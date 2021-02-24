Porsche Taycan Cross Turismo zorlu testlerden geçiyor

CARMEDYA.COM – Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan’ın yeni versiyonu Taycan Cross Turismo satışa sunulmadan önce dünyanın farklı yerlerindeki zorlu koşullarda test ediliyor.

Porsche Taycan Cross Turismo modelinin son test sürüşleri, Nürburgring Nordschleife’den Hockenheim’daki Grand Prix pistine, İtalyan kasabası Nardò’dan Fransa – Pireneler’e kadar farklı bölgelerdeki pistlerde gerçekleştirildi.

Weissach Geliştirme Merkezi’ndeki safari parkuru adı verilen yol sayesinde Afrika dışında off-road koşullarını bir adım öteye taşıyarak testler tamamlandı. Testler esnasında toplam 998 bin 361 kilometre yol yapan Cross Turismo prototipleri, ekvator temel alındığında dünyanın etrafını neredeyse 25 kez dolaştılar.

Yeni versiyon, Taycan spor sedanın üstün performans ve uzun menzil gibi tüm güçlü yönlerini bünyesinde barındırıyor. Dört tekerlekten çekişli ve hava süspansiyonlu şasinin yüksekliği ayarlanabiliyor. Otomobil ayrıca arkadaki yolcular için daha geniş bir iç mekan ve daha geniş bir bagaj hacmi sunuyor. En ince ayrıntısına kadar optimize edilen otomobil, toplamda 650 tasarım ve 1500 saat atölye çalışmaları neticesinde hazır hale getirildi.

İsviçre çakısını andırıyor

Model serisinden sorumlu Başkan Yardımcısı Stefan Weckbach, “Cross Turismo’yu geliştirirken, elbette Taycan spor sedanda sahip olduğumuz deneyimden faydalandık. En büyük zorluk, sportifliğin gereklerini off-road kabiliyetleriyle birleştirmekti. Cross Turismo, yarış pistinde yüksek performans gösterebilmeli, aynı zamanda büyük çukurlar, çamur ve çakılla başa çıkabilmeliydi.” dedi. Bu koşullar, Weissach Geliştirme Merkezi’ndeki “dayanıklılık test alanında” simüle edildi. Weckbach sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuç hayli etkileyici. Cross Turismo, özünde bir arazi aracı olmamakla birlikte asfaltsız ve toprak yollarda uzmanlaşıyor. 21 inçe kadar çıkabilen jantlarının üzerinde açık bir İsviçre çakısını andırıyor.”

Porsche Başkan Yardımcısı Stefan Weckbach

İçten yanmalı motorlarla aynı test programı

Porsche’nin ürettiği elektrikli otomobiller, içten yanmalı motora sahip spor otomobillerin geçtiği zorlu test programlarından geçmek zorunda. Test programları sadece üstün performans odaklı şartları değil, ayrıca tüm iklim koşullarında günlük kullanıma tam uygunluk şartını da kapsıyor. Bataryanın şarj edilmesi veya ekstrem koşullarda aktarma organlarının ve iç mekanın sıcaklıklarının kontrol altında tutulması gibi zorlu görevler, bataryadan güç alan elektrikli modellerde test edilen diğer özellikler arasında yer alıyor. Porsche için tipik olan diğer geliştirme hedefleri arasında ise yarış pisti performansı, son hızda tekrar tekrar ivmelenme kabiliyeti ve günlük kullanıma uygun bir menzil sunulması bulunuyor.

Fırtınaya karşı 325 saat

Laboratuvarda ve test donanımlarıyla gerçekleştirilen kapsamlı testler, aerodinamik tasarımın geliştirilmesi ve doğrulanmasını da içeriyordu. Böylece Cross Turismo yaklaşık 325 saat boyunca rüzgar tünelinde fırtınaya göğüs gerdi. Taycan spor sedan, geliştirme sürecinde rüzgar tünelinde 1500 saat geçirmişti.

Porsche tarafından bu model için tasarlanan yeni arka bisiklet taşıyıcı da zorlu yollarda katı test programına ve sürüş dinamikleri testlerine tabi tutuldu. Bisiklet taşıyıcı; yol tutuşu, ergonomi, sürüş güvenliği ve dayanıklık söz konusu olduğunda yeni ölçütler belirliyor. Epey aralıklı yerleştirilmiş geniş raylarının üzerinde birden fazla e-bisikleti taşıyabiliyor.

Dijital lansmanı 4 Mart’ta

Yeni Cross Turismo, Porsche’nin E-Performans konseptini günlük kullanım ile birleştiriyor ve hareketli bir yaşam tarzına sahip müşterilere hitap ediyor. 2020 yılında 20 binden fazla Taycan teslimat gerçekleştiren Porsche, 2021 yazında Taycan Cross Turismo Avrupa lansmanını gerçekleştirecek.

Taycan, Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve Çin başta olmak üzere pek çok bölgede 50’den fazla uluslararası ödül almaya hak kazandı. 42,171 kilometre boyunca kesintisiz drift yapan Taycan, tamamen elektrikli bir spor otomobille en uzun drift kategorisinde Guinness Dünya Rekorunu™ da elinde bulunduruyor.

İlk tamamen elektrikli CUV olan Taycan Cross Turismo’nun dijital dünya prömiyeri 4 Mart’ta gerçekleştirilecek ve Haziran ayında Türkiye’de satışa sunulacak.