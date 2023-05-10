Yenilenen Maserati GranTurismo Türkiye’de

CARMEDYA.COM – İlk kez 1947 yılında dünya yollarına çıkan Maserati GranTurismo, tamamen yenilenmiş haliyle Türkiye’de satışa sunuldu.

İlk neslinden günümüze, dört kişilik konfor ve sportifliği başarıyla birleştiren ikonik model, yeni nesliyle , hem geleneksel spor otomobil tutkunlarına hem de yüzde 100 elektrikli seçeneği ile yeni nesil otomobil severlere hitap ediyor. Yeni nesil GranTurismo, DNA’sına sadık kalarak; tasarım, konfor, sportif performans ve bağlanabilirlik çözümlerini bir arada sunuyor.

Maserati İnovasyon Laboratuvarı’nda geliştirilen ve Torino’daki Mirafiori Fabrikası’nda üretilen “yüzde 100 İtalyan” yeni GranTurismo’nun; Modena, Trofeo ve Folgore isimli üç farklı versiyonu bulunuyor. GranTurismo, güçlü içten yanmalı motora sahip versiyonuyla ve en yenilikçi ve yüzde 100 elektrikli çözümleriyle, bir spor otomobilin yüksek performansını uzun mesafe konforuyla birleştiriyor. Modelin Modena ve Trofeo versiyonlarının kalbinde, Maserati tarafından geliştirilen ileri teknoloji ürünü V6 Nettuno motor bulunurken, ailenin en güçlüsü Folgore’de ise tamamen elektrikli güç aktarma sistemi yer alıyor. Yeni nesil GranTurismo, tüm Maserati modelleri gibi; İtalyan lüks ve performans anlayışını temsil ediyor. GranTurismo’nun zamana meydan okuyan tasarımı, estetik ve işlevsellik arasında ideal bir denge sunuyor.

FerMas Şirket Müdürü Özgür Süslü, Maserati’nin Türkiye’de son dönemde önemli bir atılım içerisinde olduğuna değindi. Süslü “2020 yılında satışına başladığımız Ghibli Hybrid, 2021’de tanıttığımız MC20 ve lansmanından bu yana büyük ilgi gören Levante Hybrid ile pazardaki varlığımızı daha da güçlendirdik. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Türkiye yollarıyla buluşturduğumuz Grecale’nin de etkisiyle büyümemizi yukarı taşıdık. Bugün ise efsanevi GranTurismo’nun geri dönüşünün sevincini yaşıyoruz. GranTurismo’nun V6 motorla donatılan, Modena ve Trofeo versiyonlarını siparişe açtık ve ilk teslimatları önümüzdeki günlerde gerçekleştiriyor olacağız. Maserati’nin ilk yüzde yüz elektrikli otomobili olacak GranTurismo Folgore’yi ise yılın son çeyreğinde Türkiye yollarıyla buluşturacağız” dedi.

Konuşmasında Lüks pazarda hızlı bir büyüme gösteren Maserati’nin talepleri karşılamak için çalıştığına da değinen Özgür Süslü, markanın 2023 yılında hizmet ve satış noktalarının artıracağına vurgu yaptı. “Markamızın büyümesinde bir ayağı ürünler diğerini de bayi ve hizmet ağımızın genişlemesi oluşturuyor. Markamızın lüks hizmet anlayışını Türkiye’nin farklı bölgelerinde sunmayı oldukça önemsiyoruz. Kuruçeşme’deki showroomumuzun haricinde, Bursa, Ankara ve Antalya’da Maserati müşterilerine satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Yılın ikinci yarısında İzmir’de faaliyetlerine başlayacak olan yeni tesisimiz ile Ege Bölgesi’ne de Maserati’nin lüks hizmet kalitesini taşıyoruz. Böylelikle Türkiye’deki Maserati satış ve servis noktalarımızın sayısı 5’e yükselecek” diyerek sözlerine son verdi.

FerMas Şirket Müdürü Özgür Süslü

Zıt kutupların buluşması

Yeni GranTurismo, geliştirmenin ilk aşamalarından itibaren müşteri isteklerine odaklanarak, Maserati’nin güçlü içten yanmalı motorları ve en yenilikçi yüzde 100 elektrik çözümleri ile uzun mesafeler için de konforlu ve sportif performans sunmaya odaklanıyor. Şimdiye kadar üretilmiş en güçlü ve 1. 795 kg’lık toplam ağırlığıyla en hafif dört koltuklu coupe olan Maserati GranTurismo, yüzde 100 kilitli arka diferansiyeli ve dört tekerlekten çekişli oluşuyla da bir önceki nesilden ayrışıyor.

Yeni GranTurismo’nun Modena ve Trofeo versiyonları, V6 Nettuno motoruyla donatılıyor. GranTurismo Modena’nın kalbindeki 3.0 litrelik motor, 490 beygirlik güç sunarken, performans odaklı Trofeo versiyonunda aynı motorun değerleri 550 beygire kadar çıkıyor. Bu versiyonlardaki 3.0 litre twin turbo motor yaş tip karter yağlama sistemi kullanıyor ve aynı zamanda silindir kapatma teknolojisine de sahip. Şanzıman tarafında ise ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor.

GranTurismo’nun üst düzey işçilikle birleşen kabin içi hem yolculara hem de sürücüsüne maksimum seviyede sportif konfor ve aynı zamanda teknolojik öğe sunuyor. Bir önceki nesile göre koltukları 46 mm daha geniş olan ve 4 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği GranTurismo’da, ısıtmalı ve havalandırmalı, 18 farklı yöne ayarlanabilen koltuklar, yolculukların konforunu daha da yukarıya taşıyan standart havalı süspansiyon sunuluyor. Bir önceki nesline göre yüzde 20’lik ek kapasiteyle 310 litreyi bulan bagaj hacmi ise seyahatlerde daha fazla alan sunuyor.

GranTurismo Folgore

GranTurismo Folgore ise 800V elektrik mimarisine sahip yüzde 100 elektrikli oluşuyla ayrışıyor. Folgore sistemi Formula E’den türetilen ileri teknolojik çözümler içeriyor. 3 adet 300 kw gücünde sabit magnetli elektrik motoru sayesinde üstün performans sunuyor. Aracın bataryası 92.5 kWsaat’lik kapasiteye sahip ve 560 kW enerji aktarma kapasitesine sahip. Bu sayede aracın tekerleklerine kesintisiz 761 beygir güç aktarımına imkan veriyor. Bataryanın T-bone olarak adlandırılan formu Maserati’nin performanstan ödün vermeme yaklaşımının bir parçasını oluşturuyor ve batarya modüllerini koltukları altına yerleştirmeyip orta tünelin etrafına yerleştirmeye imkân veriyor. Böylece aracın ağırlık merkezinin ve koltuk oturma noktasının oldukça alçak olmasını sağlıyor. Teknik mimari açısından, yeni model, yüksek performanslı çelik ile birlikte alüminyum ve magnezyum gibi hafif malzemelerin yoğun şekilde kullanıldığı yenilikçi bakış açısını yansıtıyor.

Güncel teknolojiler

Maserati GranTurismo’nun modern kabin içinde, Maserati Akıllı Asistan (MIA) Multimedya sistemi, en yeni bilgi-eğlence sistemi, Heads-up Display (Ön cama yanstılıabilen, sanal gösterge paneli) ana işlevleri entegre bir dokunmatik ekran arayüzünde bir araya getiren bir konfor ekranı ve bir de uyarlanabilir dijital saat yer alıyor. GranTurismo ayrıca, Maserati İnovasyon Laboratuvarı’ndaki mühendislerin yenilikçi çalışmaları sayesinde elektrikli versiyonda bile Maserati motorunun ikonik imza sesiyle “çok yönlü bir ses deneyimi” sunuyor. Kabin içerisindeki ses deneyimi ise sürükleyici Sonus Faber 3D sistemi ile tamamlanıyor.

İtalyan mühendisler tarafından tasarlanan ve tamamen el işçiliği ile üretilen 1.195 W’lık 3D ses sistemi, benzersiz bir deneyimi 19 hoparlörlük ve iki farklı kişiselleştirme düzeyinde sunuyor.

Teknoloji ve tasarım açısından tamamen yenilenen, Maserati GranTurismo, Türkiye’de Modena ve Trofeo versiyonları ile satışa sunuluyor. GranTurismo Modena 14 milyon 330 bin TL’den, GranTurismo Trofeo ise 17 milyon 819 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. GranTurismo’nun 75’inci yıldönümüne ithafen tasarlanan özel PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition ise sipariş üzerine satışa sunulacak.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Maserati

Mekan: Kuruçeşme – İstanbul