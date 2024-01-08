Rolls-Royce 2023 yılını rekorla kapattı

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce, 2023 yılında satış rakamlarını yükseltirken, yılı rekor sayıda özel siparişle kapattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, markanın performansı ve tasarım çeşitliliği, müşteri beklentilerini karşılamak, hatta aşmak için sergilenen olağanüstü yeteneklerle destekleniyor ifadelerine yer verildi.

Global satışların 50’den fazla ülkede toplamda 6 bin 32 otomobil teslimi ile hem iç hem de uluslararası pazar tahminlerine uyumlu şekilde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Wraith ve Dawn gibi popüler model üretiminin sona ermesinin ardından Rolls-Royce Spectre satışlarının başlaması, 2023 yılının dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Ekim 2022’de tanıtılan ilk tamamen elektrikli Rolls-Royce modeli Spectre için gelen talepler 2025 yılına kadar uzayan bir bekleme sırası oluşturdu.

Rolls-Royce, markanın ekonomik etkisini değerlendirmek amacıyla bağımsız bir araştırma başlattı. Çalışma, 2003 yılından bu yana Rolls-Royce’un İngiltere ekonomisine olan toplam katkısını yılda 500 milyon olmak üzere toplamda 4 milyar sterlinin üzerinde bir rakam olarak hesapladı.

Şirket, 2023 yılında Global Lüks Üretim Mükemmeliyet Merkezi’nde 180 yeni iş alanı oluştururken, 130’dan fazla kişi de Şirketin Gelecek Yetenek Programı’na çeşitli pozisyonlarda katıldı. 2023’te şirket, kapasitesini genişletmek ve Bespoke ile Coachbuild’in büyümesini desteklemek üzere önemli yeni yatırımlar açıkladı.

Bu yıl dünya genelindeki ilk bayiler bireysel deneyim sunmaya yönelik olarak tamamen yenilenmiş showroomlar olarak hizmet vermeye başladı.

Müşterilerin giderek detaylı bespoke siparişlerine artan talebi karşılamak amacıyla Rolls-Royce, Private Office ağını daha da genişletti.

2022’de faaliyete geçen Private Office ağı Dubai’den sonra, 2023 sonbaharında Şangay’da da hizmete girdi. Yeni lokasyonların ise Seul ve Kuzey Amerika olması planlanıyor. Rolls-Royce küresel Private Office ağının, müşterilerin markayla etkileşimde bulunmasının önemine işaret ederek özel deneyimler sunacağı belirtiliyor.