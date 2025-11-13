Klasik araç tutkunları 2plan Terminal’de buluşuyor

CARMEDYA.COM – 2plan, 15–20 Kasım tarihlerinde 2plan Terminal İstanbul’da seçkin klasik araç sergisi gerçekleştiriyor.

Otomotiv sektöründe İstanbul ve İzmir’deki “Terminal” konseptiyle ikinci el araç alım-satımına farklı bir bakış açısı kazandıran 2plan, yenilikçi ve doğrudan tüketiciyle buluşan yaklaşımlarıyla etkinlik serilerine devam ediyor. Bu kapsamda 2plan, bu kez 15-20 Kasım tarihleri arasında Etiler’deki 2plan Terminal’de klasik otomobil severlere özel bir sergi düzenleyecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak 10.00–19.00 saatleri arasında beş gün boyunca ziyaret edilebilecek sergide, yaklaşık 30 klasik araç yer alacak. 1960 model Porsche 356 Cabriolet, 1963 model Mercedes 190 SL, 1985 model Mercedes 190E 2.3, 1964 model Mercedes 230 SL, 1986 model VW Golf GTI, 2000 model Land Rover Defender 110 TDS ve 1956 model Chevrolet Corvette C1 gibi otomotiv tarihine iz bırakmış ikonik modeller ziyaretçilerle buluşacak.

2plan klasik otomobil tutkusunu destekliyor

Klasik otomobiller, sahipleri için yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda kişisel bir tutku ve karakterin yansıması olarak kabul ediliyor. 2plan Terminal, bu tutkuyu destekleyen etkinlikleriyle otomotiv dünyasına kültürel bir perspektif kazandırmayı hedefliyor.

2plan Terminal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaparak sektöre farklı bir hizmet kazandırıyor. İstanbul’da gerçekleştirilen “Elektrikli Araç Konferansı”, “2. El Elektrikli Araç Günleri”, “Otomotiv Zirvesi”, “Otomotivin Dönüşümü Konferansı”, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel panel serileri ve İzmir’de düzenlenen “Otomotivde Yeni Trendler Zirvesi” bu vizyonun öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor. Bu yaklaşımın bir devamı niteliğinde olan klasik araç sergisi de sektörde deneyim odaklı bir etkinlik olarak dikkati çekiyor.