Anadolu Isuzu Berlin’de elektrikli otobüslerini sergiledi

CARMEDYA.COM – Anadolu Isuzu, 24-25 Nisan tarihlerinde Berlin’de düzenlenen BUS2BUS Fuarı’na katılarak elektrikli modellerini ziyaretçilerle ve katılımcılarla buluşturdu.

Otobüs üreticilerinin ve tedarikçilerinin en yeni ürünlerini, teknolojilerini ve yolcu taşımacılığı için sürdürülebilir çözümlerini sergiledikleri uluslararası bir platform olan BUS2BUS ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Fuarda adından söz ettiren Anadolu Isuzu, yüksek enerji verimliliği, uzun menzilli ve düşük işletme maliyetleri ile dikkat çeken yeni elektrikli ulaşım çözümleri NovoVolt ve NovoCiti VOLT modellerini sergiledi.

Anadolu Isuzu’nun servis ve turizm sektörü için tasarladığı ilk tam elektrikli otobüsü olan NovoVolt, 2008 yılında tanıtılan NOVO’nun geliştirilmiş modeli olarak öne çıkıyor. 320 kW’lık güçlü bir motor ve 165 kWsa’lik batarya ile donatılan NovoVolt, 225 kilometreye kadar menzil sunuyor. NovoVolt, 29 yolcuya kadar oturma kapasitesini geniş bir iç mekan ve yolcu konforuyla birleştirerek orta-uzun mesafeli taşımacılık için çözüm sunuyor. NovoVolt 2025 yılından itibaren satışa sunulacak ve markanın orta boy elektrikli otobüs ürün gamını genişletecek.

NovoCITI LIFE’ı temel alarak geliştirilen tamamen elektrikli orta boy NovoCiti VOLT ise, geleceğin şehir içi toplu taşıma taleplerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış. NovoCiti VOLT, sıfır emisyonu ve Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS) ile Anadolu Isuzu’nun yenilikçi yaklaşımını yansıtıyor. Gelişmiş donanıma sahip NovoCiti VOLT, elektrikli motor teknolojisi ve akıllı ulaşım sistemleri ile geleceğin trafik altyapılarının ihtiyaçlarını karşılayan çevre dostu bir ulaşım çözümü sunuyor. Model, daha önce birçok Avrupa şehrinde sergilendi ve yerel yönetimlerin de ilgi odağı oldu.