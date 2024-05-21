Güncellenen Nissan Juke satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – İlk kez 2010 yılında yollara çıkan ve 2021 yılında ikinci nesline kavuşan Nissan Juke’un güncellenen versiyonunun Türkiye satış fiyatı açıklandı.

Üretildiği ilk günden bu yana dünyada 1,3 milyondan fazla adet üretilen ve Türkiye’de 37 binin üzerinde satılan Nissan Juke, gerek tasarımda, gerekse de donanımda bir dizi güncelleme ile karşımıza çıkıyor. Nissan’ın Sunderland Fabrikasında üretilen Juke, çok beğenilen sarı gövde rengine de güncelleme ile geri dönüyor. İlk nesilden tanıdığımız sarı rengin tonu ise bu kez daha etkileyici ve dikkat çekecek şekilde belirlenmiş.

Makyajlanan modelin hem dış hem de iç tasarımında aracı daha dinamik gösteren bir dizi detay mevcut. Nissan’ın tasarımcıları ve mühendisleri modelin orta konsol ve gösterge panelini ise yeniden tasarlamış. İç mekanda kullanılan yeni malzemeler, konfor ve ergonomi iyileştirmelerine ek olarak otomobilin bağlanabilirliği ise daha büyük bir dokunmatik ekran ve gelişmiş teknoloji özellikleri ile güncellendi.

Tekne, Platinum, N-Sport, N-Design ve Platinum Premium donanım paketleri ve 13 farklı çift renk gövde rengi kombinasyonuyla satışa sunulan modelin N-Sport donanım paketinde, sarı gövde renginin etkisi, siyah tavan, siyah yan aynalar, N-Sport jantlar ve dış detaylar, ön ızgara ve A-B sütunları kontrastıyla daha da öne çıkarılıyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem

Lansman toplantısında açıklamalarda bulunan Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem Nissan Juke ile ilgili şunları söyledi; “Nissan’ın dinamik aile üyesi Juke, tarzıyla her zaman dikkat çeken bir araç olmayı başardı. Türkiye’de sevilen ve talep gören gerçek bir şehir SUV’si olarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan Juke artık bu yeni makyajla birlikte gelen özellikleri sayesinde renkli dünyasında çok daha premium ve çok daha konforlu olacak. Biz aracımızdan ve dikkat çekici ruhundan eminiz. Sınırların dışına çıkmayı hedefleyen yeni ruhuyla tasarım ve konforun kusursuz birleşimini gelişmiş güvenlik teknolojileri ile standart olarak sunarak B-SUV sınıfında kuralları yeniden belirleyecek.”

Daha fazla bağlanabilirlik

Nissan Juke’un direksiyonuna geçildiğinde fark edilen ilk değişiklik, merkezi bilgi-eğlence ekranının boyutunun artması oldu. Artık köşeden köşeye 12.3 inç olan dokunmatik multimedya ekranı, ekranın en ucundaki dokunmatik kontrolleri rahat erişilebilir hale getirmek ve aynı zamanda Juke müşterilerinin gerçekten sevdiği kokpit hissini geliştirmek için sürücüye doğru 8o eğimli hale getirildi. Bu geliştirilmiş bilgi-eğlence sistemi Juke’un tüm paketlerinde standart olarak sunuluyor. 12.3 inç full TFT dijital gösterge paneli yüksek çözünürlüklü ekranı (1920 x 720 piksel) ile sürücünün kendi tercihlerine göre ekranda yer alan bilgi kombinasyonunu gösterecek şekilde yapılandırmasına olanak tanıyor.

Kadran görünümü iki farklı temel düzen arasında değiştirilebiliyor; klasik düzende iki kadran ve ek bilgiler içeren merkezi bir alan yer alırken, alternatif olarak, “geliştirilmiş” düzende, eğimli ve üç boyutlu bir perspektif veren çift kadran üzerinde görüntülenen yol hızı ve motor devrini sunuyor. Bu geliştirilmiş düzende ek bilgilerin görüntülenebileceği daha geniş bir merkezi ekran alanı sağlıyor.

Kadranlar arasındaki orta bölümde sürücü, harita da dahil olmak üzere navigasyon talimatlarının yanı sıra yakıt ekonomisi, ses bilgileri, eco-sürüş performansı, lastik basınçları ve diğer önemli bilgileri görüntüleyebiliyor. Ekran seçeneği çok fonksiyonlu direksiyon simidinde yer alan tuşlar aracılığıyla kolaylıkla seçilebiliyor.

Geliştirilmiş bilgi-eğlence sistemi, kullanıcının akıllı telefonunun ana ekranında olduğu gibi, en sık kullandığı işlevler için kısayolları içerecek şekilde ekranı uyarlamasına olanak tanıyan daha sezgisel bir ana ekranla birlikte geliyor.

Aracın tüm donanım seviyelerinde standart olarak kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto mevcut.

Sarı Alcantara detaylı iç döşeme

Sarı rengin çizgilerini yansıtan N-Sport iç mekanda, bumerang şeklinde ön konsolun üst kısmı boyunca uzanan Alcantara sarı bir vurguya sahip. Klima ızgaralarına kadar açılı bir şekilde ilerleyen ve yeni merkezi bilgi-eğlence ekranının tabanını çerçeveleyen sarı vurgu iç mekanda farklılık yaratıyor.

N-Sport donanım paketinin sahip olduğu özel tasarım monoform sportif koltuklar, koltuğun üst dış kısmını kaplayan ve koltuğun yanlarından ortasına uzanan sarı renkli geri dönüştürülmüş Alcantara detaylar ile öne çıkıyor ve koltuğun omuz hizasında Juke kabartması yer alıyor. Bu şık görünüm sarı dikişler ile tamamlanıyor.

Platinum, N-Design ve Platinum Premium donanım paketlerinde de geliştirilmiş konfora sahip yeni koltuklar bulunuyor. Platinum koltuklar, silindir desenli ekleri tamamlamak için kumaş aksanlı yarı deriden oluşan Kira Melanj adlı yeni bir kumaşa sahip.

Platinum Premium modellerindeki yeni koltuk malzemesi, parlak vurgulara sahip siyah yarı deri koltuğun tabanında ve arkasında kapitone efektli eklerle yer alıyor. İç mekana sportif bir hava katan ve yolcuların başının arkasında yer alan koltuk açıklığı piyano siyahı bir kaplamayla detaylanıyor.

Geliştirilmiş iç konfor

Tüm Juke paketlerinin iç mekanında yapılan diğer güncellemeler arasında yüzde 20 artırılarak 7.8 litreye çıkarılan genişletilmiş bir torpido gözü yer alıyor. Ön kol dayama ise daha destekleyici olacak şekilde yeniden tasarlandı ve asimetrik bir tasarımla erişim mesafesi 25 mm artırıldı. Buna ek olarak bardaklıklardan da ödün verilmedi. Ön kol dayama, önceki Juke’ta olduğu gibi ortadaki saklama bölmesine erişim sağlamak için kalkıyor ve kapakta artık üç kredi kartı tutabilen bir klips de bulunuyor.

Nissan Juke’un tüm sınıflarında artık ön koltuklar arasında yer alan boşlukta maksimum alan sağlanırken, rahatlıkla teknoloji buluşturan elektrikli el freni de tüm donanımlarda standart olarak sunuluyor.

Platinum donanım seviyesinden başlayarak, tüm donanım seviyeleri artık iPhone 12 Pro Max kadar büyük bir akıllı telefonu barındırabilen bir kablosuz şarj ünitesine sahip. Buna ek olarak, hem USB-A hem de C soketleri aracın ön ve arka yolcularının erişebilmesi için iki alanda da bulunuyor.

İlave yeni dış renk seçenekleri

Dış renk seçeneklerinde sarı rengin dışında başka değişiklikler de var. Önceki İnci Beyazı’nın yerini daha da saf bir beyaz görünüm veren yeni formülasyonlu bir renk tonu aldı, ayrıca daha fazla sedef etkisi için metalik pul miktarı artırıldı. Aynı şekilde, Siyah dış renk de yeni formülüyle daha zengin ve daha koyu şekilde ürün gamındaki yerini alıyor.

Güncellenen Juke’un genişleyen renk kartelasında 11 farklı tek renk ve 13 farklı çift renk seçeneği sunuluyor. Bu renkler: yeni İkonik Sarı, yeni İnci Beyazı, yeni Siyah, Metalik Gri, Bulut Gri, Gümüş, Gün Batımı Kırmızısı, Manyetik Mavi, Bordo, Lav Kırmızı ve Beyaz. Genişleyen renk yelpazesine ek olarak artık Nissan Juke’un tavanında da sunulan siyah, kırmızı ve gümüş tavan renk opsiyonları ile araç çift renk görünümüyle de sunulmaya devam edecek.

Araçla birlikte donanıma özgü yeni jant seçenekleri sunuluyor. Yeni tasarım Platinum jantlar, 19 inç özel tasarım N-Design ve N-Sport jantlar ve optimize edilmiş aerodinamik özelliklere sahip 19 inç Platinum Premium jantlar ürün gamında yer alıyor.

Sürüş destek teknolojileri

Makyajlanan Nissan Juke, Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR2)’nin zorunlu kıldığı standart tüm teknolojik gereksinimlere ek olarak, Akıllı Hız Sabitleme sistemi, Akıllı Kör Nokta önleme sistemi de yeni Juke ile birlikte gelişmiş sürüş destek sistemleri arasına katılıyor.

Nissan’ın Akıllı Şerit Takip Asistanı özelliği Juke’un tüm sınıflarında standart olarak yer alıyor. Örneğin bir otoyolda Juke’un şeritteki konumunu takip eden teknoloji ile araç tanımlanan şerit sınırına çok yaklaştığında, sürücünün dikkatini çekmek için direksiyon simidinde bir titreşim tetikler. Düzeltme yapılmazsa, araç müdahale ederek ve aracın şeritteki yörüngesini korumak için yönünü düzeltir.

Akıllı Şerit Takip Asistanı’na ek olarak modelde birçok sürüş destek teknolojisi yer alıyor; Akıllı ve Önsezili Çarpışma Önleme Sistemi, Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Otomatik Uzun Far Asistanı tüm donanım seviyelerinde standart olarak mevcutken; Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve ProPILOT Asistanı Platinum Premium donanım seviyesinde sunuluyor.

Yüksek çözünürlüklü merkezi ekrandan yararlanılarak, arka görüş kamerasının çözünürlüğü de 0,3 megapikselden 1,3 megapiksele yükseltildi. Bu, özellikle düşük ışık koşullarında daha net bir görüntü sunarak geri manevraların daha da güvenle yapılabilmesine imkan sağlıyor. Arka görüş kamerası artık Juke’un tüm sınıflarında standart olarak sunuluyor. Park manevralarında aracın konumunun kuşbakışı olarak gösteren Çevre Görüş Sistemi dört kamerasıyla Platinum Premium donanım seviyesinde mevcut.

Güç aktarma organları

Juke’un kaputunun altında verimli bir 1.0 litrelik üç silindirli DIG-T turbo şarjlı benzinli motor bulunuyor ve bu motor 115 PS güç ve 200 Nm maksimum tork üretiyor. Yalnızca benzinli ve otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye’ye gelen Juke, 7 ileri çift kavramalı (DCT) şanzıman ve sürüş modu seçenekleri (Eco, Standart, Sport) ile sunuluyor.

Güncellenen Nissan Juke, 1 milyon 409 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve lansmana özel kampanya seçenekleriyle sınırlı süre için Nissan Yetkili Satıcıları’ndaki yerini alıyor. Juke’un lansmana özel kampanyasında 100 bin TL nakit alım desteği ve 240 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Buna göre kampanya ile birlikte makyajlı modelin Türkiye satış fiyatı aralığı 1 milyon 409 bin 900 TL ile 1 milyon 699 bin 900 TL arasında değişiyor.