Renault 5 elektrikle dönüyor

CARMEDYA.COM – Avrupa’da 2025 Yılının Otomobili seçilen, Renault 5 E-Tech Elektrikli, farklı bir lansman etkinliğiyle Türkiye’de enerjik bir başlangıç yaptı.

Modelin ikonik sarı 5 logosuna ithafen, bu özel modelin lansmanı 5 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.

Haziran ayının sonunda satışa sunulması planlanan model için öncesinde Türkiye’de yaz sezonunun kalbinin attığı birbirinden güzel destinasyonlarda etkinlikler devam edecek.

STUDIOR5 x Carmalog

Renault 5’in dönüşüne özel olarak Carmalog iş birliğiyle kurulan Türkiye’nin ilk marka stüdyosu STUDIOR5, 5 Mayıs itibarıyla otomobil tutkunlarını bekliyor. Premium otomobil bakım deneyimi sunan Carmalog’un içinde yer alan bu özel stüdyo, modelin enerjisini deneyimlemek isteyenler buluşma noktası olacak.

Renault 5 x JUJU Koleksiyonu

Tasarım dünyasının dikkat çeken markalarından JUJU, Renault 5 için özel bir takı koleksiyonu hazırladı. Renault 5’in özgür ruhunu yansıtan tasarımlar, 7 Mayıs itibarıyla meraklılarıyla buluşacak.

Kronotrop x Renault 5 (14 Mayıs – 14 Ekim)

Renault 5, İstanbul’un kahve zincirlerinden Kronotrop Grove’da kahve severlerle buluşacak.

Renault 5 x Yaz Rotaları (17 Mayıs – 17 Eylül)

Renault 5, yaz boyunca No 22 Riders’ Inn Akyaka, Sea Me Beach Fethiye, Momo Çeşme ve Momo Bodrum’da deniz, kum ve güneşin tadını çıkaranlarla buluşacak.

Zeynep Mayruk x Renault 5 (20 Mayıs)

Zeynep Mayruk’un Renault 5 için hazırladığı özel koleksiyon, 20 Mayıs’ta modaseverlerle buluşacak.

Bağdat Caddesi ve Nişantaşı’nda kurulacak R5 Hub alanlarında Renault 5’i daha yakından tanımak mümkün olacak. Mayıs ve haziran aylarında Renault 5; Bağdat Caddesi, Kadıköy İskelesi ve Kalamış Park’ta şehirle iç içe yaşamın bir parçası olacak, yaz boyunca üniversiteler ve konserlerde genç hedef kitleyle buluşacak.