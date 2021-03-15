Volkswagen Golf sekizinci nesliyle Türkiye yollarında!

CARMEDYA.COM – Yine bir mart ayında, 1974 yılında Wolfsburg’daki montaj hattından inen ilk nesille başlayan başarı hikayesi, Volkswagen Golf’ün Türkiye’de satışa sunulan sekizinci nesli ile devam ediyor.

Yedi nesil boyunca, 36 milyonu aşkın satış rakamına ulaşmayı başaran Avrupa’nın çok tercih edilen otomobili unvanına sahip Golf, aynı zamanda ilk kompakt hatchback otomobil olarak segmentinin de yaratıcısı. Pazara sunulduğu ilk günden itibaren Volkswagen markasının ana modellerinden biri olan Golf, artık daha dijital ve daha akıllı bir otomobil.

Yeni Golf, dinamik tasarımı, yeni nesil motor seçenekleri, dijitalleşen iç mekanı ve yenilenen sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor.

Türkiye’de satışa sunulan motor yelpazesinde benzinli (TSI) ve hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen eTSI (mild hibrit) motorlar bulunuyor. Üç silindirli 110 PS’lik TSI ve mild hibrit teknolojisine sahip (eTSI) motorun yanı sıra, 150 PS gücüne sahip (eTSI) mild hibrit teknolojisi içeren benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Golf, 223 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla alınabilecek.

210 bin adetten fazla satış rakamıyla segment lideri

Golf modelinin Türkiye’de satışına 1994 yılında başladıklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, “Satışa sunduğumuz günden bu yana 210 bin’den fazla Golf’ü tüketicilerle buluşturduk.” dedi. “Golf hem segmentinin yaratıcısı hem de lideri. 2013 senesinde kompakt hatchback segmentinin en çok tercih edilen otomobili haline gelen Golf, bu unvanını selefinin pandemi sebebiyle sadece yarım yıl satıldığı 2020 senesine kadar korudu. Aylık bazda baktığımızda yüzde 58’lere ulaşan segment payı Golf’ün ne kadar beğenilen bir model olduğunu gösteriyor.” diye sözlerine devam etti.

Yeni Golf’ün planlanan süreden daha geç pazara sunulmasına rağmen, satış anlamında arayı kapatacak güce sahip olduğunu söyleyen Bottaro, “Golf ikonik hale gelmiş zamansız bir model. Tamamen dijitalleşen iç mekanı, ilerici teknolojileri ve sürdürülebilir mobilite yaklaşımıyla Yeni Golf, markanın başarısına katkı sağlamaya devam edecek.” dedi.

Tasarımdaki Golf geleneği devam ediyor

Satışa sunulduğu ilk günden itibaren tüm nesillerinde gündelik kullanımı, zamansız tasarımıyla birleştiren Golf, geleneğini sekizinci nesilde de bozmuyor. Yenilenen far tasarımı ile çok daha modern ve agresif bir görüntüye bürünen Golf; yeni ön ve arka tampon, radyatör ızgarasını takip eden dört çizgili kaput tasarımı ve C sütununa kadar devam eden omuz çizgisiyle bugüne kadar üretilen en iddialı ve aerodinamik olarak en ileri seviyeye getirilmiş nesil olarak karşımıza çıkıyor.

Geleneksel aydınlatma teknolojisinin yerini alan LED teknolojisine sahip aydınlatmalar, sekizinci nesil Golf’ün baskın ve belirgin stil unsurlarından biri haline geliyor.

Aerodinamikle sağlanan sessiz ve konforlu sürüş

Volkswagen mühendisleri sade, dinamik ve akıcı bir tasarımla, sürtünme katsayısını 0,275’e indirerek, Golf’ün son derece aerodinamik bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Bu yapı, karşıdan esen rüzgarda dahi hava direncinden kaynaklı sürtünmeyi minimuma indirerek daha sessiz ve konforlu bir sürüşü de beraberinde getiriyor.

Yeni dijital kokpit ve mobilite

Gelişen teknolojiyle birlikte karmaşıklığın arttığı günümüzde, yeni Golf, sezgisel ve pratik kullanıma imkan tanıyor. Neredeyse tümü dijitalleşen iç mekanı, dokunmatik ve touch slider’lar ile kumanda edilen fonksiyonları sayesinde Yeni Golf artık çok daha zengin dijital bir dünya sunuyor. Yeni Golf’te standart olarak sunulan Dijital Kokpit’te 10 inçlik dijital gösterge paneli “Active Info Display” ve 8,25 inçlik Bilgi & Eğlence Sistemi dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra far grubu, klima ve radyo ayarları tamamen dokunmatik özelliğe sahip “touch button”lar ve “touch slider”larla yapılabiliyor.

Touch slider özelliği ile sıcaklık ve ses kontrollerine hızlı ve sezgisel erişim sağlanabilirken, Bilgi & Eğlence Sistemi altında yer alan dokunmatik tuşlarla ek klima işlevlerine, destek sistemlerine, otomobilde bulunan donanıma bağlı olarak, sürüş modlarına ve park asistanlarına doğrudan erişim sağlanıyor. Aydınlatma, görüş fonksiyonları ve sunroof hareketleri için de ayrı dokunmatik kontrol panelleri bulunuyor.

Kısacası, Yeni Golf’te direksiyon üzerindeki kumanda tuşları hariç neredeyse tüm fonksiyonlar dijital olarak kontrol edilebiliyor.

Modular Transverse Matrix’in (MQB) en son versiyonu

2012 yılında pazara sunulan Golf 7, Volkswagen markasının MQB platformunda ürettiği ilk model olarak hafızalara yer etti. O tarihten itibaren, dünya çapında önemli satış rakamlarına ulaşan birçok Volkswagen modeli bu esnek teknik matrise dayalı olarak üretiliyor. Başlangıç noktasını Golf 7’nin oluşturduğu bu atılımın devamı da Golf 8’de başarılı bir şekilde görülüyor.

Yeniden yapılandırılmış donanım seviyeleri

Yeni Golf’ün standart donanım seçenekleri de tamamen yenilendi. Daha önceki Golf modelinde sunulan Midline Plus, Comfortline ve Highline donanım seçeneklerinin yerini Impression, Life ve Style’ın yanı sıra sportif R-Line versiyonu alıyor. En baz donanım seviyesinden itibaren sunulan zengin donanım seçenekleri arasında; LED ön ve arka far grubu, LED sinyaller, full dijital innovation kokpit, anahtarsızçalıştırma, tam otomatik klima “Climatronic” ve 16 inç alüminyum alaşım jantlar yer alıyor.

Life donanım seviyesinde; anahtarsız giriş “keyless entry”, ısıtmalı direksiyon ve ön yolcu koltukları, geri görüş kamerası, 10 renkli iç ambiyans aydınlatması, 3 bölgeli tam otomatik klima “Climatronic”, kablosuz şarj özelliği ve app-connect gibi özellikler öne çıkıyor.

Style donanım paketinde; alüminyum alaşım jantlar 17 inçe yükseliyor. Ayrıca LED farlar artık performans özelliği kazanırken, ön farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan dekoratif LED şerit ve içeride 30 renkli ambiyans aydınlatmasıyla Golf dikkatleri üzerine çekiyor. Side Assist kör nokta uyarı sistemi ise sürüş güvenliğini arttırıyor.

R-Line ise özel donanım paketiyle, sürücünün sportif sürüş deneyimine odaklanıyor. İçeride, dokunmatik tuşlarıyla “R” logolu progresif direksiyon, R-Line özel tasarım spor koltukları, alüminyum pedallar ve siyah tavan döşemesi; dışarıda ise “R-Line” özel tasarım ön ve arka tamponlar, 17 inçlik Valencia jantlar ve ön radyatör ızgarasındaki R logosu öne çıkıyor.

10 hoparlör ve 480W çıkış gücüne sahip Harman Kardon ses sistemi ise Yeni Golf’te sunulan opsiyonel yeni özelliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Yarı otonom sürüş destek sistemleri

Yeni Golf’te standart olarak sunulan zengin donanım seviyesine ek olarak yolculukları çok daha güvenli ve konforlu hale getiren Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ilk defa ve isteğe bağlı olarak sunuluyor. Sistem dur-kalk trafikten 210 km/h hıza kadar, çok fonksiyonlu sürüş destek sistemleri kamerasını ve gelişmiş mesafe sensörlerini kullanarak hem başka araçlarla güvenli takip mesafesini koruyor, hem de şeritte kalmanıza yardımcı oluyor. “Kapasitif Direksiyon” simidi sayesinde sürücüye sadece ellerini hafifçe direksiyonun sensörlerle donatılmış kısmında tutmak kalıyor.

Touareg, Passat ve Yeni Tiguan’dan sonra Golf 8’de opsiyonel olarak sunulan bir diğer özellik de “IQ.LIGHT LED Matrix ” far sistemi. Dinamik uzun far asistanı “Dynamic Light Assist” özelliğiyle bağımsız LED segmentleri, Matrix teknolojisi sayesinde gerektiği şekilde bölgesel olarak açılıp kapanabiliyor. Sürüş sırasında uzun farlar yanarken, dış sensör tarafından karşıdan gelen araç algılanarak gerekli LED segmentleri kendiliğinden kapatılıyor; böylece diğer araç sürücülerinin gözünü kamaştırmadan güvenli biçimde uzun görüş mesafeli sürüş sağlanıyor.

Renkli Ek Bilgilendirme Ekranı “Head up Display”

Volkswagen’in 8. nesil Golf modelinde öne çıkan bir diğer yenilikse, ön cama yansıyan renkli ek bilgilendirme ekranı “Head up Display”. İsteğe bağlı olarak Golf’te ilk defa tercih edilebilen bu özellik sayesinde sürücünün gözünü yoldan ayırmadan sürüş bilgilerine ulaşabilmesi sağlanıyor. Ayrıca, kişiselleştirilebilir ana menü ekranına sahip 10 inçlik dokunmatik Discover Pro Radyo Navigasyon sistemi de kablosuz App Connect özelliğiyle opsiyonel olarak sunuluyor.

eTSI hafif hibrit teknolojisi

Yeni Golf’te 7-ileri DSG şanzımanla kombine edilen eTSI motor sistemi, temelde 48 Volt’luk lityum-iyon bataryaya sahip 9,4kW gücünde bir elektrik motoruyla destekleniyor. Yüzde 10’a kadar daha az emisyon salımı ve maliyetsiz ekstra güç sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlayan sistem Golf 8’de bulunan sürdürülebilir teknolojilerin en önemlisi.