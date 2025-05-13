Ford’un elektriklileri Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Ford Türkiye tam elektrikli yeni modellerini İstanbul Park’ta gerçekleşen etkinlikle tanıttı.

Ford’un tamamen elektrikli Explorer ve Capri modelleri ile Ford Otosan tarafından üretilen Puma Gen-E, E-Tourneo Courier ve E- Tourneo Custom etkinlikte yer aldı.

Lansmana katılan davetliler, Ford Otosan’ın Romanya Craiova Fabrikası’nda üretilen Puma Gen-E’nin yanı sıra Avrupa’da üretilen, Red Dot tasarım ödüllü Explorer ve Ford’un en ikonik modellerinden Capri’yi deneyimledi. Katılımcılar ayrıca, Ford Otosan tarafından üretilen E-Tourneo Courier ve E- Tourneo Custom’ı yakından inceleme şansı yakaladı.

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk

Lansmanda konuşan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, tanıtılan modellerin yalnızca teknik bir dönüşüm değil, Ford markasının tasarım, bağlanırlık, performans ve kullanım kolaylığı gibi tüm temel değerlerinin yeni nesil bir yansıması olduğunu söyledi. Yücetürk şöyle devam etti: “Ford Pro ile ticari müşterilerimize akıllı filo yönetimi, dinamik araç planlamaları, şarj altyapıları, öngörülebilir maliyet çözümleri ile sadece araç değil bir ekosistem, uçtan uca entegre çözümler sunuyorduk. Şimdi bu altyapı ve deneyim binek araçlar için de son kullanıcıların hizmetinde. Çünkü bizce elektrikli mobilite tek başına bir ürün değil; bir ekosistem. Ve Ford Türkiye olarak biz, bu ekosistemin dönüşümüne liderlik etme vizyonunu taşıyoruz.”

Elektrikli geleceği adım adım inşa ettiklerinin altını çizen Yücetürk “Türkiye’de en zengin elektrikli ürün gamını en köklü bayi ağı ile satışa sunuyoruz. Satışa sunduğumuz 100 aracın yaklaşık 75’ini Ford Otosan’da üretiyoruz. Binek araçlardaki iddiamızı tekrar ortaya koyarken bu dönüşümün sadece araçlar ile olmadığını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim için üzerinde uzun süre çalıştığımız ekosistemi kurmak ve müşterilerimize arzu ettiğimiz hizmeti vermek en az araçlarımızı pazara sunmak kadar önemliydi” diye konuştu.

Ford Türkiye Pazarlama Lideri Talat İşçioğlu

Ford Türkiye Pazarlama Lideri Talat İşçioğlu ise, markanın elektrifikasyon stratejisine vurgu yaptığı konuşmasında “Bizim için dönüşüm elektriğe geçiş, bir motor değişimi değil; bir zihin değişimi. Araçlarımız ve hizmetlerimizle yarattığımız yepyeni bütün bir ekosistem kuruyoruz. Bugün otomotivdeki elektrik dönüşümünde de kritik bir rolümüz olduğunu biliyoruz. Bakış açımızla elektrikte yeni bir çağ açıyoruz. Buna da Elektriğin Ford Çağı diyoruz” dedi.

Ford Puma Gen-E

Avrupa’nın en çok satan binek aracının tam elektrikli modeli olan ve Ford Otosan tarafından üretilmesiyle lansmanda öne çıkan Puma Gen-E, Ford Otosan’ın Craiova’daki fabrikasında üretiliyor.

Türkiye’de 1 milyon 593 bin 100 TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile sunulan Puma Gen-E, gelişmiş elektrik motoru ve 14,2 kWh/100 km’lik enerji tüketimi ile dikkat çekerken, 100 kW DC hızlı şarjla 23 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşıyor.

Araç, 353km’ye ulaşan menziliyle, şehir içinde şarj olmadan 494 km’ye kadar sürüş imkânı sunuyor.

Kesintisiz hızlanma özelliğiyle 100 km/s hıza 8,0 saniyede ulaşan Puma Gen-E, hızlı direksiyon tepkileriyle Puma ST karakterini elektrikli formda sunuyor.

Modele özgü GigaBox alt bagaj bölmesi, kullanım kolaylığı ve esnekliği artırıyor. Bu pratik alan sayesinde, arka koltuklar yerindeyken tavana kadar 574 litreye kadar yükleme hacmi elde ediliyor. Ön kısımda benzinli motordan kazanılan 43 litrelik saklama alanıyla ek bagaj kapasitesi sunulmuş oluyor. Araç, bu özelliğiyle kendinden büyük SUV’lardan daha geniş bir bagaj kapasitesine sahip.

Araç, 19” jantlar, Matrix LED farlar, 360° kamera, B&O ses sistemi ve 12” SYNC 4 bilgi-eğlence ekranı gibi özelliklerle donatılıyor.

FordPass uygulamasıyla, nerede olursa olsun Puma Gen-E ile bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Puma Gen-E uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme ve uzaktan aracı çalıştırma/durdurma gibi ileri özelliklerle donatılıyor. Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, batarya şarj seviyesi, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden rahatça erişilebiliyor. Ayrıca elektrikli araçlara özel şarj süreci boyunca uzaktan şarj kontrolü, kalkış saati planlaması, hedeflenen şarj seviyesi belirlenmesi ve şarj geçmişinin detaylarıyla görüntülenmesi gibi birçok hizmet de FordPass ile Puma Gen-E kullanıcılarına sunuluyor.

Ford Explorer

Ford’un Almanya’daki Köln Elektrikli Araç Merkezi’nde üretilen ilk tam elektrikli SUV’si olan Explorer Türkiye’de 1 milyon 720 bin TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile Select ve Premium olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sunuluyor.

Ford Explorer, Select paketi 16.3 kWh/100 km’lik enerji tüketimi sunarken; Premium ise 17.3 kWh/100km enerji tüketimi sunuyor.

Model 25 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj olabiliyor. Şehir içinde 496 km’ye varan bir menzil sunuyor ve 450 litrelik bagaj kapasitesine sahip.

Explorer, 14.6” SYNC Move ekran, 17 litrelik mega saklama alanı, ambiyans aydınlatma, 21” jant opsiyonu ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor.

Model, araç tasarımı ve konseptinde prestijli bir ödül olan 2024 Red Dot tasarım ödülü sahibi.

Ford Capri

Tıpkı Explorer gibi Köln’de üretilen Capri ise Ford’un ikonik modelini bugüne taşıyor. Türkiye’de 1 milyon 920 bin TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatıyla ile sunulan Capri, 25 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj olabiliyor. Tek bir şarjla şehir içinde 471km’ye kadar sürüş yapmayı mümkün kılıyor.

Araç, aerodinamik tasarımı sayesinde 16.5 kWh/100km yakıt tüketimine sahip.

Capri, 12 ultrasonik sensör, beş kamera ve üç radar kullanarak gelişmiş sürücü destek sistemleriyle sunuluyor.

Araçta panoramik cam tavan, Matrix LED farlar, B&O ses sistemi, 21” jant opsiyonu ve 572 litrelik geniş bagaj hacmi gibi öne çıkan özellikler yer alıyor.

İç mekânda ayrıca 14,5 inçlik hareketli bir dokunmatik ekran, ön kol dayama yerinin altında üç adet 1,5 litrelik içecek şişesini tutabilecek kapasiteye sahip 17 litrelik bir mega konsol ve 572 litreden fazla bagaj alanı bulunuyor.

Ford E-Tourneo Courier Journey ve Ford E-Tourneo Custom

Ford’un ticari araç modellerinin elektrikli versiyonları da etkinlikte sergilendi. E-Tourneo Courier Journey geniş aileler tarafından tercih edilirken, E-Tourneo Custom VIP araç konforu ile öne çıkıyor.

Tasarım ve mühendisliğinde Ford Otosan imzası taşıyan ve Ford Otosan’ın Romanya’daki Craiova fabrikasında üretilen E-Tourneo Courier Journey, Türkiye’de 1 milyon 685 bin TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile satışa sunuluyor.

Model, 23 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar hızlı şarj olabiliyor. WLTP standartlarında 288 km’ye varan bir menzil sunuyor. Enerji tüketimi ise 17.3 – 17.5 kWh/ 100km…

Aracın arka koltukları açık durumdayken 570 litrelik bagaj kapasitesi, koltuklar yatırıldığında 2172 litreye çıkabiliyor.

Modelde 12” dokunmatik ekran, 12’’ gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, elektronik el freni gibi özellikler yer alıyor.

Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında üretilen E-Tourneo Custom ise 2 milyon 896 bin 400 TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor.

39 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar hızlı şarj olabilen E-Tourneo Custom, 325km’ye kadar bir sürüş menziline ve 25.3 kWh/100km enerji tüketimine sahi

8+1 oturma kapasitesine sahip araçta hareketli ve döndürülebilir koltuklar bulunuyor. Modelde SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi, 13″ dokunmatik ekran, Pro-Power Onboard özellikleri yer alıyor.

FordPass Türkiye uygulamasıyla sunulan özelliklerin hepsi, E-Tourneo Courier Journey ve E-Tourneo Custom modellerinde de de sunuluyor.

14 Mayıs itibarı ile Puma Gen-E tüm Ford bayilerinde yerini alırken Explorer ve Capri Ford Store bayilerinde sunuluyor olacak. Ayrıca Ford kullanıcıları bu tarihten itibaren Ford Online platformu üzerinden de Puma Gen-E, Capri ve Explorer’ı tasarlayabilecek ve online olarak kaporalarını ödeyerek rezerve edebilecekler. E-Tourneo Courier Journey ve E-Tourneo Custom ise Haziran ayında satışa sunulacak.