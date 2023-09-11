Ferrari’den eskiz tasarımlı 812 Competizione!

CARMEDYA.COM – Ferrari, Monterey Otomobil Haftası’nda Casa Ferrari’de gerçekleşen özel bir etkinlikte, türünün tek örneği olan Ferrari 812 Competizione’yi tanıttı.

Bu özel tasarım otomobil, Ferrari Stil Merkezi’nin her yeni model için yaratıcı araştırmalarına başlama yöntemini ifade eden boş sayfa konseptinden esinlenilerek geliştirildi. Özel tasarım konseptinin uygulandığı otomobil, dünyanın en heyecan verici on iki silindirli otomobilinin tutkunları ve koleksiyoncuları için tasarlanmış, sınırlı ve son derece özel bir seri olan 999 Ferrari 812 Competizione ’den biri. Otomobilin orijinal ilham kaynağı, iç mekandaki hatıra plaketi ile öne çıkıyor.

Araçtaki özgün ve yaratıcı desenleri oluşturmak için kullanılan işçilik tekniklerini geliştirme süreci, Ferrari Stil Merkezi ile Ferrari’deki en yenilikçi kişiselleştirme projelerini yürüten özel tasarım ekibinin bir yıldan fazla süren yakın iş birliğiyle gerçekleşti. Bu süreçte öne çıkan en zorlu görev, kusursuz tekniği gerçekleştirme süreciyle, yaratıcılığı ve sanatsal işçiliği koruma süreci arasındaki mükemmel dengeyi yakalamak oldu. Ferrari baş tasarımcısı Flavio Manzoni, 812 Competizione’ye ilham olan eşsiz detaylara sahip çizimleri sanatsal işçiliğe rehberlik etti.

Özel Tasarım 812 Competizione, 17 Ekim’de New York’ta gerçekleşecek Ferrari Gala’da açık artırmaya çıkarılacak. Ferrari müşterilerinden oluşan topluluğun katılacağı Gala’dan elde edilen tüm gelir, Şahlanan At’ın yürüttüğü hayırseverlik faaliyetlerinin odaklandığı eğitime destek projeleri kapsamında, hayır kurumlarına bağışlanacak.

Ferrari geleneğini taşıyan modern tasarım

Otomobil aslında Maranello tasarımcılarının ilk fikirlerini, içgörülerini ve notlarını zihinlerinden kâğıda aktardıkları ikonik sarı kartlara benzemesi hayal edilerek tasarlandı. Üzerine detay üzerine detay, fikir ardına fikir eklenen ve sürekli yenilenen bu sarı kartlar, İtalyan otomotiv tasarım tarihinin bir parçası olacak yeni konseptlerin, eşsiz stilistik özelliklerin ve şekillerin oluşturulduğu kağıtlar olarak öneme sahip. Üç katmanlı, mat sarı renge sahip otomobilin üzerinde, ek olarak baş tasarımcının en ikonik öğelerinin izini süren mat siyah rengindeki eskiz uygulaması da eklendi.

Aynı konsept iç mekana da yansıtıldı. 812 Competizione’nin kokpitini kaplayan, yüzde 65 geri dönüştürülmüş polyesterden oluşan ve Ferrari Purosangue’de dünya prömiyeri olarak sunulan yeni nesil Alcantara® döşemeler, son derece yenilikçi bir teknik kullanılarak doğrudan üzerine işlenen tasarım çizimleriyle süslenmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Ferrari bu tür özel motifler için genellikle deri kullandığından, geliştirilen bu çözüm gerçekten benzersiz olmasıyla öne çıkıyor. Zarif iç döşemeyi ise yolcu bölmesinin halısı ve arka duvarında kullanılan siyah trilobal Superfabric tamamlıyor.

Küçük bir koleksiyoner grubuna ve en asil Ferrari geleneğinin tutkunlarına adanmış olan 812 Competizione, hiçbir şeyden ödün vermeden maksimum performansı hedefliyor. 812 Competizione’yi kullanacak sürücü, yolda ve pistte, kontrollere anında tepki vermeyi ve en karmaşık manevralarda bile tam kontrolü garanti eden araçla bir bütün haline geliyor. Çeviklik ve viraj hassasiyeti sağlayan bağımsız dört teker direksiyon sistemi ve dünya otomotiv sahnesindeki en heyecan verici 830 beygirlik V12’nin katkısıyla, sürüş heyecanı her zaman en üst seviyede oluyor. Motor ise etkileyici gücünü, Maranello’nun 12 silindirli tutkunlarının çok iyi bildiği sesiyle birleştiriyor.