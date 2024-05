The Mother Road Sergisi Fişekhane’de açıldı

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW Motorrad, Mehmet Turgut’un küratörlüğünde, fotoğraf sanatçısı Rızacan Kumaş’ın objektifinden The Mother Road Sergisi’ni açtı.

Rızacan Kumaş’ın BMW R 18 B ile yaptığı ABD’nin sembolik rotası Route 66 yolculuğunun fotoğraflarından oluşan sergi, 9 Mayıs – 7 Haziran 2024 tarihleri arasında Contemporary Istanbul Vakfı’nın Fişekhane’deki sanat merkezi Cocoon’da ziyaret edilebiliyor.

Borusan Otomotiv BMW Motorrad’ın destekçisi olduğu The Mother Road Sergisi, fotoğraf sanatçısı Rızacan Kumaş’ın BMW R 18 B motosikletiyle Route 66’da bir ay süren yolculuğundan kareleri motosiklet tutkunları ve sanat severlere sunuyor. Mehmet Turgut’un küratörlüğünü üstlendiği sergi, Rızacan Kumaş’ın gözünden Route 66’nın ikonik manzaralarını ve kültürel çeşitliliğini yansıtıyor. Sergi ayrıca, 360 Derece VR teknolojisi ile ziyaretçilerine Route 66’da motosiklet sürme deneyimi de yaşatıyor.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Türkiye’de temsilcisi oldukları markaların sanatla her zaman ilişki içinde olduğunu belirtti. Uzun yıllardır Contemporary İstanbul, son 3 senedir de CI Bloom Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında BMW otomobillerini birer sanat eserine dönüştüren çok özel çalışmaları sanatseverlerle buluşturduklarını belirten Tiftik; “Kalbinde otomobillerimizin yer aldığı ve her biri çağdaş sanatın sınırlarını keşfeden bu yapıtlar sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Bugün ise, bir BMW motosikletinin içinde yer aldığı çok özel bir hikayeyi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

BMW MINI BMW Motorrad Genel Müdürü Can Mete Paker

Serginin ön gösteriminde konuşma yapan BMW MINI BMW Motorrad Genel Müdürü Can Mete Paker, Borusan Otomotiv BMW Motorrad olarak her motosiklet tutkununun keşfetmek istediği Amerika’daki Route 66 otoyolunu farklı bir perspektifle yansıtan bu projeye destek vermekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Paker, “Bugün de bir BMW motosikletinin içinde yer aldığı çok özel bir hikayeyi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun yolda sunduğu konforu kalbinde yatan güçlü boxer motoruyla birleştiren BMW R 18 B ile yapılacak en keyifli gezilerin başında gelen Route 66’yı çok farklı detaylarıyla Rızacan Kumaş’ın objektifinden deneyimliyoruz. Mehmet Turgut’un küratörlüğüyle benzersiz bir yol hikayesine dönüşen bu projenin bir parçası olmaktan ve The Mother Road Sergisi’ni sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

The Mother Road Sergisi

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW Motorrad’ın sunduğu “The Mother Road” sergisi, fotoğraf sanatçısı Rızacan Kumaş’ın BMW R 18 B motosikletiyle ABD’nin sembolik rotası Route 66’yı baştan başa kat ederken çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Motosiklet ve fotoğrafçılığı bir araya getiren sergide Route 66’nın ikonik manzaralarına ve kültürel çeşitliliğine odaklanana sanatçı, rotanın geçmişten günümüze taşıdığı önemi vurguluyor. Mehmet Turgut’un küratörlüğünü üstlendiği sergi, 360 Derece VR Deneyimi ile Route 66’da motosiklet sürme fırsatı da sunuyor.

Rızacan Kumaş

Marmara Üniversitesi’nde belgesel fotoğrafçılık alanında uzmanlaşarak fotoğraf eğitimi alan Rızacan Kumaş, dört yıl boyunca Fujifilm Türkiye’de atölye eğitim uzmanı olarak sokak ve belgesel fotoğrafçılığı dersleri verirken İstanbul ile ilgili projelerini hayata geçirdi.

“İpek Yolunda Yürüyüş” projesi için Türkiye’de başladığı seyahatlerini, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, Çin, Vietnam, Tayland, Malezya, Singapur, Myanmar, Nepal, Hindistan ve Pakistan’a geçerek 2018 yılında tamamladı. Ziyaret ettiği bu ülkelerde “Şii Müslümanlar”, “Afgan Basti Mülteci Kampı”, “Tayland’da Gay Bar” ve “Budist Manastır Okulu ve Yetimhanesi” gibi çeşitli projeleri de oldu.

İran’daki Urmiye Gölü’nü konu alan “Lost Paradise”, Togo’daki Voodoo inancını konu alan “I Put A Spell On You”, Kuzey Moğolistan ve Route 66 projelerini gerçekleştirdi.

Sanatçı, çalışmalarını New York Times Meydanı, Venedik Bienali ve Hollywood gibi ünlü yer ve organizasyonlarda sergileme fırsatı buldu.

Ekim 2021’de ise sanatçının bir eseri, dünyanın en önemli müzayede evlerinden Sotheby’s’de açık artırmada yer buldu. Rızacan Kumaş, NFT aracılığıyla Sotheby’s’de sanat eseriyle müzayedeye çıkan üçüncü Türk sanatçı oldu. Son üç yılda yaptığı diğer çalışmaları da NFT sektöründeki koleksiyonerlerin ilgisini çekti ve birçok önemli platformda alıcı buldu.

BMW R 18 B

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW Motorrad’ın Touring segmetindeki mirasını ve R 18 ailesinin duygusal karakterini, R 18 B bir araya getiriyor. Tamamen kişiselleştirmeye olanak sunan tasarımı, beş farklı renk seçeneğiyle sürücülerin karakterini yolculuklara yansıtmalarına olanak sağlarken, modern teknolojileriyle kullanıcısının her türlü ortamda yanında oluyor.

The Mother Road Sergisi’nin iki önemli unsuru Route 66 ve BMW R 18 B; yola, seyahate ve maceraya olan tutkunun uyumunu yakalıyor.

Bu motosiklet, tutkulu sürücüler için güç, performans ve stilin kombinasyonunu bir arada sunuyor.