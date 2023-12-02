Delphi yeni ürün yelpazesini satışa sundu

CARMEDYA.COM – Delphi, yedek parça portföyüne NOx (azot oksit) sensörlerini de ekledi.

36 yeni parça numarasını barındıran bu yeni sensörler, Avrupa’da 70 milyon binek ve ticari aracı kapsıyor.

Delphi’nin yedek parça portföyüne yeni eklenen NOx (azot oksit) sensörleri, egzoz gazlarındaki azot oksit miktarını ölçmeye yardımcı oluyor. Bir sera gazı olan NOx’u ölçen sensörler, kirlilik seviyelerinin izlenmesine yardımcı oluyor ve hem mevcut hem de gelecekteki emisyon düzenlemeleri ile uyumluluk sağlıyor. 36 yeni parça numarası; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da satışa sunulacak ve bu sensörler, Avrupa’da 70 milyondan fazla araçta kullanılabilecek. Farklı sensörler, Mercedes-Benz, Peugeot, Opel, Skoda, BMW, Renault ve Volkswagen gibi binek araç markalarıyla uyumluyken; ürün yelpazesi, DAF, MAN ve Scania gibi ağır vasıta markaları dahil, ticari araçlar için de sensörleri içeriyor.

Delphi EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Juan Thomaz, “Sensör portföyümüzü sürekli olarak değiştirip geliştirme yönünde adımlar atmaya devam ederken, özellikle modern araçlarla ilgili emisyon düzenlemelerini göz önüne aldığımızda NOx sensörleri, portföyümüz için son derece uygun ve önemli bir ürün grubu” dedi.

NOx sensörünün standartları

Emisyon düzenlemelerinde son derece önemli bir parça olan NOx sensörleri, egzozdaki azot oksit miktarını ölçmek için elektrokimyasal ilkeleri kullanıyor. Bu sensörler, ölçüm verilerini aracın merkezi elektronik kontrol ünitesine (ECU) iletiyor ve ECU da bu veriler ışığında verimliliği artırmak ve emisyonları düşürmek için yakıt-hava karışımını ve diğer parametreleri gerekli şekilde ayarlayabiliyor. Nox sensörleri, veri toplama, izleme ve ayarları; aracın emisyon düzenlemelerine uymasını sağlamak açısından önemli unsurların başında geliyor. Delphi NOx sensörleri, kapsamlı testlere tabi tutuluyor ve ISO 9001 ve IATF 16949 standartları ile uyum sağlıyor. Parçalar, orijinal ekipman protokollerine göre geliştirildikten sonra tam işlevselliğin ve kalitenin doğrulanması amacıyla, gerek kontrollü ortamlarda gerekse sahada test ediliyor.

NOx sensörleri, Delphi sensör portföyündeki diğer ürünlere ek olarak sunulacak. Şirket; ABS hız sensörleri, dizel partikül filtresi (DPF) sensörleri, egzoz gazı sıcaklık (EGTS) sensörleri, MAF (debimetre / kütle hava akış) sensörleri, MAP sensörleri, kam mili ve krank mili sensörleri ve daha birçok ürünü halihazırda müşterilerine sunuyor. Delphi, Avrupa’da mevcut sensör türlerinin çoğunu kapsayan, en geniş yelpazeli ürün portföylerinden birine sahip olmasıyla tanınıyor.

Arıza teşhis cihazları ve çevrim içi eğitim içerikleri

Delphi, sensörler dahil, sunduğu yedek parça ürünlerini, arıza teşhis cihazları ve adım adım rehberlik sağlayan çevrim içi programları ile uyumlu hale getiriyor. Örneğin, BlueTech arıza teşhis cihazı, Avrupa’nın en popüler markalarını kapsayan 3.500 NOx sensörü işlevine de sahip. Delphi’nin çevrim içi eğitim programı olan Delphi Akademi, NOx sensörünün değiştirilmesine yönelik adım adım talimatlar ve görseller sağlayan bir dizi video ve içerik sunuyor.

Sözlerine şu şekilde devam eden Juan Thomaz; “NOx sensörlerini piyasaya sürmemiz, eğitim ile arıza teşhis desteği dahil tam destek sağlamamız sayesinde, bugünün araçlarının bakımını ve onarımını yapan ve geleceğin araçlarının bakımını ve onarımını yapmaya hazırlanan servislere tam kapsamlı bir program sunabiliyoruz” dedi.