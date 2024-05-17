MINI Countryman yeni yüzüyle Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu MINI Ailesi’nin en büyük üyesi SUV sınıfındaki modeli Yeni MINI Countryman, Marmaris’te düzenlenen özel bir etkinlikle otomotiv basınına tanıtıldı.

Marmaris Bozburun’dan Dalaman’a kadar uzanan eşsiz güzellikteki manzaralara sahip keyifli rotada hem mild hibrit, hem de elektrikli versiyonlarını kullanma imkanı bulduğum Yeni MINI Countryman ailesi Türkiye’de 2 milyon 658 bin 984 TL’den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Özellikle elektrikli versiyonda bayilerin indirime giderek yüzde 10’luk ÖTV dilimine aracı sokmasıyla fiyatın 1 milyon 900 bin TL’ye kadar inebildiğini ve önemli bir avantaj sunulabildiğini de bu arada belirtelim.

Lansman kapsamında açıklamalarda bulunan ve MINI markasının Go-Kart hissi veren sürüş deneyimi ve ikonik tasarımıyla dünyada en tutkulu hayran kitlesine sahip otomobil markalarından biri olduğunu vurgulayan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Yeni nesil MINI Ailesi’nde otomotiv sektöründe ezberleri bozacak radikal değişimler oldu. İlk jenerasyonuna göre boyutlarını önemli ölçüde artıran ve çok daha kaslı bir görünüme kavuşan Yeni MINI Countryman de içten yanmalı benzinli, mild hybrid benzinli ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle MINI Yetkili Satıcıları’nda görülebiliyor.” dedi.

Yeni MINI Countryman

Gerek iç, gerekse de dış tasarımıyla tepeden tırnağa radikal bir değişim geçiren MINI Countryman, bir önceki nesline göre 6 cm daha yüksek ve 13 cm daha uzun gövde boyutlara sahip. MINI Ailesinin en büyük otomobili unvanını taşıyan modelde kaslı görünümün arkasında yer alan geniş lastik iz genişliği ve geliştirilmiş modern tasarım otomobile güçlü bir duruş kazandırıyor.

Tamamen elektrikli Yeni MINI Countryman E, 150 kW / 204 bg güç ve 250 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlayan otomobil WLTP değerlerine göre 462 km’ye varan menziliyle öne çıkıyor.

Tamamen elektrikli Yeni MINI Countryman SE ALL4 ise dört tekerlekten çekiş özelliğiyle geliyor. Otomobil, 230 kW / 313 bg güç ve 494 Nm tork değerlerine sahip. 0’dan 100 km/s hıza 5.6 saniyede ulaşabilen tamamen elektrikli Yeni MINI Countryman SE ALL4, WLTP değerlerine göre 433 km’ye varan menziliyle tamamen elektrikli sürüş sunuyor.

Yeni MINI Countryman’in benzinli versiyonu olan MINI Countryman C, 1,5 litre hacmindeki benzinli-mild hybrid motoru ile 170 beygir güç üretiyor ve WLTP verilerine göre ortalama 6.1-6.5 litre/100 km yakıt tüketimi ile verimlilik ve performansı bir arada sunuyor.

Efsanevi John Cooper’ın adını taşıyan Yeni MINI John Cooper Works Countryman ALL4, dört tekerden çekiş özelliği ve 2 litre hacminde 4 silindirli benzinli motor ile ürettiği 300 beygir güç ve 400 Nm tork ile 0-100 km/sa hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlıyor.

Yeni MINI Countryman’in içinde kullanılan gelişmiş teknoloji ürünü detaylar ve yüksek kalitedeki malzemeler araca sıra dışı bir kokpit tasarımı kazandırıyor. Otomotiv sektöründe ilk kez sunulan 240 mm çapındaki yuvarlak OLED ekran, yüksek kaliteli cam yüzeye ve akıllı saatlere benzer bir tasarıma sahip. Bu ekran üzerinden bilgi-eğlence sistemi ve sürüş destek sistemleri kontrol ediliyor. Yeni MINI İşletim Sistemi 9 ile tüm fonksiyonlar dokunmatik ekran teknolojisi veya sesli asistan aracılığıyla sezgisel olarak çalışıyor.

Çok sayıda sürüş modu arasında seçim yapabildiğiniz MINI Countryman’de geleneksel spor, konfor ve eko gibi modların yerine çok sayıda işlevi içerisinde barındıran özel modlar geliştirilmiş. Go Kart, Core, Green, Timeless, Vivid, Balance ve X-Trail sürüş modlarını MINI’nin geleneksel şalter benzeri düğmesi aracılığıyla seçebiliyorsunuz. Her bir sürüş modu kendi özel grafikleriyle şık bir tasarım sunarken, sistemin arayüz hızı oldukça başarılı ve sürüş modları değiştiğinde, direksiyon, pedal ve şanzıman ile süspansiyon tepkisi de anlık değişim gösteriyor. Özellikle Go-Kart modunda MINI’nin genlerindeki sürüş karakterini yakalamanız mümkün. Green modda sakin sürüşte ekranda bir bir kuş grafiği beliriyor ve agresif kullanımda yani tüketim yükseldikçe kuşun yerini puma alıyor. Elektrikki versiyoda ise sadece üç mod bulunuyor.

Bu şık detaylarla birlikte MINI yenilenen Countryman’i daha da eğlenceli hale getirmek için gündüz farları ve stop lambalarının grafiklerini de orta ekran üzerinden değiştirmenize izin veriyor.

Büyüyen boyutlarıyla daha iyi bir kullanım alanı sunan otomobilde görüş açısı başarılı ve özellikle virajlı yollarda MINI’ye özgü sürüş dinamiklerini hissetmek paha biçilemez. Farklı ve eğlenceli bir otomobil arayan ama aynı zamanda araç işlevsel de olsun diyenler için yenilenen MINI Countryman ailesi iyi bir alternatif diyebilirim.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: MINI Türkiye

Mekan: Dalaman – Marmaris / Muğla