Alfa Romeo’nun klasikleri 1000 Miglia’da start aldı

CARMEDYA.COM – Bu yıl 44’üncüsü düzenlenen tarihi 1000 Miglia yarışında yerini alan Alfa Romeo, etkinliğin başrol oyuncuları arasında yer alıyor.

Alfa Romeo, 13 Haziran’da yeniden Brescia’ya dönmeden önce İtalya’nın en büyüleyici noktalarını ziyaret edecek organizasyonda start çizgisinde yer alan 50 otomobiliyle yarışın en çok temsil edilen markası olma unvanını koruyor.

Direksiyonda Subsonica üyeleri de yer alıyor

Yarış ve maceranın birleşimi olarak görülen 1000 Miglia, 1927 ile 1957 yılları arasında düzenlenen tarihi hız yarışına katılmış veya aynı dönemde üretilmiş klasik otomobillere açık bir düzenlilik yarışması niteliği taşıyor. Bu yıl 33 ülkeden 400’ün üzerinde paha biçilemez klasik otomobil, 144 zaman etabı ve 8 kontrol noktasında mücadele edecek. Bu eşsiz klasikler arasında öne çıkan model ise, normalde Arese’deki Alfa Romeo Tarih Müzesi’nde sergilenen Heritage Hub Italy koleksiyonuna ait 1956 Alfa Romeo 1900 Super Sprint. Yarışa resmi Alfa Romeo ekibi ve Alfa Romeo Classiche uzmanları eşliğinde katılan otomobilin direksiyonunda, İtalyan müzik grubu Subsonica’nın üyelerinden oluşan özel bir ekip bulunuyor. Torinolu grup ile Biscione markası arasındaki iş birliği; stil, yenilikçilik ve cesaret gibi ortak değerler etrafında daha da güçleniyor. Nisan ayında OGR Torino’da dört gün üst üste kapalı gişe gerçekleşen ve 2026’nın en dikkat çekici canlı müzik etkinliklerinden biri olan “Cieli su Torino 96-26” gösterisiyle başlayan ortaklık, önümüzdeki aylarda Alfa Romeo’nun Resmi Mobilite Partneri olduğu “Terre Rare 96-26” turnesiyle devam edecek. Turnede markanın kompakt spor modeli Junior da görev alacak.

Giulia Quadrifoglio Luna Rossa için en uygun sahne

1950’li yılların “gentleman driver”larının gözdesi olan 1900 Super Sprint’e, 1000 Miglia boyunca güncel Alfa Romeo modellerinden oluşan bir filo eşlik edecek. Bu otomobiller arasında, yalnızca 10 adet üretilen ve tamamı şimdiden satılan yeni Giulia Quadrifoglio Luna Rossa da bulunuyor. Model, geçmiş ve günümüz Alfa Romeo otomobilleri arasındaki güçlü bağı temsil ederken markanın yüksek performans ve sportiflik DNA’sını modern yorumuyla ortaya koyuyor. Özel olarak hazırlanan Giulia Quadrifoglio Luna Rossa’nın direksiyonunda yer alan Alfa Romeo CEO’su ve Maserati COO’su Santo Ficili, şu değerlendirmeyi yaptı: “1000 Miglia, tarihimizin temel taşlarından biri ve Alfa Romeo kimliğinin üzerine inşa edildiği en önemli unsurlardan biridir. Bu efsanevi yarışta kazandığımız 11 zafer kupası, Alfa Romeo’nun bugün hâlâ neyi temsil ettiğini tanımlıyor: Tutkuyu rekorlara dönüştürebilen ve yarış ruhunu günlük yollara taşıyabilen sportif ve kazanan bir marka. Bugün burada yarış tarihindeki en yüksek Alfa Romeo katılımıyla, büyüleyici 1900 Super Sprint ve marka elçilerimizle yer almak büyük bir gurur kaynağı. Ayrıca BOTTEGAFUORISERIE’nin son eseri olan Giulia Quadrifoglio Luna Rossa’nın dinamik lansmanı için daha uygun bir sahne düşünülemezdi.”

Alfa Romeo CEO’su ve Maserati COO’su Santo Ficili

Alfa Romeo ve 1000 Miglia arasındaki güçlü bağ

1927 ile 1957 yılları arasında 1000 Miglia bir hız yarışı olarak düzenlendi. 1977 yılında Alfa Romeo iş birliğiyle gerçekleştirilen anma organizasyonunun ardından, 1982’den itibaren tarihi otomobillere özel bir düzenlilik yarışına dönüştü. Alfa Romeo, yarışın ikinci edisyonu olan 1928 yılında bireysel ve takım klasmanlarında zafer kazanırken start alan tüm otomobillerini finişe ulaştırmayı başardı. Giuseppe Campari ve Giulio Ramponi, 1 Nisan 1928’de Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport ile zafere ulaştı. Bu başarı, markanın 11 zaferlik serisinin ilk halkası oldu. Alfa Romeo, 1932 ile 1938 yılları arasında art arda yedi kez kazanarak bugün hâlâ kırılması mümkün görünmeyen bir rekora imza attı.