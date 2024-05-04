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BOM Karting sezona hızlı başladı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Motul 2023 Türkiye Karting Şampiyonası’nı Takımlar ikincisi olarak tamamlayan BOM Karting Takımı, 2024 sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

20-21 Nisan tarihlerinde İzmit Körfez Yarış Pisti’nde geçilen ilk ayak yarışlarında BOM Karting Takımı, üç pilotuyla podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Türkiye’nin en genç karting pilotu unvanına sahip Zayn Sofuoğlu, profesyonel kariyerindeki ilk yarış hafta sonunda gerçekleşen üç yarışta da aldığı puanlarla ilk ayağı TOSFED Micro destek Kupası birincisi olarak tamamladı.

BOM Karting Takımı ile ikinci sezonunda start alan Efe Ayhan, ilk ayak yarışlarını Mini Kategori ikincisi olarak tamamlamayı başardı.

BOM Karting Takımı sporcusu olarak 2022 Türkiye Karting Şampiyonası Mini Kategori üçüncüsü Rüzgar Evci, yoğun rekabete sahne olan ilk ayak yarışlarını üçüncü sırada tamamladı.

1 yıl aranın ardından pistlere dönen BOM Karting’in Senior kategori pilotu Sarp Arhan Or ise başarıyla rekabet ettiği ilk ayak sonunda hafta sonunu altıncı sırada tamamladı.

Motul Türkiye Karting Şampiyonası İkinci Ayak yarışları 25-26 Mayıs – İstanbul Tuzla Karting Park’ta yapılacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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