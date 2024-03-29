DFSK’da Yeni Genel Müdür Çınar Noyan Oldu

CARMEDYA.COM – Çin’in büyük otomotiv üreticilerinden ve SHS Otomotiv Distribütörlüğünde Türkiye pazarına yeniden giriş yapan DFSK’nın Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Çınar Noyan getirildi.

Ayrıca, Satış Direktörlüğü görevine Barış Özkan, Pazarlama Direktörlüğü görevine Kağan Özsaraç atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Direktörlüğüne ise Ömer Zafer Özak atandı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Noyan, 1995-2002 yılları arasında Nissan Otomotiv A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulundu. Daha sonra Tofaş’ta Stratejik İletişim Koordinatörlüğü ve 2006-2009 yılları arasında Subaru Marka Direktörlüğü görevlerini üstlendi.

2020 yılından bu yana Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Genel Sekreteri olarak görev yapan Noyan, DFSK Türkiye’nin yeni Genel Müdürü olarak pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonlar dahil olmak üzere tüm Türkiye operasyonlarından sorumlu olacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özkan, 1997 yılı itibarıyla otomotiv sektöründe çalışmaya başladı. 2001 yılında Renault-Mais grubunda göreve başlayan Özkan, yaklaşık 20 yılın ardından 2019 yılında Satış ve Şebeke Direktörü olarak çalıştığı görevinden ayrılıp kendi şirketini kurdu. Geçtiğimiz yılın sonunda şirketini yabancı bir yatırım grubuna devrederek DFSK ile yeniden profesyonel hayata dönmüştür.

ABD Washington Southeastern University’den 1997 yılında mezun olan Özsaraç, çalışma hayatına turizm sektöründe başladı. Ardından Okar Otomotiv Grubu’nda 2013-2018 yılları arasında Genel Müdürlük görevini üstlendi. Son olarak sağlık sektöründe Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini sürdürüyordu.

Satış Sonrası Hizmetler Direktörlüğü görevine atanan Ömer Zafer Özak, 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yaklaşık 31 yıldır otomotiv sektörünün önemli markalarında çalışan Özak, 1993 yılında TOFAŞ Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Bölge Müdürü olarak, 2003-2008 yılları arasında da Doğuş Otomotiv Motor Sporları Teknik Yöneticisi olarak görev almıştır.