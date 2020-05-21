Yamaha’dan üçlü bakım kampanyası

CARMEDYA.COM – Yollara çıkmak için can atan motosiklet sahipleri Pandemi döneminde garajda bekleyen motosikletlerini yaza hazırlamaya başladı.

Bu süreçte farklı kampanyalarla motosiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarına avantajlı çözümler üreten Yamaha Motor, motosiklet bakımlarına yönelik 3 farklı hizmeti içeren kampanyasını hayata geçirdi.

Yamaha, ilgi bekleyen motosikletler için 15 Haziran tarihine kadar Fiks Bakım Hizmeti, Ücretsiz Check-up ve Seçili Orjinal Yedek Parçalarda yüzde 50’ye varan avantajlı fiyatlar sunuyor.

Yollara güvenle çıkmak için 3 adım…

Yamaha, Bakım Kitleri ve sabit fiyat uygulaması olan Fiks Bakım Hizmeti hazırladı. Kullanıcı her bayiden aynı hizmeti ve fiyatı alabilecek.

İkinci adım ise check-up… Yamaha’nın yetkili 20 bayisinde 15 Haziran tarihine kadar yaptırılabilecek ücretsiz mekanik kontrol ile yolda karşılaşılabilecek riskleri minimize etmek mümkün.

Mekanik kontrol sonrası motosikletin ihtiyacı olan yedek parçalar ise Yamaha tarafından yüzde 50’ye varan indirimli fiyatlarla satışta olacak.

Hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye ve bayilere www.yamaha-motor.eu/tr adresinden ulaşabilirsiniz.