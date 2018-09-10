CARMEDYA.COM – 5.nesli ile karşımızda olan Discovery, tasarımıyla selefine göre önemli değişimler yaşamış. Model bu haliyle neler vaat ediyor?

Yazı:Alper GÜLER

Land Rover Discovery 2018 tasarım

Beşinci nesli ile karşımızda olan model, selefinden ilk olarak daha yuvarlak hatlara sahip burun yapısıyla ayrılmış. Tampon grubunda da değişim yaşayan Land Rover Discovery, ızgara grubunu inceltmiş. Farlarda LED gündüz aydınlatmaları dikkat çekiyor. Ayrıca diğer aydınlatma grubuda HSE donanımından itibaren standart olarak sunuluyor. Yan bölümde arazi araçlarında gördüğümüz çamurluk eklentileri dikkat çekiyor. Jantlar ise modelin sportif karakterini ön plana çıkarmış. Yan bölümde özellikle otomobile iniş ve binişi kolaylaştıran basamaklar dikkat çekiyor. Arka bölüme geldiğimizde otomobil selefindeki gibi dışarıda olan yedek lastik uygulamasını kaldırmış. Bu lastik acın alt bölümüne konumlandırılmış. Stop grubu yatayda konumlandırılmış. Ayrıca simetrik olmayan bir plaka yerleşim alanı da dikkatlerden kaçmayan konulardan Land Rover Discovery 4970 mm. uzunluğa, 2073 mm. genişliğe sahip. Modelin sudan geçiş yüksekliği 900 mm.

Land Rover Discovery 2018 iç mekan

İçeride şık ve büyüklüğü iyi ayarlanmış direksiyon sistemi kullanılıyor. Üzerinde dikey yerleştirilmiş tuşlar dikkat çekiyor. Bu tuşlar ile otomobilin en çok kullandığınız özelliklerini kontrol etmek mümkün. Gösterge paneli okunaklı. Direksiyon veya kollarda yer alan tuşlar ile bu alanın rotasında sunulan bilgi ekranına müdahale etmek mümkün. Orta konsolda dokunmatik ekran yer alıyor. 10.1 inç büyüklüğünde bu ekran dokunmatik hassasiyeti konusunda başarılı. Ekranı kullanmak kolay ancak, onunla biraz vakit geçirmeniz gerek. Eşya gözü konusunda Land Rover Discovery en cömert otomobillerden. Vitesin hemen yanında iki bardaklık yer alıyor. Bu bardaklığı ileri doğru iterek altındaki neredeyse üç küçük pet şişeyi barındırabilecek bir alanı model kullanımınıza sunuyor. Vitesin ön bölümünde kısıtlı bir alan daha size sunulmuş. Kolçak bölümünde fazlasıyla geniş bir alan var. Bunlar ile de yetinmezseniz yolcu koltuğu önünde hem torpido hemde üzerinde yer alan kapağı açtığınızda size belli bir alan sunuluyor.

Land Rover Discovery 2018 gizli cep

Size bir sır daha vereyim mi? Klima kumandalarının olduğu bölümde de gizli bir cep yer alıyor. İçeride deri döşemeler kullanılmış .Konsoldaki ahşap detaylar oldukça şık duruyor. Deri koltuklarda ısıtma ve soğutma opsiyonu sunulmuş. Bunun kontrolü havalandırma sıcaklık kontrolü tuşlarının üzerine konulmuş. Çevirmeli tuşların üzerine bir kez basarak yine sağa ve sola bu butonu çevirerek koltuk ısıtma ve soğutma opsiyonunu kullanabiliyorsunuz. 7 koltuklu Discovery, 3 sıralı koltuklarda oturanlara baş ve diz mesafesi konusunda büyük opsiyon sunmuş. İleri geri oynayan tuşlar ile diz mesafenizin ayarlandığı bu sistemde, sırtlık açınızda otomatik olarak ayarlanabiliyor. Arkadaki iki kişilik koltuğa geçmek için kafalıkların yanında yer alan ok tuşlarını kullanmanız gerek. Bu tuşa bir kez bastıktan sonra koltuklar öne yatıyor. İleri kaydırma yöntemi ise manuel. Bununda otomatik olmasını beklerdim. Arka koltuklarda iki kişi rahat bir şekilde seyahat edebilir.

Land Rover Discovery 2018 motor

Otomobilin kalbinde 2.0 litre hacminde dizel motor bulunuyor. Bu motor iki farklı güç seçeneği ile geliyor. Test aracımız da 4000 devir bandında 240 HP güç, 1500 devir bandından itibaren ise 500 Nm tork değeri sunan dizel bir ünite yer alıyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen otomobil vites geçişleri konusunda sıkıntı yaşarmıyor. Ancak bazı durumlarda kararsız kalan şanzıman vuruntu şeklinde vites geçişleri sergileyebiliyor. Otomobil 0-100 hızlanmasını 8.3 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 207 km/s. Otomobilin fabrika verilerine göre karma tüketim değeri 6.4 litre. Biz testimizde sakin kullanımlarda 7.5 litrelik değer elde ettik.

Land Rover Discovery 2018 arazi yetenekleri

Arazi konusunda modelde sürekli dört çeker sistemi yer alıyor. Terrain Response 2 adında farklı zeminlere uygun çekişi ayarlayan bir başka sistemde modelde yer alıyor. 5 farklı zemin koşuluna göre gücü farklı lastiklere dağıtan sistem sayesinde otomobil zorlu koşullarda maksimum tutunmayı size sağlıyor. Havalı süspansiyonlar ile de zorlu zeminlerde otomobilin her tepeden başarılı bir şekilde aşması sağlanıyor. Vites konsolunun arkasındaki tuşlar ile kontrol edilen zemin seçenekleri ve süspansiyon sistemi otomobili arazide yenilmez bir kahraman yapabiliyor. Elinizi güçlendiren bir durumda Lo modu. Bu seçimde model daha düşük devirde yoluna devam ediyor. Modu kullanırken şanzıman oranlarının yarı yarıya kısaldığını hissedebiliyorsunuz Bu zorlu iniş ve çıkışlarda gücün farklı lastiklere güçlü şekilde aktarılmasını sağlıyor. Otomatik kitlenebilen orta ve arka diferansiyel kilitleriyle de arazide gerçek anlamda yenilmez oluyorsunuz. Lo modunu seçmek için şanzımanı N konumuna almanız ve durur halde olmanız gerekiyor. Yalıtım konusunda modelin kabini bir hayli sessiz. Yol ve rüzgar sesini otomobil kapı içine yansıtmıyor. Ancak motorun sesinin özellikle üst devirlerde fazla iç mekana yansıdığı bir gerçek.

Land Rover Discovery 2018 yorum

Land Rover Discovery tasarım konusunda selefine göre önemli değişimler yaşamış. Kim ne derse desin selefindeki tasarımı ben daha çok beğeniyordum. İçeride yine kritik değişimlerin yaşanmasıyla model iyi bir paket haline gelmiş. Kalite algısı bir kat daha artış göstermiş. Modelin yalıtımı iyi ancak, üst devirlerde motor sesi iç mekan çok yansıyor. Bu bir eksi durum. 7 kişilik oturuş pozisyonunda en arkada ki iki koltukta rahat rahat iki yetişkin misafir seyahat edebilir. Modelin fiyatı 729 bin TL seviyesini biraz geçiyor. Rakiplerine baktığınızda tüm opsiyonlarıyla Land Rover Discovery fazlasıyla ön plana çıkıyor.