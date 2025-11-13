Orge Elektrik araç şarj sistemleriyle Avrupa’ya açılıyor

CARMEDYA.COM – Orge Elektrik, tamamen yerli mühendislikle geliştirdiği elektrikli araç şarj sistemleriyle Avrupa pazarına açılıyor.

Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, elektrikli araç pazarının yalnızca otomotiv değil, enerji altyapısını da yeniden şekillendirdiğini belirterek, “Bu dönüşümde yerli üretim eksikliği ve ithal sistemlerin yüksek maliyeti büyük bir fırsat oluşturdu. Biz de bu alandaki mühendislik yetkinliğimizi şarj teknolojilerine yönlendirdik” dedi.

Orge’nin tamamen kendi Ar-Ge ekibiyle geliştirdiği sistemler, OCPP 2.0.1 uyumlu yazılım ve ARM tabanlı modüler kontrol platformu sayesinde uluslararası tüm markalarla entegre çalışabiliyor. Bu özellik, firmayı küresel tedarik zincirine entegre olma konusunda öne çıkarıyor. 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen EV Charge Show Fuarı’nda yerini alan Orge Enerji, yeni nesil modellerini sergiledi. Fuarda basınla bir araya gelen CEO Nevhan Gündüz, yeterli araç sayısına ve talebe ulaşılması durumunda önümüzdeki yıllarda elektrikli araç şarjına 100 milyon TL’nin üzerinde ilave yatırım yapacaklarını açıkladı.

Bu yatırımla, yeterli araç sayısına ve talebe ulaşılması durumunda 20 bin soket kapasitesi ve 5 bin noktada aktif istasyona ulaşacaklarını belirten Gündüz, “Bu yatırımlar sayesinde hem ihracat payımızı artıracağız hem de Avrupa pazarında güçlü bir Türk markası olarak konumlanacağız. İlk etapta İngiltere, Hollanda ve Almanya pazarlarını hedefliyoruz. Orta vadede Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Balkan bölgesinde distribütörlük modeliyle büyümeyi; önümüzdeki 2-3 yıl içinde de Avrupa genelinde satışlarımızı başlatmayı planlıyoruz” dedi.

Orge Elektrik, EV Charge Show’da yeni nesil Hexa 480 kW DC ve Round 22 kW AC modellerini de sergiledi. Bu modeller özellikle otoyol, akaryakıt istasyonu ve filo merkezlerinde kullanılacak.

480 kW’lık Hexa modeli, 20 dakikada tam dolum sağlarken; Round serisi AC cihazlar özel donanımı ve yazılımı sayesinde kullanıcıya enerji tarifesine göre otomatik şarj zamanlaması sunarak enerji verimliliğini artırıyor. Böylece yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlanıyor ve şebeke yükü dengeleniyor. Ayrıca yeni yazılım ve donanım geliştirmeleriyle dinamik güç yönetimi, tarife optimizasyonu ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü gibi yenilikler de ilk kez bu fuarda tanıtıldı.

V2G teknolojisi

Orge, Ar-Ge çalışmalarında kablosuz şarj, güneş destekli sistemler ve çift yönlü enerji akışı (V2G) teknolojilerine odaklanıyor. En yakın ticarileşme aşamasında olan V2G sistemiyle araçlar sadece enerji tüketicisi değil, aynı zamanda enerji üreticisi haline gelecek. Gündüz, “2026’da pilot uygulamalara başlamayı planlıyoruz. Bu sistem, şebeke yükünü dengeleyerek enerji verimliliğine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Orge, güneş ve rüzgar destekli istasyonlarıyla Türkiye’nin Net Sıfır 2053 vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Ürün bileşenlerinin yüzde 75’i geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşurken, üretim tesislerinde güneş enerjili sistemlerin kurulması planlanıyor.

Gündüz, “Yerli üretim, yenilenebilir enerji ve akıllı yazılım birleştiğinde karbon nötr bir taşımacılık altyapısı mümkün hale geliyor. Biz bu dönüşümün mühendislik tarafını üstleniyoruz” dedi.

Orge’nin bir Green Contractor (Yeşil Taahhüt Şirketi) ve Tekno-Taahhüt Şirketine dönüşüm vizyonu olduğunu belirten Nevhan Gündüz, “Bir projenin baştan sona elektrik taahhüdü, yenilenebilir enerjiyle elektrik üretimi, üretilen elektrikle araç şarj cihazlarının beslenmesi ve altyapı kurulumuyla bir elektrifikasyon projesinin tüm aşamalarında hizmet verebileceğimiz bütünleşik yapılarda yer almak istiyoruz” dedi.