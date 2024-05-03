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Otomobil ve Hafif Ticari Araç satışları nisan ayında geriledi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının nisan ayı rakamlarını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre pazar Ocak-Nisan döneminde artış gösterirken, satışlar nisan ayı özelinde bir önceki yıla göre gerileme kaydetti.

Buna göre; 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %11,3 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,3 oranında artarak 371.438 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre %16,62 oranında artarak 294.837 adet, hafif ticari araç pazarı ise %5,2 azalarak 76.601 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Nisan ayında %22,3 ,otomobil pazarı %20,61, hafif ticari araç pazarı ise %28,6 oranında azaldı.

2024 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Nisan ayına göre %22,3 azalarak 75.919 adet oldu.

2024 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,61 azalarak 61.448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %28,6 azalarak 14.471 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %16,2 artt.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %20,7 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %0,3 arttı.

Otomobil pazarıın %88,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 169.720 adetle %57,6 pay, B segmenti otomobiller 88.721 adetle %30,1 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%54,1 pay, 159.598 adet) oldu.

SUV otomobilleri, %26,8 pay ve 78.923 adet satış ile Sedan, %17,4 pay ve 51.249 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre ise; benzinli otomobil satışları 192.786 adetle %65,4 pay, hibrit otomobil satışları 43.845 adetle %14,9 pay, dizel otomobil satışları 32.676 adetle %11,1 pay, elektrikli otomobil satışları 23.102 adetle %7,8 pay ve otogazlı otomobil satışları 2.428 adetle %0,8 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %283,2 artarak %6,9 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %23,3 artarak %1 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1600cc altındaki otomobil satışları %5,2 artarak %76,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %22,9 azalarak %0,5 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %8,8 artarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 82.325 adetle %27,9 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 73.030 adetle %24,8 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 264.208 adetle %89,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 30.629 adetle %10,4 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi %70,8 pay ve 54.245 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi %14,8 pay ve 11.351 adetle 2. sırada yer aldı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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