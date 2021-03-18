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Doğa Tutkunları İstMarina AVM’de buluşuyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – 4×4 Dünyası Dergisi tarafından düzenlenen Doğa’da Yaşam İstMarina AVM’de etkinliği, heyecan, macera ve adrenalin arayanları bir araya getiriyor.

İstanbul Kartal’da yer alan İstMarina AVM’de düzenlenen ve herkese açık etkinlik kapsamında yarış otomobilleri, offroad araçları ve offroad karavanlar, Tiny House, motosiklet, tekne, outdoor ürünleri ve donanımları sergilenecek.

Etkinlik Programı

18-20 Mart Yarış Otomobilleri Sergisi
20 Mart Drift pilotları imza günü
22-24 Mart Tiny House sergisi
25-27 Mart Offroad karavanlar ve tekneler sergisi
01-03 Nisan Motosiklet ve offroad araçları sergisi

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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