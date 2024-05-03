Otomobil ve Hafif Ticari Araç satışları nisan ayında geriledi

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının nisan ayı rakamlarını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre pazar Ocak-Nisan döneminde artış gösterirken, satışlar nisan ayı özelinde bir önceki yıla göre gerileme kaydetti.

Buna göre; 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %11,3 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,3 oranında artarak 371.438 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre %16,62 oranında artarak 294.837 adet, hafif ticari araç pazarı ise %5,2 azalarak 76.601 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Nisan ayında %22,3 ,otomobil pazarı %20,61, hafif ticari araç pazarı ise %28,6 oranında azaldı.

2024 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Nisan ayına göre %22,3 azalarak 75.919 adet oldu.

2024 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,61 azalarak 61.448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %28,6 azalarak 14.471 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %16,2 artt.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %20,7 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %0,3 arttı.

Otomobil pazarıın %88,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 169.720 adetle %57,6 pay, B segmenti otomobiller 88.721 adetle %30,1 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%54,1 pay, 159.598 adet) oldu.

SUV otomobilleri, %26,8 pay ve 78.923 adet satış ile Sedan, %17,4 pay ve 51.249 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre ise; benzinli otomobil satışları 192.786 adetle %65,4 pay, hibrit otomobil satışları 43.845 adetle %14,9 pay, dizel otomobil satışları 32.676 adetle %11,1 pay, elektrikli otomobil satışları 23.102 adetle %7,8 pay ve otogazlı otomobil satışları 2.428 adetle %0,8 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %283,2 artarak %6,9 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %23,3 artarak %1 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1600cc altındaki otomobil satışları %5,2 artarak %76,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %22,9 azalarak %0,5 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %8,8 artarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 82.325 adetle %27,9 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 73.030 adetle %24,8 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 264.208 adetle %89,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 30.629 adetle %10,4 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi %70,8 pay ve 54.245 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi %14,8 pay ve 11.351 adetle 2. sırada yer aldı.