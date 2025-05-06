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Renault 5 elektrikle dönüyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Avrupa’da 2025 Yılının Otomobili seçilen, Renault 5 E-Tech Elektrikli, farklı bir lansman etkinliğiyle Türkiye’de enerjik bir başlangıç yaptı.

Modelin ikonik sarı 5 logosuna ithafen, bu özel modelin lansmanı 5 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.

Haziran ayının sonunda satışa sunulması planlanan model için öncesinde Türkiye’de yaz sezonunun kalbinin attığı birbirinden güzel destinasyonlarda etkinlikler devam edecek.

STUDIOR5 x Carmalog

Renault 5’in dönüşüne özel olarak Carmalog iş birliğiyle kurulan Türkiye’nin ilk marka stüdyosu STUDIOR5, 5 Mayıs itibarıyla otomobil tutkunlarını bekliyor. Premium otomobil bakım deneyimi sunan Carmalog’un içinde yer alan bu özel stüdyo, modelin enerjisini deneyimlemek isteyenler buluşma noktası olacak.

Renault 5 x JUJU Koleksiyonu

Tasarım dünyasının dikkat çeken markalarından JUJU, Renault 5 için özel bir takı koleksiyonu hazırladı. Renault 5’in özgür ruhunu yansıtan tasarımlar, 7 Mayıs itibarıyla meraklılarıyla buluşacak.

Kronotrop x Renault 5 (14 Mayıs – 14 Ekim)

Renault 5, İstanbul’un kahve zincirlerinden Kronotrop Grove’da kahve severlerle buluşacak.

Renault 5 x Yaz Rotaları (17 Mayıs – 17 Eylül)

Renault 5, yaz boyunca No 22 Riders’ Inn Akyaka, Sea Me Beach Fethiye, Momo Çeşme ve Momo Bodrum’da deniz, kum ve güneşin tadını çıkaranlarla buluşacak.

Zeynep Mayruk x Renault 5 (20 Mayıs)

Zeynep Mayruk’un Renault 5 için hazırladığı özel koleksiyon, 20 Mayıs’ta modaseverlerle buluşacak.

Bağdat Caddesi ve Nişantaşı’nda kurulacak R5 Hub alanlarında Renault 5’i daha yakından tanımak mümkün olacak. Mayıs ve haziran aylarında Renault 5; Bağdat Caddesi, Kadıköy İskelesi ve Kalamış Park’ta şehirle iç içe yaşamın bir parçası olacak, yaz boyunca üniversiteler ve konserlerde genç hedef kitleyle buluşacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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