiriyor. 7,7 saniyede saatte 100 km hıza ulaşan modelin azami hızı 160 km/sa. MG4 Electric Comfort, 350 km WLTP menzil sunuyor. Otomobilin dahili hızlı şarj (AC) güçü 6,6 kW. Çok hızlı şarj (DC) kapasitesi ile modelin batarya doluluğu 40 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşabiliyor.

Luxury versiyonda 64 kWsa batarya ve gücünü arka tekerleklere aktaran 150 kW (204 PS) motor bulunuyor. Bu versiyonun 0-100 km’s hızlanması 7,1 saniye sürüyor ve 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor. MG4 Electric Luxury’nin WLTP menzili 435, şehir içi menzili ise 577 km. Luxury versiyonda bulunan dahili AC şarj gücü 11 kW. Model, sahip olduğu yüksek çok hızlı şarj (DC) kapasitesi ile rakiplerinin önüne geçiyor ve bu kapasite sayesinde batarya doluluğu yalnızca 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşıyor. Ayrıca, iki versiyon da maksimum 250 Nm torka sahip.

Teknoloji ve sürüş özellikleri

Arkada konumlandırılan motor ve arkadan itiş ile dengeli 50:50 ağırlık dağılımı, alçak ağırlık merkezi, MG4 Electric’e iyi bir yol tutuş ve viraj kabiliyeti sağlıyor. Yeni model, 4 seviyeli enerji geri kazanım özelliğine de sahip. 3 seviyeli KERS ayarına ek olarak MG4 Electric’te KERS Adaptif olarak ayarlanabiliyor. Böylece otomobil, sürücünün müdahale etmesine gerek kalmadan öndeki araç ile mesafeyi hesaplayarak en yüksek seviyede enerji geri kazanımı için KERS seviyesini otomatik olarak ayarlıyor.

Sürücü, ihtiyacına bağlı olarak 5 farklı sürüş modu seçimi yapılabiliyor. MG4 Electric’te Eco, Normal, Sport ve Snow modlara ek olarak “Sürüş Modu Kişiselleştirebilme” özelliği bulunuyor. Sürücü, beygir gücünden direksiyon ve pedal hassasiyetine kadar sürüş özelliklerini uygun gördüğü biçimde ayarlayabiliyor ve bu sayede kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi yaşıyor.

Arkadan itişli model özellikle sert girilen virajlar, kaygan zeminler ve tümseklerde kayma eğilimi gösterse de gerek başarılı ağırlık dağılımı, gerekse de kayma anında gazı kesen sistem aracı dengede tutuyor. Ancak arkadan itişli araçlarda kontra vermek ve kontrollü kaymayı seven performans tutkunlarındansanız, aracın buna izin vermeyen güvenlik önlemleri olduğunu belirtmekte yarar var.

Donanım

MG4 Electric, bir dizi gelişmiş sürücü destek ve güvenlik sistemi ile donatılıyor. Ön Çarpışma Uyarısı (FCW) ve Otomatik Acil Fren Sistemi’ne (AEB) ek olarak, iki versiyonda da Adaptif Hız Sabitleme (ACC), Trafikte Sürüş Sistemi (TJA), Şerit İhlal İkazı (LDW) ve Şerit Takip Desteği (LKA) standart olarak sunuluyor. Ayrıca Akıllı Uzun Far Kontrolü (IHC) ve Trafik İşareti Tanıma özelliğine sahip Hız Asistan Sistemi (SAS) de bulunuyor. Tüm bu işlevler MG Pilot adı altında gruplanmış durumda ve yarı otonom sürüş sağlıyor. MG4 Electric Luxury’de Comfort versiyonda sunulan MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemlerine ek olarak sürüş konforunu artırıcı Kör Nokta Monitörü (BSD), Şerit Değiştirme Desteği (LCA), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA), Kapı Açma Uyarısı (DOW), Dengesiz Sürüş Uyarısı (UDW) gibi özellikler de yer alıyor. Görüntü kalitesi yüksek 360 derece kamera sayesinde sürücü eş zamanlı olarak etrafındaki ortamı dokunmatik ekrandan takip edebiliyor.

Sportif tasarım nedeniyle geri manevralarda geri görüş kamerası da önemli bir etken ancak Comfort donanımda geri görüş kamerasının yer almadığını da belirteyim. Umarım bu donanımı da artık diğer tüm yeni modellerde olduğu gibi standart donanım listesine alırlar.

Fiyat

MG4 Electric’in 51kWsa batarya kapasitesine sahip olan ve 350 km menzil sunan Comfort versiyonu, lansmana özel 969 bin TL’den satışa çıkarıldı. 64kWsa batarya kapasitesine sahip olan 435 km menzilli Luxury versiyonu ise 1 milyon 269 bin TL’den satışa sunuldu. Doğan Trend Otomotiv, yüzde 100 elektrikli ve hibrit modellerinde sunduğu 7 yıl veya 150 bin km araç ve batarya garantisini MG4 Electric için de standart olarak sunuyor. Ayrıca marka, uzun süredir devam ettirdiği Valueguard Değer Koruma Programı ile MG4 Electric’in ikinci el değerini de güvence altına alıyor.

Deneyim noktaları

MG, elektrikli ve benzinli modelleriyle elde ettiği başarıya paralel olarak satış ve servis ağını da genişletiyor. Elektrikli yeni modellerin de katılımı ile 2023 yılında yatırımlarına devam eden MG markası, bu sene deneyim noktalarının sayısını 25’e çıkarıyor.

Yazı: Önder Canözer / Fotoğraflar: MG Türkiye & Medicon

Mekan: Antalya – Türkiye