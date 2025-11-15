Peugeot’dan yeni kompakt otomobil konsepti: Polygon

CARMEDYA.COM – Peugeot, yeni konsept otomobili Polygon Concept ile geleceğin kompakt otomobillerine yönelik vizyonunu ortaya koydu.

Polygon Concept, geleceğin Peugeot modellerine bir bakış sunan dinamik, kompakt (4 metrenin altında) bir konsept otomobil olarak öne çıkıyor. Peugeot, bu eğlenceli konsept aracı Fortnite evrenindeki bir ada olan Polygon City’de özel olarak tanıtarak sıra dışı bir adım attı. Peugeot Polygon Concept, markanın 2027 yılından itibaren başta devrim niteliğindeki Hypersquare direksiyon ve elektrikli-kablolu direksiyon teknolojisi olmak üzere sunacağı çok sayıda yeniliği test edip tanıttığı gerçek anlamda dinamik bir test alanı niteliği taşıyor.

Sürücüler bir asırdan fazla süredir geleneksel yuvarlak direksiyon simidini kullanıyor. Bugün gelinen noktada ise Peugeot, Hypersquare ile bu kalıbı kırıyor ve direksiyonu yeniden yorumluyor. Hypersquare sadece yeni bir şekilden ibaret değil, Peugeot i-Cockpit için yeni bir ergonomik yaklaşım ve araç için tamamen elektronik bir kontrol sistemi vurguluyor. Bu sistem, elektronik direksiyon sistemiyle donatılmış olup direksiyon ile tekerlekler arasında mekanik bir bağlantı bulundurmuyor. Yani tamamen elektronik bir kontrol söz konusu. Havacılık ve uzay sanayisinde kendini kanıtlamış olan bu teknoloji, 2027 yılından itibaren seri üretim bir Peugeot araçta yer alacak.

Sistem, geleneksel hidrolik direksiyonun ötesinde direksiyon oranını hıza göre ayarlamasıyla öne çıkıyor. Hypersquare, park veya manevra gibi düşük hızlarda, sürücünün ellerini hareket ettirmeden veya birden fazla manevraya gerek olmadan hızlı ve kolay manevralar yapmasını sağlıyor. Her yönde maksimum 170 derece dönüşe sahip olup, geleneksel direksiyondaki üç tam dönüşe kıyasla tam dönüşün biraz altında tura sahip. Daha yüksek hızlarda, otomobilin yönünü ayarlamak için küçük bir Hypersquare müdahalesi yeterli oluyor. Hypersquare ve elektrikli-kablolu direksiyon sistemi kombinasyonu, yüksek hızlarda daha iyi tepki ve hassasiyet, manevralarda daha iyi konfor ve çeviklik hissi sağlıyor. Ayrıca, elektrikli-kablolu direksiyon sistemi teknolojisi istenmeyen titreşimleri filtreleyerek yoldan gelen optimum geri bildirimi sağlarken, sürücünün yol koşullarını anlamasına yardımcı olacak faydalı geri bildirimler de sağlıyor.

Polygon Concept ile sunulan Peugeot i-Cockpit’in bu yeni yorumu, teknolojik olarak her zamankinden daha gelişmiş olup yeniliği sadelik ve sürüş keyfi ile birleştiriyor. Bu noktada Peugeot Hypersquare direksiyon simidinin özel şekli, kokpit ergonomisini yeniden tanımlıyor. Her köşede konumlandırılan dört yuvarlak düğme üzerinden temel kontrollere doğrudan erişmek mümkün oluyor. Böylece sürücü parmaklarını kaldırmadan ellerini direksiyonda tutabiliyor. Ayrıca Peugeot Polygon Concept ile ön cam adeta bir ekrana dönüşüyor. Tüm bilgiler Hypersquare’in arkasına monte edilen bir mikro LED panel üzerinden ön cama yansıtılıyor. Bu yenilik, sürücüye olağanüstü bir ekran boyutuyla farklı bir deneyim sunuyor: 24 cm genişliğinde ve 74 cm yüksekliğinde, bu da 31 inçlik bir ekrana eşdeğer.

Sürücü ayrıca ön cama yansıtılan bilgileri kişiselleştirebiliyor. Bu ekran teknolojisi, aracın iç mekânını dış tasarımıyla birbirine bağlıyor. Hypersquare’in arkasındaki mikro LED’ler dışarıdan görülebiliyor ve Polygon Concept için özel olarak geliştirilen animasyonların görüntülenmesini sağlıyor. İç ve dış mekân aydınlatmalarının rengi, saat ve sıcaklık gibi bilgileri de gösteren LED ekranına sahip yenilikçi döner düğme üzerinden seçilebiliyor.

Her sürüş modu (Cruise, Fun ve Hyper) iç mekândaki ve dış tasarımdaki görsel ortamı ayrı ayrı ayarlıyor. İç ve dış mekân animasyonları, sürükleyici bir ekosistem içinde uyumlu ve senkronize bir şekilde sunuluyor. Ön cam projeksiyonu, yolla birlikte sürüş hissini artırarak daha da yoğun bir deneyim yaratıyor. Sürücünün görüş alanına doğrudan yerleştirildiği için güvenliği en üst düzeye çıkarıyor ve dikkatin dağılmasını engelliyor.

Polygon Concept, Hypersquare ve yeni nesil Peugeot i-Cockpit ile iç mekân tasarımına tamamen yeni bir yaklaşım getiriyor. Bu yeni mimarı ile iç mekânda daha fazla alan yaratan yeni bir ön konsol tasarlanmış. Ön yolcular için ayrılan yaşam alanı, kişiselleştirilebilir ön konsol yaklaşımıyla daha da optimize ediliyor. Özel sabitleyiciler (cep telefonu, kulaklık, şapka, sırt çantası ve hatta kaykay gibi eşyalar için) sayesinde her yolcu kendi yaşam tarzına ve ihtiyacına göre favori eşyasını seçebiliyor.

Bununla birlikte Polygon Concept’in kabininde yaşam alanı hissi, cam tavan gibi maksimum doğal ışığın içeri girmesini sağlayan genişletilmiş şeffaf yüzeyin sağladığı aydınlık sayesinde daha da artırılıyor. Bu da ön camın öne ve aşağıya doğru konumlandırılması ve B sütununun kaldırılmasıyla sağlanıyor. Ayrıca Peugeot Polygon Concept’İN yenilikçi koltuk tasarımı, 3-Boyutlu baskıdan bir kaplamada tek parça kalıplanmış köpüğü birleştiriyor. Bu da geleneksel kumaş kaplı koltukların sunamayacağı tamamen yeni, konforlu şekillerin ve net, geometrik bir tasarımın yaratılmasına olanak tanıyor.

Sınırsız kişiselleştirme

Konsept otomobil, kişisel zevklere ve ruh hallerine uyum sağlayarak kişiselleştirmeyi tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Aracın içinde ve dışında birçok unsur ayrı ayrı kişiselleştirilebiliyor. Bu kişiselleştirme, parçaların sadece birkaç dakika içinde değiştirilmesine olanak tanıyan optimize edilmiş bir tasarım sayesinde sonsuz şekilde güncellenebiliyor. Devrim niteliğindeki Hypersquare direksiyon bile, kabinin genel atmosferini değiştiren farklı renk ve malzemelerle kişiselleştirilebiliyor.

Dış tasarımın kişiselleştirilmesi aracın ön cephesinden lastiklerine kadar uzanıyor. Peugeot’nun ortağı Goodyear, Polygon Concept’e özel yenilikçi bir lazer teknolojisi geliştirdi. Bu teknoloji, lastik yanaklarına renkli gravür uygulanması yaparak benzersiz ve sıra dışı bir tarz yaratıyor. Ayrıca farklı konfigürasyonlara uyum sağlayacak renkler de mevcut. Dahası Peugeot Polygon Concept’in Goodyear lastikleri gelişmiş akıllı lastik teknolojisi SightLine ile donatılmış durumda. Sürücüler, iç mekândaki i-Cockpit’in yansıtıcı ekranında lastikler ve yol koşulları hakkında gerçek zamanlı bilgi alıyor.

Sürdürülebilir yenilikçi tasarım

Peugeot Polygon Concept, aracın tamamında geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını en üst düzeye çıkarmak için geliştirilmiş. Bu kapsamda iç mekânda kullanılan boya, eski lastiklerden geri dönüştürülen bileşenler içeriyor. Bununla birlikte kabinin tamamı (taban, tavan, kapı panelleri vb.) Peugeot’nun döngüsel ekonomiye olan bağlılığını yansıtan yenilikçi bir malzeme olan dövme tekstil kumaşla kaplanıyor. Bu kumaş, sökülen Peugeot araçlarının geri dönüştürülmüş koltuklarından üretiliyor. Koltuklar, otomotiv sektöründe bir ilk olan, İspanyol Nagami ile iş birliği yapılarak geliştirilen, büyük ölçekli 3-Boyutlu baskı yöntemiyle ve geri dönüştürülmüş plastikten (R-PET) üretilen kaplamasıyla benzersiz bir tasarıma sahip.

Ayrıca Polygon Concept, geleneksel bir araçtan daha az parçadan oluşuyor. Daha az parça, daha hafif bir otomobil, daha yüksek verimlilik ve yaşam döngüsünün sonunda daha kolay montaj ve demontaj anlamına geliyor.

Polygon Concept’in birçok bileşeni kolayca değiştirilebilir nitelikte olup, bu da aracın kullanıcıyla birlikte gelişmesine ve daha uzun bir sahip olma süresine olanak tanıyor. Bu yaklaşım aynı zamanda aracın ömrünün uzamasına da katkı sağlıyor. Örneğin, koltuk süngeri birkaç dakika içinde, yeni bir renkle veya vücuda daha iyi oturan bir şekille değiştirilebiliyor. Hypersquare® direksiyon simidi, direksiyon simidi süslemeleri ve kişiselleştirilebilir ön konsol bileşenleri farklı zevklere ve ihtiyaçlara uyacak şekilde kolayca değiştirilebiliyor.

Peugeot Polygon Concept, zengin konfigürasyon seçenekleriyle çok yönlü tek bir araç olarak öne çıkıyor. Peugeot, Polygon ile ne kadar eğlenebileceğinizi göstermek için üç farklı konfigürasyon örneği sunuyor.

Urban, temiz çizgileri ve modern detaylarıyla şehir hayatı için tasarlanmış. Player, sportif silueti ile öne çıkıyor. Explorer ise, artırılmış yerden yüksekliği ve koruyucu aksesuarları ile etkileyici bir görünüm ortaya koyuyor.