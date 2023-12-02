Opel Vivaro yenilendi

CARMEDYA.COM – Opel’in çok yönlü hafif ticari aracı Vivaro yenilendi.

Vivaro, tıpkı diğer Opel modellerinde olduğu gibi Opel Vizor marka yüzüne kavuşuyor. Dinamik Çevre Görüşü de dâhil olmak üzere toplam 18 adet ileri teknolojiye sahip sürüş destek sistemiyle öne çıkıyor. Bunlara ek olarak yolcularını tamamen yeni bir kokpitle karşılıyor. Qualcomm Technologies’in Snapdragon Kokpit Platformu’nu esas alan, iki adet 10” ekrana sahip yeni bilgi-eğlence sistemleri çok sayıda kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

Yeni modelle ilgili açıklamalarda bulunan Opel CEO’su Florian Huettl; “En çok satan modelimiz Opel Vivaro, artık daha modern, daha pratik ve sürdürülebilir bir konuma geldi. Yeni tasarımı ve dijital kokpiti ile çok yönlü araç olan Vivaro, hafif ticari araç hamlemizin temelini oluşturuyor. Bu, her işletmenin kendi gereksinimlerine uygun bir Vivaro’yu seçebilmesi anlamına geliyor” dedi.

Opel’in en çok satan hafif ticari modeli, küçük kardeşi Combo gibi, Vizor marka yüzünü ilk kez hafif ticari araç segmentinde kullanıma sunuyor. Vizor, aracın ön cephesi boyunca kesintisiz bir şekilde uzanıyor ve farlar ile ortadaki Opel Şimşek logosunu birleştiriyor. Yeni Vivaro, “Cargo” adında tamamen kapalı panel van ve “City Van” adında ikinci sırası camlı ve koltuklu combi van seçenekleri sunuyor.

Yeni dijital Vivaro kokpiti

Yeni Vivaro, sürücü ve beraberindeki yolcuları otomobil benzeri bir kokpit ile karşılıyor. Dijital 10” renkli sürücü bilgi merkezi ve orta konsolun üzerinde 10”lik renkli dokunmatik ekrana sahip yeni bilgi- sistemleri, Opel hafif ticari araçlarında ilk kez kullanılıyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, güçlü işlemcisi ve akıllı telefon benzeri arayüzü ile dikkat çekiyor.

18 adet gelişmiş sürüş destek sistemi, yolculukları ve manevraları daha kolay ve güvenli hale getiriyor. Yeni Dinamik Çevre Görüş sistemi, özellikle panel van gövde tipinde kolaylık sağlıyor. Sistem, biri arka kapıların üzerinde, diğeri ise yolcu tarafındaki dış aynanın altında bulunan iki kameradan oluşuyor. Sürüş sırasında arka tarafın ve sinyal kolu ile etkinleştirildiğinde yandaki kör noktanın görüntüleri, yeni yüksek çözünürlüklü dijital dikiz aynasında gösteriliyor. Geleneksel aynalara kıyasla daha fazla görüş sağlayan sistem, sürücünün daha güvenli manevra yapmasını sağlıyor. Acil Durum Fren İşlevi ile Önden Çarpışma Uyarısı, Akıllı Hız Sabitleyici, Şeritte Kalma Asistanı, Yorgunluk Uyarısı, Römork Denge Kontrolü ve Yan Koruma gibi sistemler de elektronik yardımcı yelpazesini tamamlıyor.

Vivaro’nun ön konsol ve orta konsol çevresindeki saklama alanları daha da genişledi. Böylece günlük hayattaki eşyalar için daha fazla alan yaratıldı. Tüm bu özellikler, yeni Vivaro’yu çok yönlü bir “iş gücü” ve taşıyıcı haline getiriyor. Ayrıca model, otomobil benzeri konfor ve sürüş özellikleriyle öne çıkıyor.