Fiat 500e Türkiye yollarında!

CARMEDYA.COM – İlk kez dünya yollarıyla buluştuğu 1957 yılından bu yana, otomobil dünyasının ikonik modelleri arasında yer alan Fiat 500’ün, yeni ve tamamen elektrikli versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu.

La Prima by Bocelli versiyonu ile satışa sunulan Fiat 500e, farklı tasarımını sessiz sürüş ve çevreci kimliğiyle birleştiriyor.

Fiat’ın, 1957 yılında tanıttığı 500, Dante Giacosa tarafından tasarlandı ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra FIAT tarafından uygulanan iddialı geliştirme ve yenileme stratejisinden doğan İtalyan halkına ulaşım özgürlüğü armağan eden birinci nesil Fiat 500, çarpıcı hikayesiyle otomotiv dünyasında özel bir yere sahip oldu.

2007 yılında geçmiş tasarım çizgisiyle bağını koruyarak yollara çıkan ikinci nesil Fiat 500, İtalyan moda ve tasarımının bir simgesi haline geldi. Bugün ise tamamen elektrikli versiyonu, gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri ve hızlı şarj seçenekleri ile sıfır emisyonlu ulaşımın ikonik modeli olmayı hedefliyor.

Fiat 500e, yüzde yüz elektrikli sürüş deneyimini, 2. seviye otonom sürüş destek sitemleri ile bütünleştiriyor. Stellantis’in en çok satılan elektrikli modeli ve Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli otomobillerinden biri olan Fiat 500e dünyaca ünlü tenor, Maestro Andrea Bocelli ve JBL ile iş birliği ile hayata geçen La Prima by Bocelli ile benzersiz bir ses deneyimi sağlıyor ve JBL Sanal Mekanlar (Müzik Odam, Kayıt Stüdyom, Opera Salonu, Açık Hava Mekanım) teknolojisiyle donatılan, dünyanın ilk şehir otomobili olarak da otomotiv dünyasında öne çıkıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Fiat elektrikli araç yolculuğunun ilk kilometre taşı olan ikonik 500’ün tamamen elektrikli modelini mart ayından itibaren Türkiye yollarıyla buluşturuyoruz. 500e La Prima, premium ve benzersiz tasarım ruhunu koruyan bir otomobil. Ayrıca bir elektrikli otomobilin sessizliğini, JBL’nin “Sanal Mekanlar” deneyimiyle tamamlayarak kullanıcısına sunuyor” dedi.

Fiat 500e’yi, müşterilerden alınan içgörüleri de dikkate alarak üç gövde tipi ve tek bir donanım seviyesinden oluşan yalın bir ürün gamı ile satışa sunduklarına değinen Aytaç “500e’yi Türkiye pazarı ile araç bulunurluğu bakımından en doğru tarihte buluşturduğumuza inanıyoruz. Sadece lansman döneminde değil, sonrasında da bulunurluk anlamında en iyi şartları sağlamak için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Fiat 500e bu haftadan itibaren tüm Fiat bayileri ve markamızın online satış platformu “fiatonline” üzerinden satışa sunuluyor. 500e La prima versiyonunu Hatchback, 3+1 ve Cabrio gövde tipleriyle müşterilerimizle buluşturuyoruz. Fiat 500e’nin Türkiye’de kısa sürede sevileceğine ve FIAT markasının satışlarında pozitif etki sağlayacağına inanıyoruz.” diyerek sözlerine son verdi.

Fiat 500e La Prima Hatchback gövde tipi 869 bin 900 TL, 3+1 gövde tipi 899 Bin 900 TL, Cabrio gövde seçenekli versiyonu ise 929 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, fiatonline platformu ve tüm showroomlarda yerini alıyor.

Yüksek menzil, çoklu şarj seçenekleri

Model, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 km’ye kadar menzil, sarj süresini minimuma indirmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor. Şehir otomobili segmenti kullanıcılarırın günlük işe gidip gelmeleri için gerekli olan ortalama 50 km’lik menzil ise 5 dk’lık hızlı şarj ile dolabiliyor. Yine hızlı şarj özelliğiyle araç 35 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor. Ayrıca lansmana özel, Mod 3 (Wallbox tipi) kabloya ilave olarak ev tipi prizlere uyumlu Mod 2 şarj kablosunu da sunan Fiat 500e’de 7,4 ve 22 kW’lık Wallbox çözümleri aksesuar ürün gamında satışa sunuluyor. Yeni 500e’nin elektrik motoru 0 km/s’den 100 km/s’ye 9,0 saniyede çıkarken 0 km/s’den 50 km/s’ye 3,1 saniyede ulaşıyor.

İkonik tasarım

Fiat 500e, standart olarak sunduğu Otonom Sürüş Seviye 2 özellikleri ile şehir içi ulaşımda sürücüsüne konfor sağlıyor. Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (iACC) ile öndeki aracı takip ederek sabit hızda sürüş sağlarken, acil emniyet freni otomobil, bisiklet veya yayaları algılayarak frenleme yapabiliyor. Şerit Ortalama ve sürüş destek sistemi ise şeritleri aktif olarak takip ederek, aracı şeritleri ortalayacak şekilde konumlandırıyor. Fiat 500e ayrıca Geri Görüş Kamerası, Yorgunluk Asistanı ve Acil Yardım Çağrısı (e-call) gibi fonksiyonları da kullanıcısına sunuyor. FIAT 500e’de yer alan Akıllı Hız Asistanı, Trafik İşareti Algılama sistemiyle birlikte hız sınırı levhalarını tanımlayıp uygulanmasını öneriyor. Şehir İçi Kör Nokta Uyarı Sistemi, aracın kör noktasında bir başka aracı algılaması halinde, aynada beliren sarı ışık ile sürücüsünü uyarıyor. 360° Sensörlerle donatılan Panaromik Park Asistanı ise aracın dört bir yanını kuş bakışı olarak gözlemleyerek manevralarda risk oluşturabilecek bir engel olması halinde sürücüyü uyarıyor.

Otomobilde Fiat logosu yerine ön yüzde konumlandırılan 500 logosu, elektrikli otomobilin, geçmişle bağını kopartmadan yansıtıyor. 500e’nin full LED ön ve arka stop imza farları, yeni Fiat monogram arka logosu ve 17 inç elmas kesimli alaşım jantları tasarımındaki güçlü görünümünü destekliyor.

Hibrit motorlu Fiat 500’den 6 cm daha uzun, 6 cm daha geniş ve 3 cm daha yüksek olan 500e’nin iç mekanındaki şık tasarım ise 1957’de satışa sunulan ilk nesline gönderme yapıyor. Aracın ince ve geniş tutulan yatay ön konsolu, genişlik algısını arttırırken normalde vites kolunun bulunduğu orta konsolda ise modüler saklama alanları yer alıyor. Vites kolunun yerini piyano tuş takımları alıyor. Premium dokulu ön konsol, kabin içerisindeki konforu en üst seviyede yansıtırken, çift renkli ve yumuşak dokulu deri direksiyon öne çıkan detaylar arasında. Fiat monogramlı premium kalitede kumaşla kaplı koltuklar konfor sunarken, daha fazla omuz ve diz mesafesi sunan iç mekânın tamamen düz zemininde lityum-iyon bataryalar gizleniyor ve bagaj alanına da katkı sağlıyor. U-Connect bilgi-eğlence sistemi, kablosuz Apple CarPlay bağlantısı ve Android Auto desteği ile yolculukları çok daha keyifli bir hale dönüştürüyor. Gelişmiş akıllı telefon desteği sunan sistem, 10,25 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekranla destekleniyor. 500e’nin 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik bilgi-eğlence sistemi ile özel “La Prima” logosu yer alıyor.

Modelde standart olarak sunulan yaşama alanı ve bagajın kullanım kapasitesini kısıtlamayacak şekilde araca entegre edilen JBL Premium sis sistemi; 320 W ses gücüyle teknik ve performans açısından olduğu kadar, gerçek mekan hissi veren sezgisel kullanım özellikleriyle (Müzik Odam, Kayıt Stüdyom, Opera Salonu, Açık Hava Mekanım) de ses deneyimini en üst seviyede yaşatıyor. 500e ayrıca yayaların aracın hareket halinde olduğunu algılayabilmeleri amacıyla araç dışına; İtalyan yönetmen Federico Fellini’nin Amarcord filmi için Nino Rota tarafından bestelenen melodisini yayıyor.

Fiat 500e Hatchback ve 3+1 gövde tipleri, panoramik cam tavanıyla dikkat çekerken, Cabrio gövde seçeneği, Fiat Monogram açılır tavan dokumasıyla ilk nesildeki başarılı özellikleri standart olarak sunuyor. Ürün gamının üçüncü gövde seçeneği olan 3+1 ise ismini otomobilin sağ tarafındaki Magic Door olarak adlandırılan üçüncü kapıya sahip olmasından alıyor. 3+1, geriye doğru açılan kapısıyla arka koltuklara daha kolay erişim sunuyor.

Avantajlı müşteri deneyimi

Fiat, 500e ile elektrikli otomobillerin dünyasını müşterilerle buluştururken bir dizi satış sonrası hizmetle de müşteri deneyimini destekliyor. Modeli satın alan müşterilere, Tofaş güvencesiyle, 8 yıl 160 bin km batarya garantisi sunuluyor. Ayrıca lansmana özel Mod 3 (Wallbox tipi) kabloya ilave olarak Mod 2 (Ev Tipi) şarj kablosu da hediye ediliyor. Fiat 500e sahipleri tüm bunların haricinde Fiat Yol Arkadaşım uygulaması üzerinden Wat Mobilite Şarj İstasyon Gösterimi ve elektrikli araç dünyası hakkındaki bilgilere de hızlıca erişebiliyor.