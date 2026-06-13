OMODA | JAECOO Mayıs’ta satış rekoru kırdı

CARMEDYA.COM – Her geçen ay satış performansını yükseltmeye devam eden OMODA | JAECOO, mayıs ayında 75 bin adedi aştı ve satışlarını yüzde 188,66 artırdı.

OMODA | JAECOO, 75 bin 911 adede ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Tarihinde ilk kez aylık 75 bin adet satış barajını geçen marka, toplam satış hacmini yaklaşık üç katına çıkardı.

Şirketin bu başarısı, markanın 2026 yılı başından bu yana sürdürdüğü etkileyici büyüme performansının son halkası oldu. Mart ayında 60 bin adedi aşan, nisan ayında 70 bin adede yaklaşan marka, mayıs ayında ise 75 bin adet sınırını geride bırakarak beklentilerin üzerine çıktı. Bu yükseliş, markanın kısa süre önce elde ettiği ve genç otomotiv markaları arasında tarihin en hızlı şekilde ulaşılan 1 milyon adetlik kümülatif satış başarısının ardından yakaladığı ivmeyi daha da güçlendirdi. OMODA | JAECOO, sektör ortalamasının çok üzerinde seyreden büyüme performansıyla dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markalarından biri olmayı sürdürüyor.

OMODA | JAECOO’nun küresel başarısında, yüksek satış performansı gösteren modellerden oluşan ürün gamı önemli rol oynuyor. Mayıs ayında JAECOO 5, dünya genelinde 26 bin 335 adetlik satış rakamına ulaştı. JAECOO 7 ise mayıs ayında 19 bin 405 adet satış gerçekleştirdi. OMODA 5 de mayıs ayında 19 bin 98 adet satışa ulaştı.

Akıllı mobilite teknolojilerinde yeni dönem

OMODA | JAECOO, bir yandan da akıllı sürüş teknolojilerindeki yatırımlarını hızlandırıyor. Marka, “Akıllı Sürüşte Dünyanın Bir Numarası” olma hedefi doğrultusunda akıllı elektrikli mobilite ekosistemini genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda geliştirilen SIVP (Super Intelligent Valet Parking – Süper Akıllı Vale Park Sistemi) teknolojisi, “Size Gelir, Sizin İçin Park Eder” yaklaşımıyla park yeri bulma ve aracı geri çağırma süreçlerini kolaylaştırarak kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. Kullanıcıların karşılaştığı park etme ve aracı bulma zorluklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen teknoloji, haziran ayı sonunda Orta Doğu pazarında kullanıma sunulacak.

OMODA 4 ile yeni büyüme hamlesi

Yılın ikinci yarısında dünya lansmanı gerçekleştirilecek olan OMODA 4, siber-mekanik tasarım diliyle özellikle genç kullanıcıları ve oyun dünyasını hedefliyor. Espor oyuncuları için tasarlanmış bir “mobil oyun kapsülü” konsepti sunan model, VALORANT Champions Tour EMEA iş birliği kapsamında şimdiden genç nesiller ve küresel oyun toplulukları arasında dikkat çekmeyi başardı. OMODA 4’ün pazara sunulmasıyla birlikte markanın büyüme ivmesinin daha da güçlenmesi ve yıllık 1 milyon adet satış hedefine bir adım daha yaklaşması bekleniyor.