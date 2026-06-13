Citroen Berlingo 30. yıl dönümünü kutluyor

CARMEDYA.COM – Citroen, 1996 yılında lansmanı gerçekleştirilen ve zamanla marka içinde kendi başına bir ikon haline gelen Berlingo’nun 30. yılını kutluyor.

Citroen’in Temmuz 1996’da pazara sunduğu Berlingo, sektöre yenilikler getirdi. Tek kabinli tasarımıyla ticari minibüs kavramını yeniden tanımlayan bu araç, bireysel müşteriler için çok yönlü ve konforlu bir seçenek sunarak hobi yaşam tarzı odaklı araçlar adı verilen yeni bir segmentin öncüsü oldu. Citroen böylece profesyonellerin, ailelerin, esnafın ve doğa tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap veren, aktif yaşam tarzını desteklemek üzere tasarlanmış ideal bir model yarattı.

Markanın bu cesur girişimi, 30 yıl sonra kanıtlanmış bir başarıya dönüştü. Dünya genelinde 4,2 milyondan fazla üretilen ve yaklaşık 90 ülkede satışa sunulan Berlingo, nesiller boyu sadık bir yol arkadaşı olarak kendini kanıtladı. Hem bir iş aracı hem de günlük yaşama uygun bir araç olan Berlingo, otuz yıldır bu stratejisini sürdürüyor.

Citroen, 1996 yılında Berlingo ticari aracını sunduğunda, otomobil sektörü kompakt ticari araç sınıfında yeni bir mimari ve tamamen yenilikçi bir yaklaşımla tanıştı. 3 metreküplük yük hacmi, yaklaşık 800 kilogram taşıma kapasitesi ve sedan modelinden esinlenen konforuyla Berlingo, profesyonellerin iş araçlarıyla olan ilişkisini tamamen dönüştürdü. Birkaç ay sonra, Paris Otomobil Fuarı’nda Citroen, daha da cesur bir dönüşümü müjdeleyen bazı konsept modelleri (Berlingo Coupé de Plage, Berlingo Bulle ve Berlingo Grand Large) tanıttı. Ocak 1997’de Berlingo Multispace pazara sunuldu. Bununla birlikte yepyeni bir araç tipi yaratılmış oldu: Dış tasarımı kompakt, iç mekanı son derece geniş, çok yönlü, aydınlık, erişilebilir ve her türlü günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanmış bir model. Böylelikle yaşam tarzı odaklı araç segmenti doğdu; Berlingo ise bu segmentin yüzü haline geldi, standartlarını belirledi ve bu model, marka içerisinde kendi başına ayrı bir markaya dönüştü. Berlingo, çok kısa sürede Avrupa otomotiv sahnesinde kendine ait bir sınıfta yerini aldı. Başarısı çok yönlülüğün bir ödün değil, bir özgürlük olduğu temel fikrine dayanıyordu. Ürün taşımanın, seyahatin, hafta sonu kaçamaklarının, bisiklet yükleme, mobilya taşıma ya da sıradan bir günlük yolculuğu konforlu bir deneyime dönüştürmenin verdiği özgürlük. Otuz yıldır bu felsefe nesilden nesile, kendisini diğerlerinden ayıran kullanışlı yapısını korurken, teknolojik yenilikleri ve yeni konfor standartlarını bünyesine katarak gelişmeye devam ediyor.

Berlingo Saga

1950 – Citroen 2 CV VAN: İkonik 2CV modelinin van versiyonu ilk kez 1950 yılında görücüye çıktı. Önden çekişli bu küçük ve kompakt van, pratik ve ekonomik bir modelin tüm avantajlarıyla pazara sunuldu ve kendi kategorisinde 20. yüzyılın en büyük başarılarından biri haline geldi. Bu model, tarihe seri üretime giren ilk önden çekişli van olarak geçti. Markanın 1920’lerin başındaki kuruluşundan itibaren André Citroen; ticari araçlardan lüks sedanlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunmanın öneminin her zaman farkında oldu. Bu yaklaşım 20. yüzyılın ikinci yarısında da devam etti. Mart 1951’den Mart 1978’e kadar toplam 1 milyon 246 bin 335 adet üretilen bu model, bugün dünya çapında koleksiyoncular tarafından aranan bir kült model haline geldi. Model pazara sunulur sunulmaz ekipman üreticileri tarafından da büyük ilgi gördü. Ayrıca 1950’lerin ortalarından itibaren çeşitli tedarikçiler, 2CV Van için sunduğu aksesuarlarla aracı gerçek bir yaşam tarzı aracın bir ön modeline dönüştürdü. Hatta Forest, Belçika’da yer alan Citroen fabrikası, “Week-end” adını verdiği seri üretim bir versiyonu pazara sundu ve bu model, tam olarak Berlingo’nun öncüsü oldu.

1978 – Citroen Acadiane: 1978 yılında Acadiane, 2CV Fourgonnette’in yerini aldı. Aslında, kendinden önceki modelin bir Dyane ön yüzüyle yeniden stilize edilmiş bir versiyonuydu. Dokuz yıl boyunca üretilen bu model, 1987’de üretimin sona ermesinden kısa bir süre önce LPG versiyonunu sunan ilk araç oldu. Toplamda 253 bin 393 adet üretildi. Benelux pazarı için, 2CV modelini temel alan “Week-end” modelinin yerini alacak çok yönlü bir “Mixta” versiyonu üretildi. İtalyan pazarı için sunulan “Oasis” ise tam anlamıyla bir karavan konforundaydı!

1984 – Citroen C15: 2CV ve Acadiane’nin küçük iki silindirli motorlarının ardından, 1984 yılında piyasaya sürülen yepyeni model: Su soğutmalı dört silindirli bir motora sahip C15. 1978’de pazara sunulan Visa’yı temel alan bu model, çok uzun bir üretim ömrüne sahip oldu ve Berlingo’nun sunulmasından sonraki on yıl boyunca 2006 yılına kadar üretimi devam etti! Dayanıklılığı ve güvenilirliğiyle segmentinde gerçek bir yıldız haline geldi, ancak satışlarını artıran bir diğer faktör de dizel motor seçeneğinin sunulmasıydı. 22 yıl boyunca üretilen 1 milyon 235 bin 42 adetle bu model, 2CV vanın 37 yılı aşkın sürede ulaştığı satış rakamlarına yaklaşmayı başardı. Elektrikli teknolojinin test alanı olarak da işlev gören C15’in ilk prototipi Temmuz 1987’de tanıtılırken ardından Ekim 1990’dan itibaren seri üretim versiyonu sunuldu. Bu öncü versiyondan yaklaşık altmış adet üretildi. Dangel, 1991-1993 yılları arasında dört tekerlekten çekiş seçeneklerini de sundu. Eylül 1991’de tanıtılan C15 “Familiale”, arka koltuk sırasıyla geleceğin çok yönlü kullanım sunan Berlingo’sunun habercisi niteliğindeydi. C15, 1996 yılından itibaren çift yakıtlı CNG sistemi ile de sunulmaya başlandı. LPG ise isteğe bağlı bir seçenek olarak mevcuttu.

1996 – 1. Nesil Citroen Berlingo: Temmuz 1996’da lansmanı yapılan birinci nesil Berlingo, kalıpları bir kez daha yıkarak pek çok yenilikle geldi. Sedan ile MPV arasında bir noktada yer alan bu yeni Citroen çok yönlüydü ve özellikle aile ve hobiler için kullanıma yönelik, Multispace olarak adlandırılan versiyonu, sedan modelinden daha geniş ve çok yönlü ancak MPV’den daha küçük bir model arayanlar için anında ticari bir başarı elde etti. Bu durum, yeni bir pazar segmentinin doğuşuna işaret ediyordu: yaşam tarzı odaklı araçlar. Aracın asıl özgünlüğü; ilk kez bir modelin bir sedandan türetilmeyip tamamen yeni bir tasarım olarak sıfırdan geliştirilmiş olmasında yatıyordu. 1996 yılındaki görkemli lansmanı; Berlingo Grand Large, Plage konsept otomobili ve efsanevi 2CV’ye olan benzerliğiyle dikkat çeken Berlingo Bulle gibi orijinal versiyonların da doğuşuna vesile oldu.

Citroen, 1970’lerin efsanevi 2CV rallilerinden ilham alarak 1997 yılında Paris-Semerkant-Moskova Rallisi’ni organize etti. Bu etkinliğe katılan 198 genç Avrupalı, bu maceraya Berlingo’larla katıldı. C15 modelinde olduğu gibi, Berlingo da farklı seçenekler sunmaya başladı: CNG, LPG ve elektrikli. 1999 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan deneysel model Berlingo Dynavolt; elektrikli motoru ve LPG ile çalışan içten yanmalı motoru bir araya getiren düşük emisyonlu bir modeldi. 2000 yılında Berlingo, kabin içindeki kullanılabilir alanı maksimuma çıkaran akıllı bir depolama sistemi olan Modutop® ile donatıldı ve 2002 yılında Berlingo, ön tarafı ve ön konsolu da içeren büyük bir dönüşüm sürecinden geçti. 2003 yılında, XTR versiyonu ile arazi odaklı bir seçenek aileye katıldı.

2008 – 2. Nesil Citroen Berlingo: Mayıs 2008’de, üç adet bağımsız arka koltuk, açılabilen arka cam ve yeni Modutop gibi yeni özellikler barındıran ikinci nesil Berlingo pazara sunuldu. Dört mevsim çekiş kontrolü sağlayan Grip Control versiyonu ise 2009 yılında sunuldu. 2013 yılında elektrikli Berlingo tanıtıldı. 2015 ilkbaharında, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Berlingo yenilenen yüzüyle sergilendi. Seri üretim versiyonunun tanıtılmasından birkaç gün önce araç; pozitif ve dinamik enerjisini yansıtan, doğayı keşfetmek, zorlu arazilerde yol almak ve her zirveye ulaşmak için tasarlanmış gövde güçlendirmeleri ve aksesuarlarla donatılmış “Mountain Vibe Concept” adıyla sahneye çıktı. Ertesi yıl, yani 2016’da, 2CV Fourgonnette’in 65. ve Berlingo’nun 20. yaşını kutlamak için Citroen, Colette butiğine özel iki eşsiz model tasarladı. 2CV Fourgonnette Colette ve Berlingo Colette, tasarlandıkları andan itibaren gerçek birer koleksiyon parçası haline geldi.

Birinci neslin 1996 senesinde gerçekleşen lansmanından bu yana 2,9 milyondan fazla araç üretildikten sonra, Mart 2017’de Berlingo ürün yelpazesi, E-Berlingo Multispace ile daha da genişledi. Bu elektrikli versiyon; C-Zero, E-MEHARI ve Berlingo Electric’in ticari versiyonundan oluşan Citroen elektrikli araç ürün grubunu tamamlayıcı nitelikteydi.

2018 – 3. Nesil Citroen Berlingo: 2018 yılında ise Berlingo’nun en yeni nesli tanıtıldı. Ardından 2024 yılında en güncel teknolojileri ve markanın yeni kurumsal kimliğini yansıtacak şekilde yenilendi. Böylece günümüzün Berlingo’su ortaya çıktı.

Berlingo, ilk günden bu yana toplumsal değişimlere ve yaşam tarzlarındaki dönüşümlere ayak uydurdu. Geniş aileler, açık hava etkinlikleri, şehir dışı ulaşım ya da tüm ihtiyaçları karşılayabilecek tek bir araç arayışı. Berlingo, nesilden nesile olağanüstü bir pratik zekayla bu değişimlere uyum sağladı. Bu modelin başarısı, geniş iç hacim, çok yönlülük, konfor, sağlamlık ve uygun fiyatı bir araya getirme becerisine dayanıyor. Citroen, ilk nesillerinden itibaren yeniliklere imza attı: Üç adet bağımsız arka koltuk, açılabilir arka cam ve yaklaşık 100 litre ekstra depolama alanı sunan imza niteliğinde Modutop çok fonksiyonlu tavan. Bugün Citroen Berlingo modern, teknolojik ve prestijli karakterini daha da geliştirerek bu evrimi sürdürüyor. 4,40 m uzunluğu ve 5 koltuk kapasitesiyle sunulan model, ailelerin ve farklı yaşam tarzlarına sahip kullanıcıların ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde karşılıyor. Akıllı mimarisi sayesinde Berlingo, kompakt boyutlarını korurken olağanüstü bir iç mekan genişliği sunuyor. Arka koltuklar ve ön yolcu koltuğu katlandığında, yükleme uzunluğu 3,50 metreye ulaşıyor ve spor ekipmanları, mobilya veya büyük eşyaların kolaylıkla taşınmasını sağlıyor.

Citroen, iç mekanda yeni Citroen Advanced Comfort koltukları ile zindelik hissini daha da artırıyor. Özel tasarımları, yüksek yoğunluklu süngerleri ve yan destekleri sayesinde hem uzun yolculuklar hem de günlük kullanım için tasarlanmış bu koltuklar, üst düzey bir konfor sunuyor. Sürüş deneyimi, akıllı telefon dünyasından ilham alan 10 inçlik HD dokunmatik ekrana sahip yeni ön konsol ile daha da iyileştiriliyor. 3D navigasyon sistemi ve doğal ses tanıma teknolojileri, Berlingo’yu gerçek bir dijital yaşam alanına dönüştürüyor.

Berlingo, konfor ve güvenliği artırmak için tasarlanmış geniş teknoloji yelpazesiyle de öne çıkıyor: Anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz telefon şarjı, adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip sistemi ve kör nokta uyarı sistemi özelliklerine sahip

yüksek çözünürlüklü merkezi ekrana yansıtılan 180° geri görüş kamerası…

Berlingo Van

2CV vandan C15’e kadar Citroen, profesyonellerle her zaman yakın bir bağ sürdürdü. Berlingo Van ile birlikte bu bağ yepyeni bir boyut kazanıyor. Kompakt van pazarında üç nesildir sektör standardı olan Berlingo Van; esnaf, perakendeci, kurye ve işletmelerin ihtiyaçları için sürekli geliştirildi. Modelin bu başarısı, basit ama güçlü bir anlayışa dayanıyor: Bir ticari araç, pratik olduğu kadar keyifli sürüş de sunmalıdır.

Yeni Berlingo Van, tamamen yenilenen ve daha dikey, iddialı ve güçlü bir duruş sergileyen ön tasarımıyla Citroen’in yeni tasarım dilini yansıtıyor. Daha iddialı görünümü, hem sağlamlığını hem de dinamizmini vurguluyor. İç mekan ise, 10 inçlik HD dokunmatik ekran ve yeni direksiyon kumandalarını bünyesinde barındıran, yeni ve daha ergonomik bir ön konsolla birlikte kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçti. Tüm tasarım, profesyonellerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sürüş konforunu artırmak amacıyla geliştirildi. Berlingo Van aynı zamanda aracında uzun saatler geçiren sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilen Citroen Advanced Comfort® koltuklara da ilk kez ev sahipliği yapıyor. Model ayrıca sunduğu yüksek seviye araç içi teknolojilerle de öne çıkıyor:

Dijital dikiz aynalı Dinamik Çevre Görüş Sistemi

Park sensörleri

Hız sabitleyici ve şerit takip sistemi

Yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip aktif fren sistemi

Trafik işareti tanıma ve sürücü yorgunluk uyarısı

3 koltuklu olarak sunulan Berlingo Van; Extenso kabin ile yaklaşık 4,4 metreküp yük hacmi, 3,44 metre kullanılabilir uzunluk sağlarken, 1 tona kadar taşıma kapasitesi sunuyor. Tüm ticari ihtiyaçları karşılamak adına, Citroen belirli aktivitelere yönelik tasarlanmış donanım paketleri de sunuyor. Bold paketi,10 inçlik HD dokunmatik ekran, kablosuz şarj, anahtarsız giriş çalıştırma, yağmur sensörü ve HD dijital dikiz aynasını içeriyor.

Citroen, farklı kullanım ihtiyaçlarına ve altyapılara yanıt vermek amacıyla içten yanmalı motorlardan oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaya devam ediyor. Berlingo Kombi ve Berlingo Van modellerinde, BlueHDi 130 hp maksimum güç ve 6 ileri manuel şanzımanla; BlueHDi 130 motor ise EAT8 otomatik şanzımanla satışa sunulmaya devam ediyor.