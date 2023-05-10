Daha heybetli ve daha güçlü: Volkswagen Amarok

CARMEDYA.COM – Pazara sunulduğu 2010 yılından bu yana dünya çapında 830 binin üzerinde satış başarısı gösteren Volkswagen Ticari Araç’ın premium pick-up modeli Amarok, yüzde 100 yenilenmiş ikinci nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Model ailesi, yenilenen iç ve dış tasarımı, güçlü yeni teknoloji motorları, 4MOTION teknolojisi, akıllı sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor.

2.0 litre 205 PS dört silindirli çift turbo ve 3.0 litre 240 PS V6 motor seçenekleriyle; Life, Style, Style Plus, PanAmericana ve Aventura olmak üzere beş farklı donanım seviyesinde satışına başlanan Yeni Amarok’un lansmana özel kampanyalı fiyat seçenekleri ise 1 milyon 200 Bin TL’den başlıyor.

Amarok modelinin pazara sunulduğu günden bu yana, tasarımı, gücü ve kalitesiyle premium pick-up pazarını yaratan ve bu sınıfın standartlarını belirleyen bir model olduğunu vurgulayan Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, “Dünya genelinde 830 bin adedin üzerinde satış başarısına ulaşmış olan Amarok, Türkiye pazarına sunulduğu 2011 yılından bu yana marka satış adetlerimize, marka pazar payına ve imajına büyük katkı sağlamış olan bir modelimiz. Amarok’un ilk versiyonu, pazarda büyük ilgi ve beğeni görmüştü. 10 yıllık dönemde 24 bine yakın satış adedine ulaşma başarısını gösterdi ve halen en yüksek ikinci el değerine sahip modellerden biri olmayı sürdürüyor. Yeni nesliyle Amarok’un çıtayı daha da yukarı taşıdığını görüyoruz. Birçok ülkeden önce Türkiye pazarına sunma ayrıcalığını yaşadığımız yeni nesil Amarok, güçlü ve verimli motorları, 4MOTION teknolojisi, sunduğu premium konfor, yepyeni ön konsolu ve dijital ekranıyla çok daha karizmatik bir duruş sergiliyor. Yeni Amarok sahip olduğu üstünlükleriyle markamızın premium pick-up sınıfındaki iddiasını sürdürüyor. Müşterilerimizin çok beğendiği ve talep göstereceği bir model olmaya devam edeceğine inanıyorum” diye belirtti.

Her haliyle Volkswagen

Yeni Amarok’un Volkswagen’in tasarım DNA’sını yansıtmaya devam ettiğini belirten Senyücel, “Yeni Amarok, ortak platform üretimi bir model olmasına rağmen, Volkswagen Ticari Araç markasının karakteristiği olan tüm iç ve dış tasarım özellikleri, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yüksek performansıyla Volkswagen üstünlüklerini bütünüyle sergiliyor” dedi.

Senyücel sözlerini “Amarok bir önceki nesliyle bu segmentin lideri olma başarısını göstermişti. Yeni Amarok, motor seçenekleri, ihtiyaca göre sunduğu farklı donanım seviyeleriyle sınıfında rekabeti yeniden şekillendirmeye iddialı bir şekilde geliyor.” diyerek bitirdi.

Güçlü tasarım

Amarok’un özgün tasarımı yeni neslinde büyük ölçüde değiştirilerek, daha güçlü görünen bir gövdeyle karşımıza çıkıyor. Tamamen yenilenen ön bölümde, Volkswagen DNA’sını yansıtan keskin hatlı yeni ön tasarım özellikle dikkat çekiyor.

Önceki nesilde olduğu gibi Yeni Amarok’ta da yarım daire şeklindeki çamurluk davlumbazları, çoğu pick-up modelinin yuvarlak çizgisinin aksine düz bir çizgi formu ile, karakteristik bir Amarok özelliği olarak ayrışıyor. Alüminyum alaşımlı jantlar ve arazi lastikleri, güçlü bir görünüm sergiliyor.

Dört ve altı silindirli güçlü motor seçenekleri

Yeni Amarok’ ta 2.0 litrelik dört silindirli çift turbo motor 205 PS (151 kW) güç ve 500 Nm tork sağlarken, 3.0 litrelik V6 motor 240 PS (177 kW) güç üretiyor ve 600 Nm tork sağlıyor. V6 motor, araca hem şehir içinde hem de offroad koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü kazandırıyor.

Standart 4MOTION

Yeni Amarok’un tüm donanımlarında 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak bulunuyor.

Seçilebilir dört tekerlekten çekiş sisteminde, standart 4MOTION sisteminde sunulan modlara ek olarak dördüncü bir mod (4A modu) sunuluyor. Sürücü, orta konsoldaki döner düğmeyi kullanarak dört farklı çekiş modu arasından seçim yapabiliyor.

4A modu uzun mesafeli yolculuklarda daha konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor. 4A modunda tork, dört tekerleğe ihtiyaca göre dağıtılıyor ve ön akstaki tork en fazla %50 olabiliyor. Bu modda güç dağılımı tamamen değişken olup, herhangi bir zamanda devreye alınabiliyor ve tüm hız aralığı için kullanılabiliyor.

Bir diğer mod olan 4H modunda 4MOTION çekiş sistemi, örneğin karlı yollardan güvenli bir şekilde geçmek için (normal hızlarda ve düz yollarda yüksek çekiş seviyelerinde) motor gücünü tekerleklere azaltılmış bir oranda aktarıyor. Ön ve arka akslar arasındaki tork eşit oranda dağılırken, herhangi bir zamanda devreye alınabiliyor ve tüm hız aralığında kullanılabiliyor.

Ek olarak, 4L modu, zorlu arazi koşullarında offroad kullanımı (düşük hızda yüksek tork) için üçüncü bir seviye olarak bulunuyor. 20 km/h’lik hıza kadar kullanılması önerilen bu mod sadece sürüş hızı 5 km/h’nin altında olduğunda devreye alınabiliyor. Bu modda ön ve arka akslar arasında tork eşit oranda dağılıyor.

Amarok özellikle dördüncü mod olan 2H modunda verimli bir sürüş sağlıyor. 2H modunda gücün tamamı arka tekerleklere yönlendiriliyor.

İhtiyaca göre beş farklı donanım seçeneği

Yeni Amarok, beş donanım seçeneğiyle pazara sunuluyor. Bu versiyonlar sırasıyla; Life, Style, Style Plus, PanAmericana ve Aventura olarak isimlendirilmiş durumda.

205 PS ve 240 PS güç üreten TDI motorlar, Türkiye pazarına tüm donanımlarda 10 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor.

Yeni sürüş destek sistemleri

20 adedi tamamen yeni olmak üzere, 25’in üzerinde gelişmiş sürüş destek sistemi Yeni Amarok’ta sürüşü daha konforlu ve güvenli hale getiriyor. Adaptif hız sabitleme sistemi (ACC), otomatik park assist (kendi kendine park sistemi), 360 derece kamera, şerit takip asistanı (Lane Assist), kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı (Side Assist), şehir içi acil frenleme (Front Assist) Yeni Amarok’ta ilk kez sunuluyor.

Euro NCAP’ten 5 yldız

Euro NCAP’in açıkladığı test sonuçlarında Yeni Amarok, en yüksek derece olan 5 yıldızla derecelendirilme başarısını gösterdi. Yeni Amarok, sunduğu çok sayıdaki sürüş destek ve acil durum fren sisteminin oluşturduğu yüksek güvenlik standartlarıyla bu başarıyı elde etti. Diz hava yastıklarının da sunulduğu Yeni Amarok, yapılan ön ve yan çarpışma testlerinden de en iyi puanları aldı.

Far tasarımı

Yeni Amarok’ta farlar dikkat çekiyor. Life donanımında sunulan LED ön farlarla entegre radyatör ızgarası, çapraz çıtalarıyla oldukça karizmatik. Yeni Amarok’un yüksek teknolojik görünümünü vurgulayan IQ.LIGHT – LED Matrix farlar ise diğer donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. PanAmericana ve Aventura donanımlarında aracın ön yüzündeki, çapraz çıtaların altında radyatör ızgarası ile oluşan özgün X tasarımı dikkat çekiyor. Yeni Amarok’un arkasında Volkswagen DNA’sı açıkça göze çarpıyor: PanAmericana ve Aventura modellerinde VW logosunun altında bagaj kapağının tamamı boyunca kabartmalı Amarok yazısı yer alıyor. Kabartmanın sağında ve solunda ise LED arka far grubu bulunuyor.

Teknolojik ve dijital ön konsol

Yeni Amarok’un iç mekanı Volkswagen Ticari Araç tasarım ekibi tarafından işlevsel tasarlanmış. Gösterge paneli, dijital ekran ve yeni kontrol düğmeleri fonksiyonel ve ergonomik olarak sürücüye göre uyarlanmış durumda. Yeni Amarok’un Life donanımında 8 inç, diğer donanım seviyelerinde 12.3 inç boyutunda dijital gösterge paneli bulunuyor. Aracın bilgi-eğlence sistemi ise, Life donanım seviyesinde 10.1 inç, diğer donanımlarda ise 12.0 inç dik yerleştirilmiş dokunmatik ekran ölçülerine sahip.

Yeni Amarok’ta, döner düğme kullanılarak arkadan itiş (2H) ve dört tekerlekten çekiş fonksiyonları (4A, 4H, 4L) arasından seçim yapılabiliyor.

Ayrıca bilgi-eğlence ekranı üzerinden 6 farklı sürüş modundan biri seçilebiliyor.

Normal sürüş modu, 4A varsayılan çekiş modu. Günlük sürüş koşulları için en uygun sürüş keyfi, konfor ve güvenlik şartlarını sağlıyor. Bu modda iken diğer modlar seçilebiliyor. Arka diferansiyel kilidi 40km/h’nin altındaki hızlarda devreye alınabiliyor.

EKO sürüş modu, 2H varsayılan çekiş modu. Yakıt tüketimini düşürerek menzili artırıyor. Eko modundayken 4L seçilemiyor. Diğer çekiş modları seçilebiliyor.

Çekme / taşıma sürüş modu, 4A varsayılan çekiş modu. Şanzımanın ağır bir yük çekmeye uygun şekilde çalıştırılmasını sağlıyor. Vites değiştirme sıklığının azaltılabilmesi için vites sadece yüksek motor hızlarında artırılıyor. Yokuş aşağı giderken motor freni etkisi artırılıyor. Diğer modlar seçilebiliyor.

Kaygan zemin sürüş modu, 4A varsayılan çekiş modu. Gevşek ve kaygan zeminlerde devreye alınabiliyor. Bu modda aracın gaz pedalına tepkisi azaltılıyor ve kaygan zeminlere uygun olarak vites değişimi sağlanıyor. 2H çekiş modu seçilemiyor, 4H ve 4L seçilebiliyor.

Çamur / arazi sürüş modu, 4H varsayılan çekiş modu. Arka diferansiyel kilidi otomatik olarak devreye alınıyor. Aracın performansını çamurlu, engebeli veya eğimli arazide sürüşe uygun hale getiriyor. 4L çekiş modu seçilebiliyor, 4A ve 2H seçilemiyor.

Derin kar / kum sürüş modu, 4H varsayılan çekiş modu. Arka diferansiyel kilidi otomatik olarak devreye alınıyor. Yumuşak, kuru kum veya derin karda arazi sürüşü için uygun. Bu mod, aracı derin kar veya kumdan çıkarmaya yardımcı oluyor. 4L çekiş modu seçilebiliyor, 4A ve 2H seçilemiyor.

ESP, Yokuş İniş Desteği ve diferansiyel kilidi de üç ayrı düğme aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Yeni Amarok’ta Style donanım seviyesinden itibaren anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği bulunuyor.

Harman Kardon ses sistemi ve deri koltuklar

Amarok PanAmericana ve Amarok Aventura’da standart olarak sunulan sub-woofer dahil sekiz hoparlör ve 640 watt müzik gücüne sahip premium Harman Kardon ses sistemi öne çıkıyor. Zarif kontrast dikişlere sahip yüksek kaliteli deri görünümlü gösterge paneli de aynı şekilde Style Plus, PanAmericana ve Aventura’da standart olarak bulunuyor.

Araçtaki premium algısı, koltuklarla da destekleniyor. Yeni Amarok’un ergonomik olarak tasarlanmış sürücü ve ön yolcu koltuğu, PanAmericana ve Aventura’da elektrikli olarak 10 farklı yöne ayarlanabiliyor. Aracın arka kısmı da üç yetişkin yolcu için yeterli genişlik ve konfor sunuyor.

Arka kısımda 879 mm’ye varan diz mesafesi ve 1381 mm’lik omuz genişliğiyle üç yetişkine yetecek alan bulunuyor.

Yeni Amarok, 1,19 tona kadar taşıma, 3,5 ton çekiş kapasitesi ve fonksiyonel yükleme alanı gibi avantajlara sahip.

5350 mm uzunluğuna sahip Yeni Amarok, bir önceki neslinden 96 mm daha uzun. 173 mm artışla 3270 mm’ye ulaşan aks mesafesi daha fazla yaşam alanı anlamına geliyor. Yeni Amarok’un yaklaşma açısının 30 dereceye, uzaklaşma açısının 26 dereceye ve sudan geçme yüksekliğinin 80 cm’ye çıkarılmasıyla offroad kabiliyetleri de artırılmış durumda. Yeni Amarok’un dönüş dairesi çapı ise 12,9 metre.

Tekerlek yuvaları arasında 1227 mm’lik genişliğe ve 1651 mm’lik yükleme uzunluğuna sahip olan yük bölümü, yana veya uzunlamasına yüklenecek bir Euro palete yetecek alanı sunuyor.

Yükleme alanının her iki tarafında üç sabit yük kancası bulunuyor. Altı adet kancanın toplam yük çekme kapasitesi 400 kg.

Aventura donanımında yük bölümünde standart olarak sunulan, tek tuşa basarak kolayca açılıp kapatılabilen elektrikli sürgülü kapak sayesinde, yük ve eşyalar güvenli bir şekilde taşınabiliyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: VW / Medicon

Mekan: Kemerburgaz – İstanbul