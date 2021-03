Mercedes-Benz StartUP 2021 başladı

CARMEDYA.COM – İlki 2017 yılında hayata geçirilen StartUP programı kapsamında düzenlenen Mercedes-Benz StartUP yarışmasının, 2021 yılı için başvuruları açıldı.

Bugüne kadar iş geliştirme eğitimleri, atölye çalışmaları, para ödülü, ulusal ve uluslararası network geliştirme gibi farklı yollarla 170’nin üzerinde startup’ı destekleyen Mercedes-Benz, bu yıl StartUP programının dördüncüsünü düzenliyor. Mercedes-Benz StartUP’a, Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup’lar davet ediliyor. Yarışma jürisi tarafından fikir aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi üretilmiş ya da prototip planı hazır olan startup’lar değerlendirmeye alınıyor.

İlk 10 startup’a Mercedes-Benz yöneticilerinden mentorluk desteği

Mercedes-Benz StartUP’ta belirlenen kriterlere göre yarışma jürisinin belirlediği ilk 10 startup’a verilen ödüllere bu yıl bir yenisi daha eklendi. İlk defa 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alma şansı yakalayacak. Aynı zamanda seçilen ilk 10 startup’a, Impact Hub İstanbul’un kendilerine özel tasarladığı StartUP Boost gelişim programı ve Avrupa startup ekosistemini tanıma imkânı bulacakları Almanya Girişim Ekosistemi ile yakından iletişim kuracakları modüle katılım hakkı hediye edilecek.

Yeşil kurtarma (Green Recovery) alanında çalışan startup’lara öncelik

“Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin yanı sıra yarışmanın bu yılki 3 büyük ödülünden biri, yeni açılan “Ulaşım Çözümleri” kategorisinde verilecek. Kriterleri sağlayan ve yaptığı işin sonuçlarıyla ulaşım çözümleri geliştiren bir startup, ödülün sahibi olacak.

“Sosyal Fayda” kategorisinin değerlendirilmesinde; COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerini çevreye duyarlı bir şekilde onarmayı hedefleyen “Yeşil Kurtarma” (Green Recovery) alanında çalışan startup’lara öncelik verilecek.

3 farklı kategoride belirlenecek 3 startup, 50’şer bin TL para ödülünün sahibi olacak.

Ağustos ayında ödül töreni gerçekleşecek

Mercedes-Benz StartUP yarışması için başvurular 30 Nisan 2021 gece yarısına kadar istanbul.impacthub.net/MBStartUP adresi üzerinden online olarak kabul edilecek. 31 Mayıs 2021 tarihinde sonuçlanacak ön elemeyi geçen startuplar, 7 Haziran’da eğitim kampında bir araya gelecekler. Mentorlar eşliğinde pazarlama, network ve iş planı oluşturma eğitimleri verilen bu programın ardından nihai iş planı sunumları hazırlanacak ve çalışmalar jüri tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirmenin ardından ilk 10’a kalan yarışmacılar, Temmuz ayında, 2 hafta sürecek StartUP Boost programına katılacak. Mercedes-Benz uzmanları, ilk 10 startup’a program süresince mentorluk desteği de sunacak.

Mercedes-Benz StartUP’ın kazananları Ağustos ayında düzenlenecek özel ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Ödül töreninin ardından ilk 10’a kalan yarışmacılar Eylül ayında, Almanya startup ekosisteminin önemli aktörleri ile birebir görüşmeler yapacakları, girişimlerini geliştirebilmek adına, alanında ismini duyurmuş başarılı girişimcilerle fikir alışverişi yapabilecekleri ve startuplarının yurtdışı görünürlüklerini arttıracak ve hikayelerini paylaşabilecekleri postlardan oluşan, kendilerine özel düzenlenen dijital Almanya Ekosistem Modülü’ne katılacaklar.

Startup konusunda uzman jüri üyeleri kazananları belirliyor

Mercedes-Benz StartUP’ın bu yılki jüri üyeleri yine kendi alanlarında birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Jüride sivil toplum kuruluşlarından, Startup Hub’lardan ve medyadan uzman isimlerin yanında Mercedes-Benz’in yöneticileri de yer alıyor.

Jüri Üyeleri

• Ahmet Can – “Teknoloji Her Yerde” Programı Sunucusu

• Ayşe Sabuncu – Impact Hub İstanbul Kurucu Ortak

• Ceylan Özünel – Yaşama Dair Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi

• Çiğdem Toraman – StartersHub Amerika Genel Müdürü

• Didem Daphne Özensel – Mercedes-Benz Türk İkinci El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü

• Emre Kuzucu – Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü

• Özlem Vidin Engindeniz – Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü

• Süer Sülün – Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı

• Şükrü Bekdikhan – Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı

• Oben Akyol- Circular Mind Kurucu

• Talat Yeşiloğlu – Fast Company Türkiye Yayın Yönetmeni

• Tolga İmamoğlu – WRI Kıdemli Yönetici, Ulaşım & Yol Güvenliği