Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi yeşil gelecek gündemiyle toplanıyor

CARMEDYA.COM – Chery Group, 15-20 Ekim 2023 tarihleri arasında 2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’ni Wuhu-Çin’de düzenliyor.

Uluslararası etkinliğin gündemi, çift karbon kapsamında yeşilin korunması, çevre dostu ulaşım, enerji tasarruflu ve yeni enerji araçlarının geliştirilmesi gibi küresel fikir birliğine varılmasını kapsıyor.

Nisan 2023’te gerçekleşen Şangay Otomobil Fuarı’nda 8023 planını ve Yeşil Kamu Huzuru Fonu’nu açıklayan Chery, 2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Durum Fonu) ve IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) ile anlaşmalar yapmayı planlıyor. Bu kapsamda yoksul ülke ve bölgelerdeki çocuklara gıda, temiz su, sağlık ve eğitim konularında yardım sağlamak için birlikte çalışılması öngörülüyor. Eş zamanlı olarak, Kamu Huzuru Chery girişimini somutlaştırarak ve küresel çevre dostu sürdürülebilir kalkınmaya yönelik sorumluluk ve bağlılığı yerine getirerek, küresel ormanların, okyanusların, su alanlarının ve yaban hayatının korunması için de doğaya dayalı çözümler sunulması planlanıyor.

Chery, 26 yıllık geliştirme süreci boyunca, çevre dostu konseptini derinlemesine uyguladı. Marka her zaman, çevre dostu üretimin temel önceliği olan, kirliliğin önlenmesi, enerji tasarrufu ve temiz üretim konularına vurgu yapıyor. Chery, zirve sırasında Wuhu’da küresel bir kamu huzuru girişimi başlatacak ve çevrenin korunmasını teşvik etmek için şehirdeki çeşitli paydaşlarla el ele verecek. Şirket, dünya genelinde gelişmiş çevre dostu teknolojilerin de yardımıyla, çevre dostu ve ekolojik bir şehir inşa ederek, şehrin istikrarlı ekonomik kalkınmasına ve ekolojik çevrenin sürekli iyileştirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Ekim ayının ortasında, Chery’nin denizaşırı kullanıcıları, etkili blog yazarları ve küresel ana akım medya, 2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’ndeki toplu sürüş etkinliğine katılmak üzere Çin’in Wuhu kentinde bir araya gelecek. Şirket, dünyanın dikkatini çeken bir kamu hizmeti gezisini de kapsayan etkinliği aracılığıyla, daha sağlıklı bir küresel çevre için iş birliği yaparak ve olabilen tüm paydaşlarla birlikte çalışarak, yeni bir çevre dostu yaşam trendini tasvir etmeyi amaçlıyor. Mass Ride Etkinliği’nde Chery’nin Eko-Ürünler sergisi, “Çevre dostu, Teknoloji, Aile, Arkadaşlık” marka konseptini canlı bir şekilde somutlaştırmayı hedefliyor.