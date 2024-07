“Odak alanımız teknolojik dönüşüm ve genç çiftçiler”

CARMEDYA.COM – TürkTraktör’ün 70. yılında bayrağı devralan Şirket Lideri Matthieu Sejourne, görevdeki üçüncü ayını geride bırakırken gelecek hedeflerine değindi.

Çiftçilerin her türlü ihtiyacına yanıt veren 3S plaza açılışlarıyla iş ortaklarının nabzını tutan Sejourne, TürkTraktör Akademi eğitimleriyle de geleceğin tarım elçileri olan genç çiftçilerle bir araya geldi.

TürkTraktör Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Lideri Matthieu Sejourne, TürkTraktör’ün 70. yılında göreve gelmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Sejourne, “Faaliyet gösterdiği her alanda öncü adımlarıyla önemli başarılara imza atan TürkTraktör, yüksek yerlilik oranı ve dünya standartlarındaki ürün kalitesiyle tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlamak için 70 yıldır var gücüyle çalışıyor. Köklü geçmişinden aldığı miras ve Koç Topluluğu ile CNH’in vizyonu doğrultusunda büyümeye devam eden TürkTraktör’ün 70. yılında bayrağı devralmış olmak benim için büyük bir gurur ve mutluluk vesilesi” dedi.

TürkTraktör’ün yakın dönemdeki başarılarının önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini vurgulayan Sejourne, “Türkiye’nin tarım mekanizasyonundaki lideri olarak yakın dönemde 1.111.111’inci traktör ve 600 bininci motor üretimi gibi önemli mihenk taşlarını geride bıraktık. 4 yıllık Ar-Ge süreci sonunda yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörümüzü çiftçilerimizin beğenisine sunduk. Görevi kendisinden devraldığım Sayın Aykut Özüner’e başarılarla dolu bu süreçteki katkıları nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Bu başarıların verdiği sorumlulukla birlikte TürkTraktör ailesinin tüm paydaşlarının desteğiyle daha nice başarılara hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Görevdeki ilk üç ayında çiftçilerle kurulan sıkı bağların can damarı olan bayi yapılanmasındaki dönüşümü yakından takip eden Sejourne, “Çiftçilerimizin her türlü ihtiyacında yanında olabilmek için bayilerimiz olmazsa olmaz destekçilerimiz konumunda. Bu anlamda bayilerimizin dönüşümüne büyük önem veriyoruz. Satış, servis ve yedek parça hizmetini bir arada sunduğumuz 3S plazaların sayısını artırmaya devam ediyoruz. Son dönemde açılışlarına bizzat katılma fırsatı bulduğum modern tesislerimizin sayısı Türkiye genelinde New Holland ve Case IH markalarımızda toplam 94’e ulaştı. Hem iş ortaklarımızın hem de çiftçilerimizin beklentilerine kulak verebildiğimiz açılışlarda yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Tarımın sürdürülebilir ve çevreci olmasının günden güne daha da önem kazandığını belirten Sejourne, en son teknoloji ürün ve hizmetlerin çiftçilerle buluştuğu etkinlikleri kıymetli bulduğunu söyledi. Sejourne, “Geleceğe Etki adını verdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda adımlar atarken, tarımdaki teknolojik dönüşümün gücünü özellikle genç çiftçilerimize aktarabilmek kritik önem taşıyor. Bu yıl 10. kez düzenlediğimiz TürkTraktör Akademi eğitimlerimizde çiftçilerimiz, en çevreci motor teknolojisine sahip Faz 5 traktörlerimizden tarımsal ekipmanlara, hassas tarım teknolojilerinden akıllı bağlantı sistemlerine kadar mühendislerimiz tarafından geliştirilen pek çok ürünü hem teorik hem de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Bunun gibi deneyim odaklı etkinliklerimizin sayısını daha da artırarak genç çiftçilerimizle daha fazla bir arada olmayı arzu ediyoruz” dedi.