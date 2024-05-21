Makyajlanan Hyundai Tucson’un fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Hyundai’nin makyajlanan SUV modeli Tucson, 1 milyon 820 bin TL’den başlayan fiyat etiketiyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Bundan tam 20 yıl piyasaya sunulan ve hızlıca Hyundai’nin en popüler modellerinden biri haline gelen Tucson, aralarında Türkiye’nin de olduğu Avrupa pazarında önemli başarılara imzasını attı. Geçtiğimiz yıl Avrupa’da 158 binden fazla satış başarısı gösteren Tucson’un ana pazarları arasında Almanya, İspanya ve İngiltere bulunuyor.

Modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Tucson, markamızın Avrupa ve Türkiye’deki var olan gücünü artırmaya devam ederken segmentine de her zaman olduğu gibi yepyeni bir soluk getiriyor. Kullanıcılarına sürekli olarak mükemmellik, yenilik ve üstün sürüş dinamikleri sunan Tucson, ileri teknoloji donanımlarıyla da kusursuz bir ayrıcalık sağlıyor. Bu sebeple, Tucson modelimiz için mottomuzu “Ona Sahip Olmak Büyük Şans” olarak belirledik. Tucson, gerek tasarımı gerekse sürüş özellikleriyle bu övgüleri fazlasıyla hak ediyor” dedi.

Makyajlı versiyonla beraber daha şık ve daha modern bir görünüme kavuşan Tucson, ön ve arkadaki yeniden tasarlanmış tamponlarla öne çıkıyor. Tucson’un karakteristik bir özelliği olan ‘melek kanadı’ tasarımlı far sistemi, daha büyük gündüz farları ile yeniden tasarlanmış. “Projeksiyon tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS)”, seyir halindeyken kısmi ışık kontrol özelliğini kullanarak, sürücülerin karanlıkta güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına olanak sağlıyor. Lazer kesim hassasiyeti ve yüzey ışık uygulamasıyla iyileştirilen ızgara da araca oldukça dinamik bir hava katıyor. Versiyona göre değişkenlik gösteren 18 ve 19 inç jantlar da makyajlı versiyonla beraber güncellenmiş. Hyundai Tucson, ikisi yeni toplam yedi farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.

Hyundai Tucson, asıl yeniliğini iç mekanında gösterirken sürücü ve yolcular için yepyeni bir araç içi deneyimi sunuyor. Kısa veya uzun süreli yolculuklardaki rahatlık için geliştirilen iç mekanın ergonomisi, konfor algısını yeni boyutlara taşıyor. Koltuklar ve kapı döşemesinin yanı sıra, gösterge paneli, orta şerit, direksiyon simidi ve orta kol dayanağı da dahil olmak üzere iç mekan tamamen yeniden tasarlanmış. Sportif direksiyon simidinden, gösterge paneline ve bilgi-eğlence sistemi için kullanılan çift kavisli 12,3 inç ekranlara kadar bir çok ayrıntıda yolcu konforu ön planda tutulmuş.

Çift otomatik sıcaklık kontrolü de makyajla beraber yeni bir ekrana kavuşmuş. Böylelikle bilgi eğlence ekranına ek olarak artık havalandırma ve klima kontrolleri de yepyeni bir ekran üzerinden yapılıyor. Fiziksel düğmelerden ve kontrol butonlarından vazgeçmeyerek geleneksel kabin kullanımını yeni nesil teknolojilerle birleştiren Hyundai, Tucson modelinde de sezgisel ve sürükleyici bir arayüz sunuyor. Yüksek hızlı dokunmatik özellikli bu ekranlardan anlık yol durumu, ayarlar, müzik ve navigasyon gibi uygulamalara erişilebiliyor. Direksiyona entegre vites kolu (E-shift by wire) Tucson’da da kullanılarak hem orta taraftaki alanı hem de genel görüşü oldukça rahatlatmış oluyor. Bu şık otomobilin iç mekanındaysa gri ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine yer veriliyor.

Hyundai Tucson, Türkiye’de iki motor seçeneği ve beş farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Tüketicilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılayan ve segmentinin tüm özelliklerini en optimum şekilde sunan Tucson, hem önden hem de dört tekerlekten çekiş sistemine de sahip.

Tucson, 1.6 litrelik turbo beslemeli T-GDI motorla 5500 devirde 160 PS güç üretiyor. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla eşleştirilen bu motorun maksimum torkuysa 1.500 – 4.500 devirler arası 265 Nm. Aracın maksimum hızı ise 192 km/s olarak verilirken 0-100 hızlanması ise 4×2 versiyonda 9.4 saniye (4×4 9.8 sn). Bir diğer motor seçeneği ise 1.6 litrelik turbo dizel ünite. Bu motor seçeneği de 4.000 devirde 136 PS güç üreterek yakıt ekonomisine önem veren tüketicilerin ilgi alanına girmiş oluyor.

Aynı zamanda, 620 litreye varan bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında da bu rakamı 1.799 litreye kadar çıkarabiliyor. Giriş seviyesindeki versiyondan itibaren standart olarak LED gündüz sürüş lambaları, 12.3 inç çift gösterge ekranı, dokunmatik bilgi-eğlence sistemi, geri görüş kamerası, ön ve ikinci çarpışma önleme sistemleri, şeritte kalma ve takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı ve akıllı hız limit asistanı sunan Tucson, böylelikle üst düzey koruma hem de yarı otonom sürüş deneyimi yaşatmış oluyor. Tucson, donanım seviyesine bağlı olarak; 360 derece kamera sistemi, Krell Premium Ses Sistemi, kör nokta algılama, deri döşeme, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar gibi özellikleri de kullanıcısına en iyi şekilde sunuyor.

Türk tüketicisi tarafından büyük beğeni toplayan Hyundai Tucson’un satış fiyatı ise 1 milyon 820 bin TL’den başlıyor.