Doğa Tutkunları İstMarina AVM’de buluşuyor

CARMEDYA.COM – 4×4 Dünyası Dergisi tarafından düzenlenen Doğa’da Yaşam İstMarina AVM’de etkinliği, heyecan, macera ve adrenalin arayanları bir araya getiriyor.
İstanbul Kartal’da yer alan İstMarina AVM’de düzenlenen ve herkese açık etkinlik kapsamında yarış otomobilleri, offroad araçları ve offroad karavanlar, Tiny House, motosiklet, tekne, outdoor ürünleri ve donanımları sergilenecek.
Etkinlik Programı
18-20 Mart Yarış Otomobilleri Sergisi
20 Mart Drift pilotları imza günü
22-24 Mart Tiny House sergisi
25-27 Mart Offroad karavanlar ve tekneler sergisi
01-03 Nisan Motosiklet ve offroad araçları sergisi