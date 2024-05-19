Toyota Yaris Cross hibrit seçeneğiyle haziranda Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Toyota’nın ilk kez 2021 yılında tanıttığı Yaris Cross Hybrid, yeni tasarım ve donanım özellikleriyle haziran ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

Dünya’da Yılın Şehir Otomobili unvanına sahip Yaris Cross Hybrid, yenilenen tasarım ve donanım özelliklerinin yanı sıra gelişmiş teknolojik özellikleri ve yeni renk seçenekleriyle yola çıkıyor. Çift gövde rengiyle de tercih edilebilen model, daha geniş ve güçlü görünüme sahip ön-arka tampon tasarımıyla SUV tarzını vurguluyor. Araçta yeni 17 inç siyah alaşım jant seçeneği, yeni Granit Gri ve Neptün Mavi renk alternatifleri ile yeni koltuk tasarımı da sunuluyor.

Tam hibrit seçeneği

Toyota, Yaris Cross Hybrid modeli de dahil olmak üzere tüm ürün gamında hibrit versiyon sunuyor. Toyota, Yaris Hybrid, Yaris Cross, Corolla Sedan Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid ve RAV4 Hybrid modelleri olmak üzere geniş bir tam hibrit ürün gamı seçeneğine sahip.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt

“Yaris Cross markanın en önemli modellerinden biri haline geldi”

Yeni Yaris Cross Hybrid hakkında değerlendirmeler yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Yaris Cross, birkaç yıl önce tanıtılmasına karşın Toyota markasının güçlü ürün gamının en önemli modellerinden birisi haline geldi. Giderek büyüyen B-SUV segmentinin en dikkat çekici modeli olarak Avrupa’da segmentinin en çok tercih edilen lider modeli olmayı başardı. Hibrit araçlar artık tüm kullanıcılar tarafından sevilen ve tercih edilen bir seçenek haline geldi. Yeni Yaris Cross da hibrit motorunun yanı sıra çok yönlülüğü ve kalitesiyle segmentine liderlik etmeye devam edecek. Tam hibrit motoruyla segmentinde farklı bir konumlandırmaya sahip. Yaris Cross müşterileri artık verimliliğe veya daha fazla performansa odaklanan iki tam hibrit motor arasında tercih yapabilecekler” dedi.

Yeni Yaris Cross Hybrid iki tam hibrit motor seçeneğiyle sunulacak

Toyota, Yeni Yaris Cross Hybrid modelini iki farklı tam hibrit seçeneğiyle müşterilerine sunacak. Yeni Yaris Cross Hybrid için bu seçenekler, 116 HP hibrit ve 130 HP hibrit versiyonları olacak.

Yeni Hybrid 130 versiyonu, Toyota’nın beşinci nesil hibrit bileşenleriyle donatıldı. 1.5 litrelik yeni tam hibrit sistemi, daha büyük ve daha güçlü bir elektrik motoruyla kombine ediliyor. Bu sayede sistem, 130 HP kombine güce ve 185 Nm torka sahip oluyor. Hızlanmalarda esnek bir performans sunan Hybrid 130, sürüş deneyimini de daha ileriye taşıyor. Yaris Cross Hybrid 130, 0-100 km/s hızlanmasını 10.7 saniyede tamamlıyor. 101-116 g/km CO2 emisyonu ile sınıfının en düşük değerlerini sunan araç, 4.5-5.2 lt/100 km tüketim ortalamasına sahip.

116 HP’lik tam hibrit versiyonu ise, 116 HP gücü ve 141 Nm torkuyla düşük hızlarda daha keskin tepkiler verecek ve elektrik motorunu daha uzun süre kullanarak verimliliği artıracak şekilde geliştirildi.

Yaris Cross Hybrid markanın GA-B platformunu kullanıyor. Platformun alçak ağırlık merkezi ve yüksek rijitlik sağlayan yapısı, modelin sürücünün tepkilerine anında yanıt vermesini ve gövde burulmasının da en aza indirilmesini sağladı. Bununla birlikte Yeni Yaris Cross Hybrid modelinde, gürültü ve titreşimi daha da azaltmak adına bir dizi güncellemeler yapıldı. Motor gürültüsünü düşürecek güncellemelerin yanı sıra rüzgar ve yol gürültüsünü engellemek adına daha kalın ön cam, ön ve arka yan camlara yer verildi.

4180 mm uzunluğa, 1765 mm genişliğe, 1595 mm yüksekliğe ve 2560 mm aks aralığına sahip araç 397 litre bagaj hacmine sahip ve koltuklar katlandığında 1097 litrelik hacim sunuyor.

Tamamen yeni dijital kullanıcı deneyimi

Yeni Yaris Cross Hybrid, bilgi ve eğlence sistemleri açısından tamamen yeni bir dijital kullanıcı deneyimi sunuyor. Yenilenen modelde, 12.3 inç dijital göstergenin yanı sıra daha sezgisel tepkiler veren 10.5 inç multimedya ekranı yer alıyor.

Ayrıca, kablosuz şarj ünitesi, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, 10 inç ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, Nanoe-x teknolojili çift bölgeli otomatik klima ve sürücü/ön yolcu koltuk ısıtma gibi özellikler de modelle birlikte sunuluyor.

Bu arada dijital göstergeler sürücünün tercihine bağlı olarak Smart, Casual ve Sportif olmak üzere 3 farklı mod ile ekran temasını değiştirilebilecek şekilde tasarlandı.

Yeni Yaris Cross Hybrid gelişmiş multimedya sistemi, artırılmış işlemci gücü sayesinde komutlara daha hızlı yanıt vererek kolay ve sezgisel kullanım sunuyor. Sistemde; geliştirilmiş, daha duyarlı bir ses tanıma sistemi ve doğal konuşma dilini tanıyabilen yerleşik bir “Hey Toyota” sesli asistan da yer alacak. Hem Apple CarPlay hem de Android Auto için kablosuz akıllı telefon entegrasyonu ile kolay bağlantı sağlayan sistem her zaman pratik bir kullanım sunuyor.

Toyota, Yaris Cross Hybrid gelişmiş çok sayıda aktif ve pasif güvenlik özellikleriyle donatılmış.

Modelde sunulan geniş kapsamlı Toyota T-Mate, otomobili daha güvenli hale getirmesinin yanı sıra sürüşü kolaylaştıran gelişmiş sürücü destek sistemlerini de içeriyor. Yeni Yaris Cross Hybrid’de bu özellikler her zamankinden daha etkili olacak şekilde geliştirildi ve en yeni nesil Toyota Safety Sense 3 sistemleriyle donatıldı.

Yeni Yaris Cross Hybrid’in tüm modellerinde standart olan Toyota Safety Sense 3 içerisinde birçok akıllı sistem yer alıyor. Öne çıkan özellikler arasında Akıllı Şerit Takip Sistemi, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Otomatik Yanan Uzun Farlar, Yaya, bisikletli ve motosikletli algılama özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi, Acil Durum Direksiyon Desteği, Trafik İşareti Algılama Sistemi ve Acil Durum Durdurma Sistemi yer alıyor. Araçta bulunan Aktif Viraj Yardımcısı ise, virajlarda yönlendirme desteği vererek kullanıcının sürüş yükünü azaltarak yolculukları kolaylaştırıyor. Arka Koltuk Hatırlatma Sistemi (RSRS) arka koltukta bir çocuk veya evcil hayvan bırakılması durumunda görsel ve sesli uyarılar yapıyor.