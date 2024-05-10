Güncellenen Peugeot ticari araç gamı Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Fransız otomobil üreticisi Peugeot, güncellenen hafif ticari araç ürün gamını Türkiye’de satışa sundu.

Gerek tasarım, gerekse de donanım açısından daha da geliştirilen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert Van ve Expert Traveller modellerinden oluşan hafif ticari araç ürün gamının Türkiye fiyatı da açıklandı. Tamamı yeni nesil dizel motorlardan oluşan araçların fiyatları 913 bin 500 TL ile 1 milyon 650 bin 500 TL arasında değişiyor.

Partner Van 913 bin 500 TL’den satışta

Peugeot’nun hafif ticari araç modeli Partner Van, Comfort donanımı, Van gövde tipi ve uzun şasisiyle 913 bin 500 TL’den satışa sunuldu. Markanın günlük kullanıma uygun yapısıyla dikkat çeken modeli Rifter ise Allure ve GT donanım seçenekleri ile 1.2 milyon TL’den başlayan fiyatıyla Peugeot bayilerinde yerini aldı. Her iki model de hem manuel hem de otomatik şanzıman seçenekleriyle sunuluyor.

Markanın E segmentindeki ticari araç modellerinden Boxer Van da iki farklı yükleme hacmi ve otomatik şanzıman seçeneğiyle 1 milyon 270 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Markanın orta boy ticari aracı olan Expert ise Van gövde tipi ve iki farklı uzunluk seçeneğiyle bayilerde yerini aldı. 1 milyon 58 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Expert Van, Euro 6.4 normlarına uygun dizel motor seçeneklerine sahip. Markanın yolcu taşımacılığı için geliştirdiği Expert Traveller modeli de Allure donanım seviyesi ve 8+1 oturma düzeniyle 1 milyon 650 bin 500 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Peugeot’nun 2023 yılını hafif ticari araçta iki yerli üreticinin ardından 3’üncü sırada tamamladığını söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak, kendi toplam pazar payımızın da üzerinde pay ile hedefimizi gerçekleştirdik. Tamamen yenilenen ticari araç ürün gamımızla iddialı hedeflerimiz devam edecek. Bu yıl da hafif ticari araç pazarında yüzde 7-7.6 arasında bir pay hedefliyoruz. Geçtiğimiz seneyi 20 bin 83 adetlik hafif ticari araç satışı ile kapatmıştık. Toplam pazarın yüzde 22’sini hafif ticari araçlar oluştururken bizde bu oran yüzde 26 olarak gerçekleşmişti. Bu oranı 2024’te de, yine pazarın üzerinde olacak şekilde korumayı hedefliyoruz. Peugeot Türkiye olarak çıktığımız yerden inmeyi düşünmüyoruz” dedi. Bu yılki hedeflerin gerçekleşmesinde yeni Rifter ve yeni hafif ticari ailesinin büyük etkisinin olacağını vurgulayan Gülin Reyhanoğlu, şöyle devam etti: “2024 yılı ocak-nisan ayları arasında 20 bin 900 adetlik toplam satışa ulaştık, bunun 16 bin 757 adedi binek modellerimizden, 4 bin 143 adedi de hafif ticari modellerimizden geldi. İlk 4 aylık dönemde toplam pazardaki sıralamamızı korumaya devam ediyoruz. Hafif ticari araç pazarında geçen yıl ulaştığımız yüzde 7,6’lık pazar payımızı 2024 sonunda korumayı ve daha da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu yıl binek modellerimiz için başlattığımız elektrikli atağı, ardından ilerleyen dönemde hafif ticari araç modellerimiz ile devam edecek. 11 bin 86 adetlik satışımız ile Rifter modelimiz geçtiğimiz yıl toplam hafif ticari araç satışımızın yarısından fazlasını oluşturdu ve yılı segmentinin lideri olarak tamamladı. Bu yıl da yeni Rifter ile satışlarımızın içerisindeki oranı daha da artırmak istiyoruz.”

Rifter’ın tasarımında yeni 3 pençe imzası

Peugeot Rifter Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Güncellenen Rifter, ortada yeni Peugeot logosu ve yeni ön ızgarasıyla birlikte daha dinamik bir ön tasarıma sahip. Ayrıca model, markanın ikonik üç pençeli ışık imzasını da taşıyor. Rifter’ yeni Haki Yeşil ve Turkuaz Mavi renklerine de kavuştu. Geniş çamurluk kemerleri, yan korumaları, parlak siyah tavan rayları ve yerden yüksek yapısı, aracın outdoor kullanımına uygun olduğunu vurguluyor.

Rifter, tamamen yeni bir ön konsolla dikkat çekiyor. Yeni konsol, ikonik Peugeot i-Cockpit esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip. Rifter’ın koltuklarını, yeni kabin malzemeleriyle uyumlu, donanıma göre uyarlanan yeni Sixties ve Losange kumaş koltuklar süslüyor. Zenith cam tavan, ışık kemeri ve entegre eşya rafıyla daha da işlevsel hale gelen geniş cam alan, kabini daha da aydınlık ve ferah kılıyor.

Model, temel bilgileri en iyi şekilde gösteren ve kişiselleştirilebilen yeni 10 inçlik, tamamen dijital, renkli gösterge paneliyle donatılıyor. Peugeot i-Connect ile donatılmış akıllı telefon kullanımına paralel kişiselleştirilebilir 10 inç HD dokunmatik ekran ve kablosuz mirror screen devreye giriyor. Yeni dijital Peugeot i-Cockpit sürüş konforu ve güvenliği bir arada sunuyor. Entegre kumandalara sahip yeni, kompakt, deri kaplı ve ısıtmalı direksiyon simidi, sürüş keyfini yükseltiyor. Rifter’da, Yorgunluk Tespit Sistemi, Genişletilmiş Aktif Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, Adaptif Cruise Control gibi birçok sürüş destek sistemi; 180° Geri Görüş Kamerası ve park sensörleri yer alıyor.

130 HP güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre BlueHDi motorla sunulan Rifter’da 6 ileri manuel ve 8 ileri EAT8 otomatik şanzıman arasında seçim yapılabiliyor. Model, 1 milyon 200 bin TL ile 1 milyon 460 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Partner Van 4.4 metreküplük yükleme alanı sunuyor

Partner Van ise yeni ön ızgara tasarımı, yeni marka logosu, LED farları ve yeni 3 pençe aydınlatma detayıyla dikkat çekiyor. Tamamen güncellenen bir ön ızgaraya kavuşan Partner Van, yeni Peugeot logosunu taşıyan yeni ön ızgara ve modernize edilen tampon tasarımına sahip.

Model, Tekno Gri, Buz Beyazı olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile seçilebiliyor. Yeni Partner Van’ın kabini ise daha ergonomik ve kaliteli yeni bir ön konsola sahip oldu. Peugeot i-Cockpit, konsolun ortasında ve üstte yer alan, tüm yeni özellikleri kapsayan 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana kavuştu. Koltuklar, dayanıklı ve şık kumaşla kaplanıyor. Peugeot Partner Van, daha çok binek otomobillere özgü teknoloji, konfor ve güvenlik özellikleriyle donatılmış. Opsiyonel olarak satın alınabilen, optimize edilmiş, kişiselleştirilebilir ve tamamen dijital renkli gösterge paneli sayesinde tüm önemli bilgilere kolayca ulaşılabilmesi sağlanmış. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, akıllı telefon içeriğinin, kablo bağlantısı olmadan orta ekrana aktarılmasını mümkün kılıyor. Partner Van’da ayrıca iki adet USB soketi de bulunuyor.

Modelde, Hız Sabitleyici, Hız Limiti Tanıma ve önerme, Şerit Takip Sistemi gibi geliştirilmiş sürüş destek sistemlerinin yanında opsiyonel geri görüş kamerası veya yine opsiyonel Visiopark 180° Geri Görüş Kamerası + Kör nokta uyarı sistemi + Dijital Dikiz Aynası gibi yeni nesil donanımlar sunuluyor. Araçta bulunan ikili yolcu koltuğu katlanarak masaya dönüştürülebiliyor. Aracta yer alan Multiflex yolcu koltuğu sayesinde sunulan 4.4 metreküplük yükleme hacmi ise sınıfının en iyi değerlerinden. Uzun şaşi ve Comfort donanım seviyesiyle 913 bin 500 ile 988 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla Peugeot bayilerinde yerini alan araç, iki farklı motor alternatifine sahip. 100 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik BlueHDi motor, 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken aynı motorun 130 HP güç ve 300 Nm tork üreten versiyonu EAT8 otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor.

Expert Van

Peugeot’nun hafif ticari araç ürün gamında orta boy seçeneklerden ilki Expert Van. Yeni marka logosu ve 3 pençe ışık detayıyla dikkat çeken Expert Van, yeni ön ızgara tasarımı ile de öne çıkıyor. Yeni Peugeot i-Cockpit ve kablosuz şarj sistemiyle donatılan araçta, beyaz piktogramlı LCD gösterge paneli ve 5 inçlik SD ekran kullanılıyor. Standart ve Uzun olmak üzere iki farklı versiyonu olan yeni Expert Van, geniş yükleme hacmi ve yükleme kolaylığı arayan kullanıcılar için hem şehir içi hem de şehir dışında kullanım kolaylığı sağlıyor. 1.9 metrelik yüksekliği ile büyük hacimli yükler için de yeterli alan sağlanan yeni aracın Moduwork koltukları sayesinde yükleme hacmi artırılıyor.

Expert Van ailesi iki farklı motor seçeneğiyle 1 milyon 58 bin TL ile 1 milyon 173 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. 1.5 litrelik BlueHDi motorla sunulan Standart versiyon 120 beygir gücünde. 145 beygirlik 2.0 litre BlueHDi motor ise sadece Uzun şasi seçeneğinde sunuluyor.

Expert Traveller yarı otonom sürüş le geliyor

Peugeot’nun Expert ürün gamının zirvesinde yer alan Expert Traveller, LED farları, yeni ön ızgara tasarımı, yeni Peugeot logosu ve yeni 3 pençe ışık imzası ile öne çıkıyor. Yeni dijital Peugeot i-Cockpit’in kullanıldığı araçta ısıtmalı direksiyon, kablosuz Mirror Screen, 10 inç dijital ön gösterge paneli, 10 inç dokunmatik ekran ve 180 derece arka kamera gibi üst düzey donanımlar yer alıyor. 8+1 kişilik yolcu kapasitesine sahip yeni Expert Traveller, cam tavanıyla ferah bir yolculuk, yarı otonom sürüş özelliğiyle de ekstra güvenlik sağlıyor. 1 milyon 650 bin 500 TL etiketle satışa sunulan Expert Traveller’da kullanılan 2.0 litrelik BlueHDİ motor ise, 180 HP gücünde ve EAT8 otomatik şanzımanla birlikte kombine ediliyor.

Peugeot Boxer Van

Peugeot’nun 180 ve 140 beygir gücündeki 2.2 litrelik verimli dizel motorunu kullanan Boxer Van, yeni bir döneme giriyor. Modelde 15 metreküp ve 17 metreküp yükleme hacmi de sunulmaya devam ediliyor. Bu kurulum aynı zamanda profesyonel müşterilerin farklı beklentilerine uygun, dönüşüm yelpazesine de uyum avantajı sağlıyor.

Boxer Van’da yeni ön ızgara ve yeni yan aynalar aerodinamik verimliliği optimize ederken güçlü ve çekici bir görünüm sunuyor. Model, Full LED ön farlara ve yeni arka stop lambalarına da sahip. Ayrıca Peugeot ailesinin diğer üyeleri gibi bu model de yeni marka logusunu taşıyor.

Peugeot Boxer Van ile direksiyon simidi, gösterge paneli ve multimedya ekranı, Eat&Work koltukları ve kapı panelleri kapsamlı bir şekilde yenilendi. Elektrikli direksiyon sistemi, yüksek hızlarda daha keyifli bir sürüş ve düşük hızlarda manevra yaparken daha fazla konfor için destek seviyesini otomatik olarak aracın hızına uyarlıyor. Donanıma bağlı olarak yeni dijital Peugeot i-Cockpit sunuluyor. Tamamen dijital 7 İnçlik gösterge paneli ile 10 İnçlik merkezi dokunmatik ekranla donatılan yeni Boxer Van, kablosuz mirror screen (Apple CarPlay ile AndroidAuto) özelliğini de içeriyor. Yeni Sürüş Destek Sistemleri ile donatılan Boxer Van, Cruise Control, Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Acil Güvenlik Freni gibi sunduğu sürüş destek sistemleriyle güvenli bir yolculuk sunuyor.

Peugeot Boxer Van, L4H2 (15 m3) veya L4H3 (17 m3) olarak sunuluyor. Boxer Van, 2.2 BlueHDi motor ile 140 HP ve 180 HP gücündeki 6 ileri manuel veya 180 HP gücündeki 8 kademeli otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Model, Türkiye’de 1 milyon 270 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.