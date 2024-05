Jaguar Land Rover’dan Borusan Otomotiv’e üç ödül birden

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar Land Rover, Avrupa distribütörleri arasında yapılan değerlendirmede 2023 yılı iş sonuçları ödüllerini açıkladı.

Borusan Otomotiv, Avrupa Bölgesi’nde En İyi Distribütör (Best Importer) unvanını kazanırken, En İyi Pazarlama (Best in Marketing) ve En İyi Satış (Best in Sales) ödüllerinin de sahibi oldu.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

32 farklı ülkenin bağlı olduğu Avrupa Distribütörleri Bölgesinde yer alan büyük pazarlar arasında yapılan değerlendirmede distribütörlerin; satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler, müşteri ilişkileri, bayi geliştirme ve eğitim fonksiyonlarında 50’ye yakın kritik başarı faktörünün ölçüldüğünü belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Üreticimizin gerçekleştirdiği değerlendirme sonuçlarında en yüksek puanı alarak En İyi Distribütör seçilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Tiftik, “Pazazrlama ve satış alanlarında da bağlı olduğumuz bölge içerisinde en iyi performansa imza atmış olmamız ve çabalarımızın bu değerli ödüllerle teyit edilmesi bizler için ayrı bir mutluluk ve motivasyon kaynağı. Borusan Otomotiv Grubu olarak markalarımızın gerektirdiği üstün hizmet kalitemiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla aldığımız ödüller bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.