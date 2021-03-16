BMW’den yeni nesil iDrive

CARMEDYA.COM – BMW, Yeni iX ile karşımıza çıkan ve Tesla Model 3’e rakip olarak gelecek i4 sedan modelinde de yer alacak yeni nesil bilgi-eğlence sisteminin detaylarını açıkladı.

Sekizinci nesil iDrive, her ne kadar iX ile kendisini göstermiş olsa da, şimdi yeni işlevler ve yeteneklerle daha da gelişmiş haliyle karşımıza çıkıyor.

Hem iX, hem de i4 modellerinde 12,3 inç dijital gösterge ekranı ve 14,9 inç merkezi dokunmatik ekran olmak üzere iki parçalı bir tasarıma sahip olan iDrive 8’de bu iki ekran akıllıca tasarım çözümleriyle tek bir bütün görünümüyle ön konsolun önemli bir bölümünü sarıyor.

Online lansmanla tanıtılan iDrive 8, menüler, uygulamalar ve navigasyonu da kapsayan yeni bir grafik arayüze sahip.

Daha fazla kişiselleştirme olanağı sağlayan yeni nesil bilgi-eğlence sisteminde kendinize uygun bir görünümü direksiyon üzerindeki tuşlar ile kolaylıkla seçebiliyorsunuz.

Yenilenen dijital gösterge panelinde üzerinde en çok durulan bilgiler, sürüşle ilgili olduğu için, BMW mühendis ve yazılım ekibi oldukça zengin sürüş verilerinin, gözü yormadan ve öncelikli olarak görüntülenebileceği bir tasarım tercih etmişler.

Kişiselleştirme seçenekleri asarında farklı modlar seçilebilirken, Focus modu dinamik sürüş şartları, Galeri modu ise uygulamalar ve navigasyonu ön plana çıkaran farklı bir arayüze sahip.

Yeni iDrive, markanın artık her zamankinden daha kişisel olduğunu iddia ettiği BMW Akıllı Kişisel Asistan’ın güncellenmiş bir versiyonunu içeriyor. Kullanıcılar artık sesli asistana kendi seçtikleri bir ismi bile verebiliyor ve sistem, görevleri yerine getirirken bilgi ekranında bu görevleri görsel olarak da destekliyor.

Tüm Akıllı Kişisel Asistan ayarları, daha derin kişiselleştirme ve işlevsellik ile genişletilmiş bir BMW ID profiline kaydedilebiliyor.

Navigasyon sistemi, BMW’nin “Öğrenme Navigasyonu” adını verdiği yeni bir aşamaya geçmiş durumda. Klasik navigasyonlar gibi pasif bir sistem yerine, sürücünün nereye gitmek isteyebileceğini tahmin etmek için BMW ID ile çalışan aktif bir sistem tercih edilmiş. Örneğin; günlük bir rutin olarak işe sürekli gidip gelen biriyseniz, araç, sürücünün ofise gitmek istediğini tahmin edebiyor ve trafik akışına göre size uygun rota belirliyor. Navigasyon sistemi için desteklenen ülkelerde kablosuz güncelleme olanağı da sunuluyor.

iDrive 7’de sunulan kablosuz güncelleme imkanı, iDrive 8 ile donatılmış araçlarda artık sürüş yardımı ve yarı otonom özellikler gibi sürüş işlevlerini de güncelleyecek şekilde genişletiliyor. Güncellemeleri yine kendinize göre planlamanız da mümkün.

Yeni bilgi-eğlence sistemi aynı zamanda My Modes özelliği, iç ortam aydınlatmasının renginden direksiyonun sertliğine, göstergelerdeki grafiklere ve merkezi dokunmatik ekrana kadar toplam 10 ayrı parametreyi değiştirme olanağı sunuyor.

iDrive 8’e sahip araçlar, ultra geniş bant radyo teknolojisini kullanan yeni bir karşılama / başlatma programı sunuyor. Araç, anahtarı veya akıllı telefonu ile iletişim kurarak sürücünün araca yaklaştığını algılıyor. Sürücü araçtan üç metre uzaklaştığı anda özel dış ve iç aydınlatma devreye giriyor. Kapı kolları ve bagaj kolundaki aydınlatmalar yanıyor ve kapı açıldığında iDrive sistemi otomatik olarak açılıyor.