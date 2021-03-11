Mercedes-Benz Türk patent başvuru sayısıyla Türkiye üçüncüsü oldu

CARMEDYA.COM – 2020 yılında Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Ekibi 84 adet, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Ekibi de 93 adet olmak üzere toplamda 177 adet patent başvurusunda bulundu.

Başvurulan bu patentler ile Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında en çok patent başvurusunda bulunan üçüncü firma oldu ve 2015’ten bu yana 5 yıllık süreçte toplam 334 adet patent başvurusuna ulaştı.

Horizon2020 programına katılım devam ediyor

Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine kurulduğu günden beri önem veren Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda bulunan AR-GE Merkezleri uluslararası projelerde yer alıyor.

Mercedes-Benz Türk, Avrupa Birliği’nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olan Horizon2020 programı çerçevesinde RECOTRANS, DECOAT, VOJEXT, ALBATROSS projeleri ile Hibe Programı’na dört kez kabul edildi. Avrupa Birliği’nin 80 milyar avro bütçeli en büyük AR-GE destek programı “Sekizinci Çerçeve Programı” ya da diğer bir adıyla Horizon2020; akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye ulaşılmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs AR-GE Ekipleri ilk kez 2017’de başvurdukları bu programa yeni projeleriyle de katılmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk’ün Horizon2020 kapsamında 2017 yılında kabul edilen ilk projesi RECOTRANS, 7 farklı ülkeden 13 ortağın katkılarıyla yürütülüyor. Bu proje kapsamında, ulaşım sektöründe yüksek üretim miktarına sahip çeliğe alternatif olarak; geri dönüştürülebilir kompozit malzemeler, geleneksel olmayan yeni üretim teknolojileri kullanarak üretiliyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Ekibi tarafından; “Geleceğin Fabrikaları” kategorisinde “Kamyon sürücü kabini arka süspansiyon yatağı taşıyıcı sisteminin hibrit malzemeler ile geliştirilmesi”ne dair hazırlanan bu projenin onayı alındı. Neticesinde kompozit-hibrit malzemeler kullanılarak, maliyet, ağırlık ve emisyon değerlerinin azaltılması hedeflenen projenin bir diğer amacı ise termoplastik kompozitlerin metaller ile optimize şekilde bağlanması yönünde. Konuya ilişkin çalışmalar Hoşdere AR-GE Merkezi Kamyon Geliştirme Birimi ile Aksaray AR-GE Merkezi’nin iş ortaklığında yürütülürken; projenin 2021 yılında sonuçlanması planlanıyor.

2019 yılında kabul edilen ikinci proje olan DECOAT projesi, 10 farklı ülkeden 17 ortakla yürütülüyor. DECOAT projesi ile günümüzde otobüs kokpit içi parçalarının hurdaya ayrılmaksızın, geliştirilen teknik ile tekrar kullanılabilmesini sağlayarak, düşük maliyetli geri dönüştürülebilir ürünler ile sürdürülebilirlik sağlanması hedefleniyor. Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi tarafından; “Nanomalzemeler” kategorisinde “Çok katmanlı otobüs kokpit parçasının katmanlarının ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanması”na dair hazırlanan projenin onayı 2019 yılında alındı. Projenin amacı, yeni nesil öncü akıllı polimer malzeme sistemleri geliştirerek kaplama uygulanmış tekstil ve plastik parçaların birden fazla kez kullanımı ve geri dönüşümden kaynaklı maliyetleri optimize etmek ve aynı zamanda geri dönüşümden kaynaklı emisyon değerlerini ve karbon ayak izini azaltmak. Konuya ilişkin çalışmalar Hoşdere AR-GE Merkezi Otobüs Geliştirme Birimi ile Kamyon Geliştirme ortaklığında yürütülürken; projenin 2023 yılında sonuçlanması planlanıyor.

Elektrikli ve hibrit araçlar için yeni nesil batarya paketleri geliştirilecek olan ALBATROSS isimli projedeyse yenilikçi batarya yönetim sistemi geliştiriliyor.

VOJEXT projesiyle, termoplastik otomotiv parçalarının imalat süreçlerinin hemen ardından araca monte edilene kadar geçen sürede, sıcaklık değişimleri altında yük uygulanması halinde herhangi bir çatlak veya limit üstü deformasyon tespit edildiği anda geliştirilecek yazılım sayesinde, araç kullanıcısına veya ilgili mühendise farklı önem kodları ile (Uyarı ya da hasar gibi) bilgi verilmesi amaçlanıyor. Bu sayede, olası bir kaza ihtimali ve daha dayanımsız bir parça imal edilmesinin önüne geçilebiliyor. Gerek araç sürücüsü, aracı kullanırken bir hasar meydana geldiğinde gerekli önlemlerini alacak, gerekse geliştirici mühendis, parçada bir daha böyle hasarlar olmaması için zorunlu olan optimizasyon işlemlerini bilinçli bir şekilde yapabilecek.

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu; “Ana şirketimiz Daimler AG’nin global ağı içerisinde çok önemli bir konuma sahip olan Hoşdere AR-GE Merkezimizde çok çeşitli alanlarda yetkinliklere sahibiz. Yeni ya da mevcut otobüslerin karoseri, dış donanım ve aerodinamik hesaplamaları haricinde, iç donanım, iç aydınlatma konseptleri, dokümantasyon, elektrikli konfor sistemleri, kablo demetleri ve diyagnoz/bağlanabilirlik gibi detaylarındaki etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz dayanım ve yol testleri ile son kullanıcılara hazır hale getiriyoruz. Hoşdere AR-GE Merkezi’nde geliştirdiğimiz bu yeni teknolojiler, Türkiye’deki fabrikalarımız haricinde Daimler’in Mannheim, Ulm ve Ligny gibi üretim tesislerindeki araçlarında da uygulanıyor. Sadece 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 93 adet patent başvurusuyla, alanımızda liderliğimizi pekiştirirken, ülke ekonomisine de katkı sağlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası sebebiyle ülkemizde, bu alanda emeği olan herkese saygılarımızı iletiyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Tuba Cağaloğlu Mai

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Tuba Cağaloğlu Mai, “İstanbul Ar-Ge Merkezimiz kamyonlar için genel araç konsepti, mekatronik, şasi, kabin ve hesaplamaları gerçekleştiriyor. Tüm dünyadaki kamyon üretim ve AR-GE merkezleri ile eşzamanlı çalışabilen merkezimizde, sanal ortamda birer “Dijital İkiz”i bulunan araçlarımızda ancak 10 yıllık yoğun kullanım sonucu gözlemlenebilecek etkileri yalnızca 1 haftalık bir süre içinde simüle edebiliyoruz. Kamyon ürün grubu özelinde üstlendiğimiz küresel ek sorumluluklarımız sebebiyle 2018 yılında 8,4 milyon avroluk yatırım ile Aksaray Kamyon Fabrikamız bünyesinde faaliyete alınan Aksaray AR-GE Merkezimiz, tüm dünyadaki Mercedes-Benz kamyonlarının tek yol testi onay merci konumunda olmayı sürdürüyor. Sanal Gerçeklik Teknolojisi ve Büyük Veri kullanımı sayesinde çok daha kesin ve verimli AR-GE süreçlerine imza atabiliyoruz. Her geçen gün arttırdığımız patent başvurusu sayımızda, 2020 yılını 84 adet yeni başvuru ile daha da ileri bir aşamaya taşıdık. Türkiye’nin mühendislik ihracatı konusundaki başarılarına katkıda bulunarak hem ülkemizin hem de Aksaray’ın konumunu kuvvetlendiriyoruz. 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında, Türkiye’nin gücüne güç katan tüm mühendislere, yazılımcılara ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlardaki çalışanlara hem markamıza hem de ülkemize olan katma değerlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.