Yeni Opel Frontera rekabetçi fiyatıyla Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Opel, geçtiğimiz yıl global basın lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdiği doğuştan elektrikli yeni Frontera modelini Türkiye’de satışa sundu.

Türkiye yollarına 1 milyon 345 bin TL’den başlayan fiyatlarla çıkan Frontera, C-SUV segmentine yakın boyutlarıyla dikkat çekiyor. Mayıs ayı itibarıyla iki farklı donanım seviyesi ile satışı gerçekleştirilecek olan model, Edition ve GS seçenekleriyle sunuluyor. Aracı almak isteyenler, GS donanımlı ve tamamen elektrikli Frontera Elektrik modelini tercih edebilecekleri gibi, 48V hibrit teknolojisine sahip yeni Frontera Hybrid modelini de Edition veya GS donanım seçenekleriyle satın alabilecek.

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç

Yeni Frontera hakkında değerlendirmelerde bulunan Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç şunları söyledi: “İlk iki neslin ardından yeniden sahalara dönen yeni Opel Frontera, B-SUV segmentinin en yeni ve iddialı oyuncusu konumunda. Frontera, C-SUV segmentine yakın bir deneyim sunuyor. Yalın tasarımı, geniş hacmi ve fonksiyonel çözümleriyle, farklı müşteri kitlelerine hitap edecek olan Frontera, hem aile hem de bireysel kullanıcıların tüm günlük maceralarında yanında olmak için hazır”.

Frontera adı ilk olarak 1991 yılında Opel’in ilk SUV’una verildi ve bu araç, SUV devriminin öncülerinden biri olarak otomotiv tarihindeki yerini aldı. Bugün ise yeni Frontera, Opel’in yeni tasarım dilini güçlü bir şekilde yansıtan modern SUV olarak karşımıza çıkıyor.

Opel’in diğer SUV’larında olduğu gibi Frontera, “Şimşek” logosunu Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde taşıyor. Kesintisiz bir tasarım sunan Vizör, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlarla birleşerek otomobilin modern ve dikkat çekici görünümünü tamamlıyor. Yeni Frontera, Intelli-LED aydınlatma sistemiyle donatılmış. Bu gelişmiş aydınlatma teknolojisi oldukça iyi bir görüş sağlıyor. Aydınlatmanın yanı sıra, alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen tasarım, araca güçlü bir görünüm katıyor. Modelin tasarımında, ikonik kanat tasarım imzası ve gövde rengindeki ayrıntılarla çevrelenmiş üçlü aydınlatma bloğu öne çıkıyor. Yandan bakıldığında, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici C sütunu dikkat çekiyor. Bu tasarım unsurlarına ek olarak, belirgin çamurluklar ve tekerlek kemerleri modern bir SUV görünümü sunuyor. GS donanım seviyesinde sunulan siyah tavan ise modern bir yan profil yaratıyor. Yeni Frontera, GS donanımında gelen 17 inç alaşımlı jantlarla daha güçlü bir görünüm sağlıyor.

Modern ve teknolojik akıllı kokpit

Yeni Frontera, modern görünümünü iç mekanda akıllı ve pratik bir tasarımla birleştiriyor. Gösterge paneli ve kapılardaki dekor detayı, kabini görsel açıdan daha da ferah hale getiriyor. Ayrıca, iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunulan tamamen dijital Pure Panel kokpit ile birlikte yeni direksiyon şık bir görünüm sunuyor. Giriş donanım seviyesinde standart olarak sunulan renkli dokunmatik multimedya sistemi, widget desteği sayesinde akıllı telefonlara benzer bir şekilde özelleştirilebiliyor ve kullanıcıya kolay bir deneyim sunuyor. Yeni Frontera’nın hem bilgi-eğlence ekranı hem de sürücü bilgi ekranı kişiselleştirilebilir özelliklere sahip olduğundan, kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre ekran düzenini oluşturabiliyor.

Tüm bu yeniliklerin yanı sıra, yeni Frontera’da Opel, koltuk tasarımında da öne çıkıyor. GS donanım seviyesinde ön koltuklarda bulunan ve omurilik üzerindeki baskıyı alan patentli Intelli-Seat özelliği, tüm yolculuklarda konfor sağlıyor. Koltuklar, kontrast oluşturan renkteki dikişleriyle ön plana çıkıyor. Kumaşlar ve kapı panelleri gibi yüzeyler de geri dönüştürülmüş içerikli malzemelerden üretiliyor. Kumaşları tamamen sürdürülebilir nitelikteki geri dönüştürülmüş malzemeyle üretilen araçta hiçbir krom öğe de bulunmuyor. Aynı yaklaşım, Yeni Frontera’nın aydınlatma ünitelerinde de enerji tasarruflu Eco LED farlar ile kendini gösteriyor. Bununla birlikte GS donanımdaki direksiyon simidi de vegan sentetik deriden üretiliyor. Yeni Frontera’nın üretiminde işlenmiş alüminyumun yanı sıra geri dönüştürülmüş içerikli çelik ve çeşitli polimer öğeler de kullanılmış. Bu sayede, Frontera’nın yüzde 95’e kadar tekrar kullanılabilir malzemelerden oluşması ve yüzde 85 oranında geri dönüştürülebilir olması sağlanmış.

Yeni Frontera, sunduğu akıllı çözümlerle araç içi eğlenceyi ve konforu bir üst seviyeye çıkarıyor. Örneğin; ön tarafta bulunan kablosuz şarj ünitesi ve iki USB bağlantı noktası ile arka koltuk bölümünde bulunan iki adet USB bağlantı noktası mobil cihazları kolayca şarj etme imkanı sunuyor. Genellikle ön bölümde yer bulamayan tablet gibi büyük cihazlar, esnek bir kayış sayesinde orta konsolda güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Bununla birlikte günlük kullanılan eşyalar, kaymayı önleyen kauçuk kaplamalı kabin saklama alanlarına koyulabiliyor. Arka koltuktaki yolcular ise ön koltukların sırtlıklarındaki entegre akıllı telefon ceplerini kullanabiliyorlar. Bu özelliklere ek olarak, Frontera’da opsiyonel “Konfor Paketi” ile koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma ve ön cam ısıtma özellikleri de alınabiliyor.

Boyutlar

Yeni Frontera; 4380 mm uzunluğa, 1795 mm genişliğe ve 1627 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken, 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1600 litreye kadar yükseliyor. Diğer taraftan 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde çok yönlülük sağlanıyor ve ikinci kademe yükleme zemini de standart olarak sunuluyor. Yeni Frontera, GS donanımlı versiyonunda yer alan tavan rayları sayesinde 240 kilograma kadar sabit tavan yükünü taşıyabiliyor.

Emisyonsuz sürüş

Tamamen elektrikli Frontera Elektrik’in yanı sıra 48V hibrit teknolojisine ve yüksek verimli güç ünitesine sahip Frontera Hybrid de tercih edilebiliyor.

Emisyonsuz ulaşımı tercih eden müşteriler için 83 kW (113 HP) güç ve 44 kWs kullanılabilir batarya kapasitesine sahip olan yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik sunuluyor. Modelin LFP (Lityum Ferrofosfat) teknolojisine dayalı akü teknolojisi, diğer akü teknolojilerine kıyasla daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca Opel Frontera’nın FP pil teknolojisi, tam şarjları (yüzde 100’e kadar) diğer teknolojilerden çok daha iyi bir şekilde kabul ediyor. Opel Frontera Elektrik, iki şarj arasında maksimum 301 kilometreye varan (WLTP’ye göre) yol kat edebiliyor. Tamamen elektrikli yeni model, 0’dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede çıkıyor ve elektronik olarak sınırlandırılmış 140 km/s azami hıza ulaşıyor.

Opel Frontera Elektrik’in rejeneratif fren sistemi, yavaşlama sırasında enerjiyi geri kazanarak, verimliliğe katkıda bulunuyor. Yeni Frontera Elektrik’in şarj edilmesi gerektiğinde ise hızlı şarj istasyonunda kısa bir mola vermek yeterli oluyor. Model, 100 kW’lık doğru akım şarj istasyonunda yaklaşık 26 dakikada batarya kapasitesinin yüzde 20’sinden yüzde 80’ine kadar şarj edilebiliyor. Evde şarj için ise standart olarak 11 kW yerleşik şarj cihazıyla (On-board charger) sunuluyor.

48 volt teknolojisine sahip Frontera Hybrid

Frontera Hybrid, 48 volt hibrit teknolojisi bileşik maksimum gücü 145 HP (107 kW) güce sahip turbo şarjlı benzinli motorla sunuluyor. Hibrit çözüm, elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş ve kullanım alışkanlıklarını henüz değiştirmek istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. 1,2 litrelik benzinli motor, 21 kW (28 HP) güç üreten elektrik motoru ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşan kompakt sistem, günlük kullanımda akıllı ve uygun maliyetli bir motor sistemi çözümü olarak avantaj sunuyor.

48 volt hibrit teknolojisi, benzer bir içten yanmalı araca kıyasla yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltırken, sürüş konforunu da artırıyor. Şehir içi ve şehir dışı yollarda, günlük sürüşte benzinli motor ve elektrik motoru, gereksinimlere bağlı olarak verimlilik ve performansı optimize ederek birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor. Elektrikli motor sistemi, hızlanmalarda ve ilk kalkışta benzinli motora destek sağlıyor. Düşük hızlarda ise şehir içinde bir kilometreye kadar veya manevra yaparken sürüşün yüzde 50’sine kadar tamamen elektrikli seyahat olanağı sağlıyor. Opel Frontera Hybrid’in yüksek hızlarda yavaşlaması durumunda, benzinli motor devre dışı kalıyor ve elektrik motoru da jeneratör görevi görerek hibrit sistemin 48 voltluk bataryasını şarj ediyor.

Opel Frontera Hybrid, turbo benzinli motorun gücünden bağımsız olarak çevik bir sürüş keyfi sunuyor. Birleşik olarak toplamda 107 kW (145 HP) güç ve 230 Nm maksimum torka sahip olan sistem, aracı 0’dan 100 km/s hıza 9.0 saniyede ulaştırıyor. Modelin azami hızı ise 203 km/s.

Sürüş dinamikleri

Frontera, alçak ağırlık merkezi sayesinde yola iyi tutunuyor. Özellikle Frontera Elektrik’te, bataryanın zemine entegre edilmesi bu dengeli sürüşe önemli katkıda bulunuyor. Frontera’nın otoyol koşullarına karşı dayanıklı, performans sağlayan ve benzersiz denge bileşenleri arasında, McPherson Strut ön süspansiyon ve büküm kirişli arka aksa yer veriliyor. Bununla birlikte mile monte edilmiş Elektrik Takviyeli Direksiyon (EPS), direksiyon hissini ve tepkisini iyileştiriyor ve ağırlığı azaltıyor.

Modelin elektronik sürüş destek sistemleri arasında, Aktif Acil Fren Sistemi ve Yaya Algılama özellikli Ön Çarpışma İkazı, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, ve panoramik geri görüş kamerası gibi sistemler sistem yer alıyor.

Araçla birlikte alınabilen aksesuarlar arasında otomatik bagaj açma, araç üstü çadır, orta kapağın gövde renginde jantlar ve yan basamak gibi pek çok seçenek bulunuyor.