Yenilenen GLB soğuk hava testlerinde

CARMEDYA.COM – Yenilenen Mercedes-Benz GLB 8 Aralık’taki dünya prömiyerinden önce, Sindelfingen’deki Mercedes Teknoloji Merkezi’nde (MTC) yoğun soğuk hava testlerini tamamlıyor.

Soğuk tünel olarak adlandırılan ortamda sıcaklık aralığı temel olarak -40 ile +40 derece arasında değişiyor. Gerçek dünyadaki neredeyse tüm olası hava koşullarını kapsıyor ve oldukça geniş bir güvenlik payı içeriyor. Son teknoloji kar topları, geniş bir sıcaklık aralığında çok çeşitli kar türleriyle kar üretimine olanak tanıyor. Mercedes-Benz, rüzgâr tünelinin yüksek güçlü fanıyla kar tanelerinin test aracına 200 km/s hıza kadar çarptığı şiddetli tipileri simüle edebiliyor.

Mercedes-Benz’in iki iklim rüzgâr tüneli, oldukça karmaşık bir teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Her tünelde, hareketli bir yol sistemi yol yüzeyini taklit ediyor. Her biri dört silindiri çalıştıran güçlü elektrik motorları, 4MATIC modellerinin gerçekçi koşullarda test edilmesini sağlıyor. 780 kW’a kadar toplam güç çıkışı için tasarlanan test düzenekleri, 265 km/s’e kadar hızlara olanak tanıyor. Araçlar tünellerin içinde hem yakıt ikmali yapabiliyor hem de şarj edilebiliyor. Bina, 70 x 60 metrelik bir alana yayılıyor. İki test düzeneğine ek olarak ofisler ve bir kontrol odası da bulunuyor. Bu odadan teknisyenler sıcaklık, nem, rüzgâr hızı ve diğer parametreleri kontrol edebiliyor. Her test, büyük ve tamamen yalıtılmış pencerelerden yakından izlenebiliyor.

Sadece kar ve buz değil, ısı ve güneş radyasyonunun da kendine has tehlikeleri var. Isı testinde -10 ila +60 derece arasında sıcaklıklar oluşturulabiliyor. Ayrıca, doğal güneş ışığına karşılık gelen radyasyon spektrumu sağlayan 32 lambalı bir güneş simülasyon sistemi de bulunuyor. 8 x 2,5 metrelik bir alanda radyasyon yoğunluğu metrekare başına 200 ila 1.200 watt arasında değişebiliyor.

Isı tünelindeki bir diğer geliştirme aracı ise “Hot Road” (Sıcak Yol) olarak adlandırılıyor. Sıcaklığı sürekli olarak +50 ile +70 derece arasında tutulabilecek şekilde simüle edilmiş yol yüzeyi kavurucu bir yaz gününde yol yüzeyinde oluşan termal koşulları aynen yaratabiliyor. Buradaki amaç, gerçek hayattakine olabildiğince yakın koşullar oluşturmak.

İklimlendirme rüzgâr tünellerinde, yıl boyunca meydana gelen neredeyse her türlü hava koşulu çok düşük farklarla yaratılabiliyor. Trafiğe açık yollardaki testlerin aksine, ölçümler herhangi bir zamanda tekrarlanabiliyor. Soğuk bölme, Mercedes-Benz’in simülasyon ile pratik testler arasındaki farkı daha da kapatmasına ve daha kapsamlı testler aracılığıyla araç kalitesini sürekli iyileştirmesine yardımcı oluyor.

Mühendisler, iklimlendirme rüzgâr tünellerinin sunduğu test olanaklarını araç bileşenlerinin ve işlevlerinin çeşitli yönlerini incelemek için kullanıyor. Örneğin, sileceklerin her türlü hava koşulunda mükemmel şekilde çalıştığından emin olmak için işlevlerini test ediyorlar. Ya da soğuk tünelde mühendisler, savrulan karın hava girişlerini tıkayıp tıkamayacağını kontrol ediyor ki bu, geçen kamyonların sıçrattıkları nedeniyle gerçek hayatta karşılaşılabilecek bir risk.

Havanın ısısının -15 ila -20 derece arasında olduğu dondurucu soğuklarda, ısıtma sistemi ön camdaki buzlanmayı hızla çözebilmeli. Bir kamera tüm çözme sürecini kaydediyor. Yeni GLB de bu testleri etkileyici bir şekilde geçti. -15 derecelik soğukta, ön camın hareket edebilecek kadar açık hale gelmesi yalnızca 15 dakika sürüyor. Bu, yalnızca ısıtma sisteminin buz çözme ayarıyla ve sürücünün silecekleri çalıştırmak gibi başka bir müdahalesine gerek kalmadan gerçekleşiyor.

Yeni Mercedes-Benz GLB, -7 derecede 20 dakikalık bir sürüşte, iç mekânı önceki modele göre iki kat daha hızlı ısıtıyor ve hatta geleneksel motora sahip modelin ısıtma süresinden bile daha iyi performans gösteriyor. Tamamen elektrikli yeni GLB, önceki modelin yalnızca yaklaşık yarısı kadar enerji tüketiyor. Bu da elektrikli menzil için olumlu bir avantaj sağlıyor.

Isıtma işlemi, araca birisinin binmesiyle otomatik olarak başlıyor. Mercedes-Benz’in stratejisi, önce vücudun üst kısmını ve elleri ısıtmak. Bu, ön koşullandırma kullanılmadan bile hızlı bir termal konfor sağlıyor. Ayrıca, sistem artık daha sezgisel ve rahat kullanılırken birçok yönden de kişisel ihtiyaçlara göre uyarlanabiliyor. Sistem, yolcular ister şarj ederken ister araçta otururken, hatta araç içinde uyurken, akıllı ve öngörülü çalışma stratejisi sayesinde ısıtma ve soğutmayı kusursuz bir şekilde ayarlıyor.

Bu sistemin merkezinde, VISION EQXX teknoloji programından uyarlanmış yenilikçi bir ısı pompası yer alıyor. Çok kaynaklı bir model olarak adlandırılan bu sistem, elektrikli tahrik ünitesi ve bataryadan gelen atık ısı ile ortam havasını paralel olarak kullanabiliyor. Isı pompası, bu “serbest” ısıyı kullanarak GLB’nin yüksek verimliliğine katkıda bulunuyor. Bu süreci, aynı güç çıkışı için benzer bir yardımcı ısıtıcının ihtiyaç duyacağı elektrik enerjisinin yaklaşık üçte biriyle gerçekleştiriyor.